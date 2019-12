Sin respuesta, la seguridad de atletas en los 24° JCC 2022

La Nota suelta. Una vez más el Comité Olímpico Internacional (COI), por medio de su vocero oficial, el Presidente Thomas Bach, sigue recordando que no es para obtener beneficios económicos, sino dar apoyo a los países más necesitados. Citó la creación de una COALICIÓN DEPORTIVA PARA Refugiados, durante el Fórum Global de Refugiados de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNOR) traducido al idioma español, en inglés es UHHCR, en Génova Suiza, el 17 de diciembre 2019. Guiado por el impacto global en Refugiados, el Fórum Global de Refugiados fue creada como una oportunidad de transmitir principio de responsabilidad internacional, en acciones concretas. El Fórum donde asistieron representantes 193 Estados Miembros de la ONU, sirvió de plataforma de compromiso y contribuciones impactantes e intercambio de mejores prácticas.

Hablando del evento, el Presidente Bach elogió la Creación de una amplia gama en coalición deportiva para refugiados, para asegurar su acceso al deporte (tomen nota de esto los honorables miembros del Club Cívico de Panamá, Kiwanes). Agregó Bach: “Que es la primera vez que una coalición de socios tan amplio, se están uniendo específicamente en torno al deporte, ilustrando el poder unificador del deporte. (en el pasado esto se veía en nuestro deporte, porque había personas que daban su apoyo incondicional. Esto ha cambiado, y lo alertó en 1999, el Pres. del COI, Juan Antonio deportivo, que Don Dinero (El USA$) se ha inmiscuido en el deporte).

El COI en la última publicación Trimestral del Movimiento Olímpico- julio-.agosto y septiembre 2019, uno de sus artículos tenía este colgado: “Más Allá de los Anillos”. Título: Ayuda a los refugiados” (en Panamá tenemos refugiados que fueron atletas, y algunos con el talento para ser atletas de alto nivel). Contenido. “Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados aborda el impacto del Equipo Olímpico de Refugiados del COI, de Tokío 2020. En una época en que más de 70 millones de personas se han visto forzosamente desplazados de sus hogares debido a los conflictos ,la violencia y la persecución, el deporte surge como una poderosa herramienta capaz de ayudarles a reconstruir sus vidas e integrarse a nuevas comunidades.

En la actualidad el Programa de Apoyo del COI para Refugiados que se implantó en los XXXI JO de Verano, Río Brasil 2016, fue todo un éxito, se permitió que estos atletas entrenaran y muchos alcanzaron niveles de élites. Estoy encantado que se mantenga para Tokío, Japón, 2020. En este espacio expliqué que en la Villa Olímpica de los JO se realizan actividades para ayudar a estos atletas. El COI en combinación con ACNOR, realizar actividad de colección de ropa deportiva, que son enviadas a distintos campamentos de refugiados para dar apoyo para que practiquen el deporte.

Esto se puede hacer en Panamá, pues, he visto por la 'TV' a refugiados que pueden hacer buen uso de ese tipo de ayuda.

Tema de hoy. Quizás mis palabras muchas veces son ignoradas, y son visto como un 'disco rayado'; pero toda vida hues valiosísima, y es por ello a pocos días de finalizar el año 2019, titulo el Coctel de hoy martes 24 de diciembre (noche buena) “Sin respuesta la Seguridad de Atletas en los 24° Juegos Centro Americanos y del Caribe 2022”. En el Sumario hago mención de los nombres de las personas que tienen una responsabilidad directa en esto, y está definida en el Artículo 40 de los Estatutos vigentes de la Organización Deportiva Centro Americana y del Caribe, (ODECABE), Capítulo X (Solicitud de la Sede de los Juegos). Artículo 40: Los Comités Olímpicos Nacionales miembros o las organizaciones de miembros asociados de ODECABE, que aspiran a celebrar los Juegos, deberán solicitarlo por escrito a más tardar el 31 de enero SEIS (6) años antes de su celebración. (Esto le corresponde a Camilo Amado) Deberán ofrecer en forma DETALLADA y PRECISA, las garantías y facilidades, asi como un DECLARACIÓN OFICIAL del Gobierno de su país (El Presidente de la República) en que manifiesten que aceptan la responsabilidad de la realización de los Juegos. En Panamá esto nunca lo firmó el entonces Presidente 'JCV', sino el Ministro de la Presidencia, ÁVARO ALEMÁN. Aunque era ilegal fue aceptada por los directivos de ODECABE. Sí lo firmó el entonces Alcalde del Distrito Capital, José Isabel Blandón. Aunque no hay claridad de las obras deportivas que en realidad construirá Panamá para los XXIV JCC 2022, ya tiene fecha, del 28 de abril al 20 de mayo 2022. Participarán más países, deportes y atletas que los XXIII Celebrados en Barranquilla, Colombia, del 18 de julio al 3 de agosto 2018, con 37 países en 44 deportes, y5434 atletas. No tuvo problema de ninguna índole, porque siguieron las Reglas de la ODECABE desde el inicio y sí tenían su Villa Centro Americana y del Caribe.

Este no es el caso de Panamá, porque desde un inicio estaba de por medio DON DINERO EL USA$, y el Presidente de la Odecabe, Héctor Cardona, que falleció en el 2017 pactó con el Director de la Autoridad de Turismo, Gustavo Him de que el hospedaje sería en hoteles, y no en un Villa CA y del Caribe. Los dos Mitómanos, Camilo 'Madurito' Amado, y Henry Pozo, no solo avalaron el hospedaje en hoteles, sino que el entonces Alcalde que aseguraba que sería el Presidente Electo en el 2019, prometieron hospedaje gratis. Hoy es Noche Buena, y no quiero interrumpir este momento familiar del Jefe del ¡Buen Gobierno¡, por lo que dejo su respuesta al año 2020. Tomen Nota de esto.