Pedidos Tardío al Niño Jesús para el Año 2020

Recibí algunos correos de mis distinguidos y selectos lectores, preguntando el por qué no he elevado al Niño Jesús, pedidos para el año 2020 de nuestro deporte, en especial para los atletas, que comparto el eslogan del COI que: “Todos los Aletas están en el Corazón del Movimiento Olímpico”. Los malos ejemplos a nuestros atletas en el 2019, tanto del Gobierno saliente presidido por Juan Carlos Varela, y está siendo continuado por el del ¡Buen Gobierno¡, que jefatura nuestro Presidente, S.E. Laurentino Cortizo Cohen , que incurrió en el error de nombrar de a 'dedo' a un 'DG' de Pandeportes, Eduardo Cerda, Alias, 'Rasputín, el Monje Loco', sin la idoneidad, experiencia, y '0'conocimiento de Metodología del Deporte. Prácticamente ha exonerado a Pandeportes, que rige el deporte en el país, de su nuevo CÓDIGO DE CONDUCTA. 1), No mentir, 2) No Hacer Trampa, 3), No Robar.

Hay algo aún más grave, y es que el ¡Buen Gobierno¡ está divorciado de los Principios Fundamentales del Olimpismo, que señala que el objetivo del Olimpismo es poner siempre el DEPORTE al servicio armónico del ser humano con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. La práctica del derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar el deporte sin DISCRIMINACIÓN de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico que exige comprensión mutua , espíritu de amistad, solidaridad, y juego limpio. Sobre este acto discriminatorio, el viernes 20 de Dic. 2019, se cumplieron 30 años de la cruel Invasión de Estados Unidos a Panamá, lo que para ellos era un “JUST CAUSE' (Causa Justa).

Se dio un oportunismo del Gobierno presidido por Doña Mireya Moscoso, con Nicolás Ardito Barletta de Administrador de las Áreas Revertidas, (ARI) de trasladar el complejo deportivo revertido a Panamá, a la Ciudad del Saber, ubicada en Clayton, que luego lo cedió al CLUB CÍVICO KIWANIS, que lo convirtió en su feudo privado, de generar DINERO (USA$), y hoy ni los Mártires, y menos sus hijos, pueden practicar el deporte porque todo tiene un costo. Una de mis peticiones al Niño Jesús para el año 2020, es que nuestro Presidente, S.E., recuerde que Fuerte Clayton, (Club Kiwanis), está en territorio nacional, y según nuestra Constitución que está en una etapa de reforma, pero dudo que eliminarán el Título III “Derechos y deberes individuales y sociales. Capítulo I Garantías Fundamentales, Art 19 “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, CLASE SOCIAL, sexo, religión o idea política”.

Niño Jesús, como un pedido especialísimo, al oportunista, H.D. Héctor Brands de El Chorrillo, que aún no ha rendido Informe Económico de los miles de USA$, que gastó en su Torneo 'El Fútbol del Barrio', y que no alcanzo a entender que fue nombrado 'Presidente de la 'Comisión de Educación Cultura y Deportes', y es patrocinador de Doña Cecilia Pescao, que según la Planilla Transitoria de Pandeportes, devenga un salario de $4,000.00 al mes. Como es Asesora de 'Rasputín' Cerda, DG de Pandeportes, que según mis pesquisas usa auto de alquiler, no sé si su asesora, también tiene carro alquilado.

Redentor de Los Cielos, la demostración de hacer el bien, de S.E. Don Nito Cortizo, permita que se reúna con el nuevo Presidente de ODECABE, Luisín Mejía, que en su 'MANIFESTO', ha señalado puntos importantes para mejorar la imagen de dicho organismo, y no permitirá que el Mitómano Camilo 'Madurito' Amado, que usa su Toga de Judas por conveniencia, no tenga éxito, como el de poner a RAMÓN CARDOZE, para estar encargado de la preparación de atletas para los XXIV JCC, Panamá 2022, con su esposa Fanny de Cardoze, y todo queda baja su paragua con 'sabor' a nepotismo tripartita. Niño Jesús las múltiples ocupaciones del Jefe del ¡Buen Gobierno¡, no le permite estar al tanto de todo. De sobra hay quienes lo quieren seguir metiendo 'goles', dedicándole eventos deportivos. Que nombre a un BUEN ASESOR, no a un 'YES-MAN' para que sigan los engaños.

Niño Jesús, que en el 2020, se vea más agresividad de la Dirigencia de CONFEDEPA, de los miembros serios como el Dr. Rolando Villalaz, del Bádminton, no así un par de miembros que descubrí que usan dos 'mascarás' y 'Camilo Madurito' Amado, sabe cómo manejarlos. Villalaz tiene contacto directo con el ahora Magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, hijo de Carlos 'Pepe' Vásquez, que fue Presidencia de la Fepafut, que manejó con transparencia y solvenvencia ética y moral. También fue Presidente del COP, durante los XI JCA y del Caribe, Panamá 1970, y los VII Juegos Bolivarianos de 1973 en Panamá. Presentó los Informes Económicos y Técnicos como señalan los Estatutos del COP, y no a su paladar como el nefasto Camilo 'Amado', y su entourage. 'Pepito' Vásquez estará en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, donde se ventilan casi todos los casos relacionados con el deporte.

Espero que se denuncien todas las 'operaciones podridas' del COP, con su TADPAN, y de las que quiere realizar el Grupo llamado, Coalición Panameña Pro Deportes que el Coordinador es el 'FANTASMA' EDGAR LÓPEZ, y forma parte Eduardo Cerda, DG de Pandeportes, 'alías Rasputín, el Monje Loco'.

Otra petición es que el Pres. S.E Laurentino Cortizo Cohen, revisa todas las construcciones con Fondos del Gobierno, que 'El Cacique' Mario Pérez' y su ´VP' Alberto Guerra, en especial el Estadio de Fútbol Americano para el Club Kiwanis en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, y ellos tienen además de fondos, terreno en su 'feudo' en Clayton para esta construcción.