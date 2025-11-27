Máxima tensión en la vuelta ciclista de Chiriquí

La contrarreloj individual de ayer provocó un giro en la clasificación general de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2025. El costarricense Joseph Ramírez, del ‘Colono Bikestation Kolbi’, tomó el mando de la competencia tras una sólida actuación.

El triunfo del día fue para Donovan Ramírez, también integrante del ‘Colono Bikestation Kolbi’, quien completó los 19.3 kilómetros en 23:27 minutos. Su registro le permitió superar por ocho segundos a Ramírez y por 30 segundos a Jason Huertas, del ‘ManzaTé-La Selva-Scott’, quien se ubicó en la tercera posición.

Con estos resultados, Ramírez pasó a liderar la clasificación general con un acumulado de 16h 39m 53s. Detrás de él aparecen Alejandro Granados, ‘ManzaTé-La Selva-Scott’, a 37 segundos y Sergio Arias, su compañero de equipo, a 57 segundos.

El mejor panameño continúa siendo Bolívar Espinosa, del Senafront Rali, quien marcha octavo a 12:13 minutos.

Ramírez también encabeza la tabla de Puntos, sumando 77 unidades. En la Montaña, Sergio Arias aseguró el título con 24 puntos, mientras que Fernando Ureña, del ‘Caminos de Omar’, domina la categoría Master.En los Sub-23, el líder es Alejandro Granados y en Junior, el primer lugar corresponde a Emanuel Viane, del ‘Rali Far Express Herrera’.

La Vuelta concluye hoy con una etapa de 88 kilómetros en el sector de David Este, programada para iniciar a las 11:00 a.m.