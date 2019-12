El dilema de Luisín Mejía y lo de la Sede de los 24° JCC 2022

El Pres. de la Odecabe, electo el 31 de Oct. 2019 en su ‘Manifesto Electoral, prometió: Revisión Jurídica, Cambio de imagen, etc.

Dos Notas Sueltas. N°1) Una noticia originada en Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, ignorando la conducta reprochable ‘PANAM-SPORTS’ (ODEPA), que preside Illic Neven de Chile, y Miembro del COI desde el 2017, de elegir a un atleta ‘Para-Límpico’ de Brasil, Francisco Barroti, que ganó medalla de oro en Gimnasia Artística en los XVIII JP, Lima, Perú, 2019, Atleta Masculino del 2019. Ignorando este ‘exabrupto’ imperdonable de Ilic Neven, Prensa Latina, en su publicación del 20 de Dic. 2019: Los campeones afirman: “Nuestra Prioridad es cumplir con las expectativas del pueblo cubano, señalaron MIJAÍN LÓPEZ y IDALYS ORTIZ. Durante la premiación de los atletas más destacados del país en la Sala Universal de la FAR, ambos deportistas coincidieron en que más allá de los éxitos personales, está el compromiso con los compatriotas, que los siguen y los estimulas a ser los mejores”.

“He tenido un año bueno y espero mantenerme con salud para cumplir con el sueño de un CUARTO METAL, dorado en citas olímpicas. Eso sería el mejor regalo que pudiera darle a mi pueblo, y un digno homenaje a mi entrenador y amigos ya fallecidos. Por su parte, la campeona en más que 78 kilos en el certamen bajo los cinco aros olímpicos, en Londres 2012, IDALYS ORTIZ, aseguró estar muy contenta con los triunfos en 2019, y sobre todo motivada por quedar nuevamente entre las mejores atletas del año. Es una satisfacción ser congratulada dentro de la gran cantidad de atletas de nivel que tiene el país. Se avecinan retos muy difíciles y más adiestramientos para afrontarlos con coraje.

Hasta la fecha Cuba tiene garantizada 26 CUPOS para los ‘JO’ de Tokío, Japón 2020. En Canotaje 4, Ciclismo 1, Gimnasia Artística 2, Lucha 2, Pentatlón Moderno 2. Tiro 5, y Atletismo 10. Tiene una serie de atletas enfocados en su preparación hacía Tokío, 2020, Destacó Prensa Latina. Mencionó a YAIMÉ PÉREZ diciendo que mantiene una excelente forma deportiva, y que junto a su entrenador tiene un plan de trabajo. Por otro lado el Saltador de Longitud, Juan Miguel Echevarría, remarcó que trabaja en aspectos técnicos en aras con el fin de luchar por la presea de oro. El cubano ganó la medalla de oro en Salto de Longitud en La Liga Diamante IAAF 2019.

Tema de hoy. En este espacio vengo exteriorizando mi preocupación de que pese a que nuestro Presidente S.E. Laurentino ha hecho algunos nombramientos positivos de Magistrados en la Corte Suprema de Justicia, y también de Procurador de la Nación, su ‘talón de aquiles’ sigue siendo el deporte. Ha dado y lo ha dicho en voz alta, su respaldo a la celebración de los XXIV JCA y del Caribe 2022, en Panamá. Esto le ha dado ‘soltura de lengua’ a los Mitómanos Deportivos que abundan, y sus ‘RP’ que corean sus palabras. El lunes 9 de Dic. 2019, un diario cito lo que llamó Frases de Amado: “Estamos trabajando para hacer los mejores JCC de la historia”. Agregó ‘Los Deportes van a mejorar’.

El mismo diario había publicado el miércoles 11 de Sep. 2019. “COP y Pandeportes se unen por los atletas. “ Las entidades referentes del deporte nacional uniformaran criterios y esfuerzos para ayudar el sujeto y objetivo de sus funciones que son los deportivas de Panamá. Antes de esa fecha, el jueves 39 de agosto 2019, el mismo diario con el mismísimo ‘RP’ Tituló: “Hemos dicho que vamos de frente” con los JCC 2022” Cortizo. Había una foto de Henry Pozo, Jefe de COPAN, el Presidente Cortizo y la Boxeadora Olímpica, Atheyna Bylon. El 11 de Dic. 2019, el Coctel tituló: “Cero Contacto de R. Cardoze de R. Cardoze con el Deporte Olímpico. Sumario: “Su manejo con DG del INDE de los XX JCC, Cartagena 2006, fue pésima. En 2007 ‘MT’ mintió pactó con ‘MVR’ de sacarlo. No cumplió Aunque ya se publicó en un diario, lo repito porque no sé si el Jefe del !Buen Gobierno¡ sabe que ARIEL AUGUSTO ALVARADO, que fue ‘TUTOR’ de RAMÓN CARDOZE, y lo dejó encargado algún tiempo con su cargo local con la FEPAFUT, y que participaban en todas las ‘triquiñuelas’ locales, avaladas por el ’Showman Bob’ DG del INDE/Pandeporte, en una nota fechada en Zurich, Suiza, de la COMISIÓN ÉTICA DE FIFA, fue suspendido DE POR VIDA.

No podrá realizar ninguna actividad relacionada con el fútbol, y lo multó con 500 mil Francos Suizos tras ser hallado culpable de cohecho y, por tanto, violación del Código Ético de la organización. ¿Le dará la mano ‘RC’ que ‘AAA’ lo ayudó a salir de su etapa de pobre, y pasar con PRODENA, a lo que pregonaba ‘El Loco’ RMB’, Entran limpio salenmillonarios. Tomen nota de esto.

Aunque algunos dirán que no tiene relación alerto que el 31 de Oct. 2019, el dominicano Luis Mejía fue electo nuevo titular de la ODECABE, en una ‘AG’ realizada en nuestro bello y siempre querido Panamá. Habló de la necesidad de UNIR ESFUERZOS para impulsar el trabajo de esa agrupación, fundada para desarrollar del deporte en los 31 países afiliadas a través de sus CONs El Comité Ejecutivo quedó así: La 1ª VP, Jimena Saldaña, (Méx), II VP. Ciro Solano (Col), III VP. (Pur), Tesorero, (y porque una mano permitió una postulación única (CAMILO AMADO (Pan). Como Vocales, uno de Cuba, Ruperto Herrera, 1 de Bermudas, y una de Jamaica. Lo atractivo y se me agotó el espacio, es el ‘MANIFESTO’ del Presidente Mejía. 1) Empoderaremos a la Comisión Legal para que revise el CONTRATO MODELO de ciudades sedes. Revisión de nuestro ESTATUTO VIGENTE. Revisión Jurídica. Cambio de la Imagen Institucional de la Odecabe. Apertura de la oficina de Atención a los CONs, (no en forma selectiva como en Panamá). Presupuesto a 4 años. Reunión con el Pres. de ACNO y el COI. Reunión con ‘SO’ del COII. Continuará