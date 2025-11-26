Chiriquí tiene nuevo líder en el ciclismo

La sexta etapa de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí 2025, ha dejó ayer como nuevo líder al costarricense Alejandro Granados, trayecto que culminó en el mítico alto de La Chancleta, en Boquete.

Granados, toma el relevo de su compañero de equipo en el ‘Colono Bikestation Kolbi’, Pablo Mudarra, luego de integrar una fuga e los últimos 18 kilómetros, entrando a meta con tiempo de 3 horas 11 minutos y 52 minutos.

El recorrido fue entre David-entrada de San Andrés-San Pablo-Dolega-Potrerillos y La Chancleta, con 127.2 kilómetros y dos premios de montañas incluidos qué dejaron al ‘tico’ Sergio Arias, del ‘Colono Bikestation Kolbi’, como campeón con 24 puntos.

La segunda posición de la etapa fue para Sergio Arias que ingresó a 16 segundos y el tercero para Joseph Ramírez que paso a 19 segundos, completando un podio netamente del ‘Colono Bikestation Kolbi’ nuevamente.

El mejor panameño en esta jornada reina fue Randish Lorenzo, de la ‘Policía Nacional-Aeronaval’, a 3:58 minutos. La tabla general la lidera ahora Alejandro Granados, de 21 años de edad, con registro de 16 horas 15 minutos y 46 segundos.

Sus escoltas son Sergio Arias a 25 segundos y Joseph Ramírez a 32 segundos. El mejor panameño en la general individual sigue siendo Bolívar Espinosa, ‘Senafront Rali’, a 9:20 minutos de diferencia.

Otros líderes de categorías son Emanuel Viane, del ‘Rali Far Express Herrera’, en Junior, Fernando Ureña, del ‘Fundación Caminos de Omar’, en Master, Alejandro Granados, en SUB23 y Joseph Ramírez, en Regularidad con 65 unidades.

Hoy se corre la séptima y penúltima etapa de la prueba, que será una contrarreloj individual de 19.3 kilómetros entre Plaza de Chiriquí-Punta Tierra y Plaza de Chiriquí.