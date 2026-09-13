Panamá se ha consolidado históricamente como una de las principales potencias del boxeo internacional tras acumular más de 30 coronas universales masculinas iniciadas el 18 de junio de 1929 con la victoria de Alfonso “Panamá Al” Brown, un legado enriquecido por figuras como Roberto “Mano de Piedra” Durán con sus cuatro títulos en distintas divisiones, Ismael Laguna, Eusebio Pedroza con sus 19 defensas exitosas en la categoría pluma e Hilario Zapata, quienes fijaron un estándar de excelencia técnica que ubicó al país en la cúspide del deporte global.

Sin embargo, la opinión pública y diversos sectores de la prensa deportiva local instauraron el relato de un estancamiento definitivo a partir del 21 de octubre de 2017, fecha en la que Jezreel Corrales perdió el cinturón superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el puertorriqueño Alberto Machado por nocaut en el octavo asalto en Nueva York, esto sigue planteando la interrogante de si Panamá atraviesa realmente por una sequía de campeones mundiales o si dicha afirmación responde a un sesgo estadístico en la lectura del patrimonio deportivo nacional.

Esta duda sobre la continuidad de los triunfos en el cuadrilátero se aclara al constatar que la premisa del supuesto desierto de títulos proviene de una contabilidad histórica enfocada únicamente en el circuito masculino, la cual omite de manera sistemática los registros oficiales acumulados por la rama femenina ante las entidades reguladoras del planeta y en las bases de datos especializadas de la plataforma informativa Lo Mejor del Boxeo.

El registro estadístico oficial demuestra que la consecución de fajas orbitales por parte de las atletas panameñas comenzó en mayo de 2001 con la pugilista Ana Pascal en la división superligero y se afianzó el 2 de abril de 2011 cuando la chiricana Chantal Martínez conquistó el campeonato supergallo de la AMB al derrotar a la canadiense Lisa Brown por decisión unánime en la Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá, estableciendo los primeros antecedentes femeninos profesionales en el país.

La trayectoria de victorias para el deporte nacional se mantiene vigente en la actualidad tras la obtención de la corona mundial supermosca de la AMB por parte de la veragüense Nataly Delgado el 10 de agosto de 2024, un triunfo que representa oficialmente la faja número 33 en la historia del boxeo panameño y que se complementa en el ámbito aficionado con Atheyna Bylon, campeona orbital en 2014 y ganadora de la medalla de plata en la división de los 75 kilogramos durante los Juegos Olímpicos de París 2024.

Frente a las afirmaciones de la opinión pública que insisten en la falta de monarcas desde 2017, Delgado emitió un pronunciamiento en sus redes sociales para cuestionar la narrativa que asegura que la afición continúa a la espera del campeón número 31, declarando textualmente: “¿Dónde quedan las mujeres? ¿Qué pasó con Ana Pascal, con Chantal Martínez o con Atheyna Bylon? Mi logro no vale menos por ser mujer y mi nombre también forma parte de la historia del boxeo de Panamá”, una postura respaldada institucionalmente por la AMB al confirmar el valor oficial de su reinado.

En el aspecto logístico e infraestructural, la preparación técnica de los peleadores en el territorio nacional registra condiciones de alta exigencia que afectan por igual a hombres y mujeres debido a la limitada asignación del presupuesto estatal y a la baja frecuencia de carteleras locales, lo que obliga a deportistas de ambas ramas a compartir áreas de entrenamiento y a viajar al extranjero para gestionar disputas de título mundial y asegurar bolsas económicas competitivas.

A pesar de que el parámetro tradicional de evaluación se construyó durante el siglo XX sobre las conquistas masculinas, los cuatro organismos rectores del boxeo global (la AMB, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo) otorgan idénticos reglamentos y criterios de puntuación a las coronas de ambas ramas, asignando el mismo peso oficial a cada campeonato logrado sobre el tinglado.

La premisa sobre un periodo sin campeones en Panamá se refuta al incorporar los datos oficiales de la rama femenina en los análisis deportivos. Las peleadoras del país han logrado coronas e hitos olímpicos en los años transcurridos desde 2017, manteniendo la representación panameña en los escalafones del boxeo internacional sobre la base de hechos documentados en la disciplina.