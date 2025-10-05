Nosotros tenemos una relación muy dinámica con los Estados Unidos. Es nuestro principal socio diplomático, económico, en temas de seguridad, en temas migratorios, en cooperación, y eso lo valoramos mucho. Y al mismo tiempo, como un país soberano que establece sus relaciones con sus pares a nivel mundial, somos muy respetuosos de las relaciones bilaterales, inclusive de las ajenas.Entonces, nosotros ciertamente que no queremos formar parte de ningún conflicto geopolítico que pueda existir entre Estados Unidos y China, entendiendo, además, que nuestra posición geográfica y el Canal de Panamá hacen que eso sea casi una imposibilidad, por el hecho de que aquí se ven encontrados algunos intereses que poco tienen que ver con nosotros, pero sí con nuestro pedazo de esta tierra. No es fácil, por supuesto. Tenemos que saber administrar ambas relaciones para no causarnos a nosotros mismos perjuicios que no vienen al caso.