CAI, Alianza y San Francisco presentan su nueva indumentaria

Una nueva iniciativa ha llegado a la Liga Panameña de Fútbol (LPF). A partir de este Torneo Clausura 2026 el CAI, San Francisco y Alianza tendrán algo en común, y es que serán vestidos por Runic en este año.

Los tres conjuntos y que generalmente son protagonistas en la LPF tendrán una nueva piel para el Torneo Clausura.

Moisés Garzón, encargado de Runic señaló que esta alianza llega “en un momento ideal” para vestir a tres equipos que representan mucho en la LPF.

“El fútbol en Panamá viene en ascenso. Queremos conectar con la fanaticada. Estos tres equipos han sabido trazar un camino de excelencia y seguramente seguirán buscando eso”, expresó.

Destacar que este pacto también se aplicará para las categorías inferiores de los tres equipos.

Roberto Rodríguez, técnico del CAI, señaló que le darán mucha oportunidad a las categorías inferiores para esta nueva temporada. “La plantilla está cerrada, tenemos muy buena cantera que estaremos utilizando para este torneo. A nosotros nos alcanza y los chicos dejarán mucho de qué hablar”.

Por otra parte, Juan Walker, preparador físico del San Francisco expuso que “tenemos la visión de ser campeones, estamos contentos con lo que tenemos. En algún momento han trabajado con nosotros y estamos satisfechos con lo que tenemos”.

En cuanto a los nuevos diseños, el alianza tendrá su clásico uniforme blanco y verde con negro en los hombros. El San Francisco estará de rojo con ciertos detalles más oscuros y el cuello blanco.

Mientras que el CAI jugará de negro con detalles dorados. Lo interesante de este uniforme de local es que tendrá dos dragones dorados en la parte frontal.

La LPF iniciará este viernes 16 de enero con el partido entre Umecit y Árabe Unido en el estadio Agustín ‘Muquita’ Sánchez a las 8:30 p.m. (hora local).