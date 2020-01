El Pres. S.E. Nito Cortizo: 'Hay poco avance en los 24° JCC, Panamá, 2022'

Dos Notas sueltas: N°1) El título principal del 'Coctel' del jueves 2 de enero 2020 decía: “Habrá cambios en los deportes en esta nueva década 2020'. También di a conocer el mensaje del Año Nuevo 2020 del Dr. Thomas Bach, presidente del COI. Entre otras cosas dijo: “Nuestro compromiso con la sostenibilidad y viabilidad se refleja con la forma en que se ejecutan los Juegos Olímpicos. Los de Tokio 2020 serán la expresión más destacada de compromiso del COI”.

También resaltó el papel esencial que los ATLETAS tienen que desempeñar en el respeto a la política de neutralidad en el campo de juego. Es importante tener en cuenta que existe un amplio apoyo y comprensión entre todos. Un año Olímpico es un recordatorio importante de que podemos enviar ese mensaje de unidad y diversidad al mundo con Solidaridad”.

Nota N°2). Ya tomó posesión el nuevo presidente de la Agencia Mundial Anti-Dopaje, Witold Bank, de Polonia, que a la vez es Ministro de Deportes y Turismo de Polonia, y ex atleta olímpico. Reemplaza a Craig Reedie, de Canadá, que avaló que Rusia no participe en los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, Tokio 2020, por la reincidencia de RUSADA, de violar el Código Antidopaje. A esto debo agregar que varios de nuestros atletas han estado vinculados al uso de sustancias prohibidas, por lo que espero que el Dr. Saúl Saucedo, que preside la Organización Regional Antidopaje ( ORADCAM), esté vigilante y manteniendo a la dirigencia del país al día con las sustancias prohibidas.

Tema de hoy. En el discurso 'kilométrico' del presidente de la Asamblea Nacional, HD Marcos Castillero Barahona, que siguió a las palabras de bendición, en la 2ª Legislatura del primer periodo de la Asamblea Nacional, enfatizó que muchas de las propuestas han sido cumplidas. Un 20% se han beneficiado del 65% de los ingresos del país. Pidió disculpas en lo que han fallado. También tomó posesión S.E. GERARDO SOLÍS, como contralor General de la Nación, en reemplazo de uno de los peores ocupantes de ese cargo, Federico Humbert, que tiene un porcentaje elevado de la 'anarquía' que está azotando al Instituto Panameño de Deportes, y deberá responder ante los tribunales de justicia por sus fallas.

El jefe del ¡Buen Gobierno! S.E. Laurentino Cortizo Cohen, por una hora habló de todo lo que encontró, comenzando por la gotera que tenía el techo. Hizo alarde de las Acciones Ejecutadas en tan solo seis meses en la silla presidencial. Resaltó igualmente los fracasos en cuanto al Programa Barrios Seguros, y la resocialización en las cárceles que han fracasado, en adición de que las finanzas públicas estaban maquilladas, y el agro totalmente abandonado. Cuando habló del DEPORTE, que es la parte que le interesa a los que queremos saber la verdad en cuanto a la celebración de los XXIV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe), bajo la presidencia de STEVE STOUTE de Barbados, y su DT de Deportes, Humberto Cintrón, programaron para el 22 de abril al 8 de mayo 2022, con 39 países 46 deportes, y unos 5,600 atletas, y es un misterio las obras que construirán, esta fue su respuesta:

“Hay muy poco avance de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe”. “Tenemos un buen equipo, hay que hacer ajustes”. Lo que debe explicar, S.E. ,es lo que califica de “un buen equipo”. Acaso se refiere al DG de CO-Pandeportes, Eduardo Cerdá, alias “Rasputín”, el “Monje Loco”, y si es o no cierto que Doña Cecilia Arosemena, conocida en los predios de CO-Pandeportes, como “Cecilia Pescao”, asesora del DG Cerda, con salario mensual de $4,000.00, donde informó que a todos los Directores y Jefes de Departamentos, que todos los funcionarios con CONTRATOS hasta el 31 de diciembre 2019, no deben presentarse en el mes de enero 2020, hasta que no se les avise”.

Se habla de un préstamo del Gobierno de GBR para financiar el costo de los 24° JCC 2022, que dicen que tiene un costo de $338 millones. Por otro lado, el MEF no ha programado fondos suficientes para estos Juegos. La Odecabe, desde el 31 de octubre 2109 tiene un nuevo presidente, Luisín Mejía Oviedo, presidente del CON de Rep. Dominicana y a la vez miembro del COI desde el 2017, y conoce todas las reglas que debe cumplir el presidente de un gobierno, que los Estatutos de la Odecabe, y también las del COI, JP, etc., dice que es el responsable de la planificación de los juegos, hospedaje y seguridad de todos los participantes, en especial los atletas. Esto indica, como ya lo he mencionado, que esto no se trata de un “show-mediático”, adornado de mentiras.

Panamá sufrió una de las más grande humillaciones deportivas con la decisión de la FIFA, con la suspensión de por VIDA del FÚTBOL, a Ariel Alvarado, que está entre los 17 dirigentes latinos más corruptos del fútbol. Uno de sus asistentes era, ni más ni menos, RAMÓN CARDOZE, que ahora está vinculado a los 24° JCC, y parece que también dicen que como adicto al nepotismo, 'acomodó' a su hijo, Ramón Cardoze Jr.

El jefe del ¡Buen Gobierno! debe reunirse pero YA, con el Pres. de Odecabe, y que se sepa la verdad escueta respecto a los 24° JCC, Panamá, 2022. Así es.