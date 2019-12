Conducta de la 'turba' del INDE en los 20° JCC 2006

Dos Notas Sueltas. N°1) En el 74ª periodo de sesiones de la ONU el 9 de Nov. 2019, en Nueva York, fue adoptada una Resolución para la observancia de la TREGUA OLÍMPICA, Tokio 2020 el próximo verano. La Resolución, “Construyendo un mundo pacífico y mejor a través del Deporte y el Ideal Olímpico, fue respaldado por 186 de los 193 Miembros de la ONU. Hablando a la Asamblea General en Nueva York, después de la adopción de la Resolución, el Presidente del COI, Thomas Bach, agradeció a los Miembros por su respaldo, señalando que esa acción fortalecerá a los Juegos Olímpicos, Tokio 2020 como un símbolo verdadero de paz para el mundo. Dijo Bach: “Los Juegos Olímpicos son el único evento hoy que une al mundo entero en una competencia pacífica”.

Nota N°2). El Comité Olímpico International, (COI) convocó, una Cumbre Olímpica, los días 6 y 7 de Dic. 2019, en Lausana. Las discusiones se centrarán en varios temas de interés sobre la preocupación del Movimiento Olímpico, incluyendo los Juegos Olímpicos, Tokio 2020, buen gobierno. La estrategia digital del COI, el Programa de Apoyo a los Atletas, y el estudio de ASOIF, (Asociación de Federaciones Olímpicos Internacionales de Verano), sobre el futuro del deporte. El COI también discutirá la lucha contra el DOPAJE y la protección de ATLETAS LIMPIOS, y hará seguimiento a la primera discusión del acercamiento a lo que llaman DEPORTES EGAMES'.

La Cumbre Olímpica reúne a los principales representantes del Movimiento Olímpico. Forma parte del diálogo de las consultas en curso de materias de importancia para el futuro del Movimiento Olímpico Lista de Participantes: 1). Pres. del COI. Thomas Bach. 2), VP del COI, Juan Antonio Samaranch. Ugar Erdener, y Zaiqing. 3), Miembros del 'CE' Kristy Coventry, (Rep. de los Atletas). 4), FI. Los presidentes: IAAF, FIFA, FINA, ISU, IIHF. 5) CON China, USA y Rusia. 5), Organizaciones Reconocidas. ASOIF, AIOWF, IPC, WADAY GAISHA. Daré seguimiento a esta importante Cumbre Olímpico convocado por el COI.

Tema de hoy. Al igual como fue recibido con satisfacción la elección de los tres (3) nuevos Magistrados de la Corte Suprema de Justica, nombrados por el jefe del ¡Buen Gobierno¡, S.E. Don Nito Cortizo Cohen. Maribel Cornejo y María Eugenia López, en la Sala Penal, y para el regocijo de los que estamos vinculados al deporte, el nombramiento de Carlos Alberto Vásquez, en la Sala Tercera de lo Contesioso Administrativo y Laboral que trata con los problemas relacionados con el deporte, es hijo de Carlos 'Pepe' Vásquez, de una solvencia ética y moral intachable, fue Presidente de la Fepafut, y del COP, durante los XI JCC, Panamá del 28 de Feb. al 13 de Marzo 1970, y los VII JB, del 14 al 28 de abril 2013, donde siguió los Estatutos del COP en la presentación de Informes Económicos.

El Pres. Cortizo Cohen, acaba de limpiar la 'ciénaga' del Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, que era presidida por Kenia Isolda Porcell Díaz, nombrada por el ex Pres 'JCV' en 2015 y su periodo finaliza en 2024, nombramiento al ex Fiscal, de Eduardo Rubén Ulloa Miranda nuevo Jefe del Ministerio Público, para finalizar su periodo. Ese nombramiento que debe ser ratificado por la 'AN, es otra prueba de lo que representa el eslogan ¡Buen Gobierno¡, por lo que Don Nito, no pude dar un 'revoch' en permitir que un Megalómano y Mitómano del Olímpismo Panameño, como lo es el Jefe del COP, Camilo 'Madurito' Amado, que ha quedado sin 'Madrina' ahora que Kenia Isolda Porcell está fuera del Ministerio Público, y también 'pa fuera' va su otro Padrino, el HM Harry Díaz, y ahora buscó Ramón Cardoze, por su contacto directo con Martín Torrijos como su 'Hado Padrino para mantenerse a flote.

He aquí la conducta de la 'TURBIA' del INDE dirigida por el entonces 'DT' de Deportes del INDE ANÍBAL RELUZ, en los XX JCC Cartagena, 2006. El Art. 4 de la Carta Olímpica (Los CONs). Artículo 27: Misión y Función y Misión de los CONs. Art. 28 Composición de los CON. Punto 2: Misión: 2.1: “Constituyen, organizan y dirigen a sus respectivas delegaciones en los JO y en las competencias multideportivas, regionales, continentales y mundiales patrocinados por el COI. Deciden la inscripción de los atletas propuestas por las federaciones etc. etc. El jefe de Misión era Miguel Sanchíz Jr., designado por el entonces Pres. del COP Melitón Sánchez, pero Reluz cuya presencia era como Técnico de la Selección de Béisbol. Sanchíz Jr. informó que al entonces 'dictador Reluz, que el ABANDERADO designado por el COP era VÍCTOR VIQUEZ.

Se formó una protesta acalorada de Aníbal Reluz, al extremo de que le quería PEGAR a Sanchíz Jr. La Doctora Carolina Ramos tuvo que intervenir. Cuando lo hizo, la respuesta de Aníbal no cambió. Dijo que: “El Presidente le había dado la Bandera a LENÍN PICOTA'. Fue por esa arbitrariedad de Ramón Cardoze que había violado los estatutos del COI, y el Pres. Torrijos abanderó a Picota. Finalmente a ´raja tabla' sin los méritos, desfiló como abanderado. Paso algo aún más feo. Pese a que estaba presente Melitón Sánchez, Pres. del COP, y Miembro del COI, le tocaba premiar a IRVING SALADINO, que ganó oro en Salto de Longitud con 8.29 metros, y a BAYANO KAMANI, oro en 400 Metros con Vallas, con 49.44. RAMÓN CARDOZE, logró decir que era 'MINISTRO DE DEPORTES DE PANAMÁ', y él iba a premiar a los dos atletas. Se presentó con Camarógrafo, pero no le permitieron su acto irrespetuoso. Estimados lectores, este 'depredador' no debo tener más presencia en el deporte olímpico de Panamá. Tomen Nota.