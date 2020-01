La Copa Mundial de Esgrima Ind. Hombres Alemania, enero 2020

Puedo hablar con autoridad de la Esgrima de Panamá, porque tuve el honor de tener una amistad cercana con Aníbal Illueca Herrando, que fue presidente de la Confederación Panamericana de Esgrima, hijo de Aníbal Illueca Sibauste, que fue presidente del Comité Olímpico de Panamá, y heredó las mismas cualidades de una honradez incuestionable, y solvencia moral y ética que su progenitor. Es un caso parecido al del hoy 'HM' Carlos Alberto Vásquez, de la Sala 3ª de la 'CSJ', que heredó esas cualidades de su padre, Carlos 'Pepe' Vásquez que fue presidente del COP y de la Fepafut. También tuve el honor de estar en los XXIII JO de Verano, Los Ángeles, CA., 1984 donde compitió Barbra Higgins por Panamá, y en los JO, Beijing 2008, donde participó Yesika Jiménez. Aún no ha participado un hombre en JO, y dudo que ocurrirá en los XXXII JO, Tokio 2020, porque no hay atleta de ese nivel.

El 'Coctel' es un espacio de periodismo investigativo, y aquí en forma permanente hago enfoque de la esgrima en todas sus modalidades de ambos sexos, espada, foil y sable. Recibo a pocas horas de finalizar una competencia el resultado del evento del Dep. de Prensa de la FIE . El comité Ejecutivo de la FIE lo preside Usmanov Aliher. 'SG' Katsiadakis Emmanuel, y algo que muchos no saben, y es que en el 'CE' de la FIE, está una panameña, ANA IRENE DELGADO GUERRA, hija del 'HD' Hernán Delgado del CD, elegido para el periodo 2019-2024 del Circuito 8-4 (Panamá, Balboa, Chepo, Chimán y Taboga). Su suplente es su hija Ana Irene Delgado, que es letrada. Fue atleta de la esgrima en espada individual. Además, fue embajadora del Panamá en el Reino Unido.

Sobre Arturo Dorati, que ya tiene 34 años, es atleta de este deporte, junto a José Morán, Osel Martínez, y otros, sin grandes logros en la modalidad de espada individual. Tuvo problema con la ahora retirada atleta olímpica, Dra. Yesika Jiménez, en los XXII JCC, Veracruz, México, del 14 al 30 de Nov. 2014. Estuvo acusado de mal uso de fondos de dicha federación. Al parecer, este caso quedó en el 'aire', y vociferan que hay un manejo con nepotismo. En los diferentes diarios, en grandes títulos salió una noticia: “Esgrimista Arturo Dorati gana oro en España. Parte del contenido dice: “se colgó de oro en la segunda fase del CAMPEONATO ABSOLUTO de Esgrima que se desarrolló en Madrid, España. En el evento participaron 45 esgrimistas, la MAYORÍA ESPAÑOL, y otros competidores internacionales invitados”.

Es Dorati y no un técnico que vociferó que tuvo un buen nivel competitivo. Dice Dorati, que clasificó de N° 22 antes de avanzar a la ronda de eliminación directa. En la fase de 32 venció 15-14 a su competidor Javier Gormaz, luego derrotó 15-9 a Jaime Alonso, y repitió la dosis 13-10, a Javier Alonso. En semis venció a Raúl Sarrió (15-8), y en la final superó al venezolano Aaron Jiménez. Los atletas mencionados NO ESTÁN en una buena posición en el ranking de la FIE.

Si el objetivo de Dorati es estar en los 32° JO, Tokio 2020, es lógico que tenía que participar en el torneo oficial de la FIE, en este caso, la COPA DEL MUNDO de Espada Mayor Masculino, del 9 de enero 2020 en Heidenheim, Alemania, donde participan todos los atletas, y no un Torneo en Madrid, España, en donde, no el 'Coctel', sino el mismísimo Dorati, dijo: “Participaron 45 esgrimistas, la mayoría español”.

He aquí los resultados de la 'CM' de Alemania. Oro. Un atleta de Hungría, 32 Puntos. Plata, Corea, 26 Puntos, Bronce, Rusia 20 Puntos. Un par de atletas de América: #16 Curtis Mc Do'wald, (Usa), 8 Puntos. #33), Rubén Limardo Gascón, (Ven) 2 Puntos. Es el ganador de la presea dorada de los 18° JP, Lima Perú, 2019. Su hermano José Limardo, Plata. Bronce. John Rodríguez, (Col), y Yunior Reyton, (Cuba). En Lima, Perú, 2019, Panamá no ganó medalla, en Espada, Foil y Sable, de ambos sexos. Veamos el RANKING OFICAL de la FIE 2019/2020. Estos números no son Fake News #10), Rubén Limares Gascón, (ven), 98,000 pts. #11), Yulen, (esp), 98,000, pts. #16) Jacob Usa, 86,000 pts. #26) Curtis Mc. Dowald (usa), 71,000. #41), José Limardo, (ven), 43,750.pts. #42). Yunior Reytor Venet, (Cub). #49), James Kaull, (usa). #50). Lugones, (Arg.). #51), John Edison (Col), 34000 Pts. #167), ARTURO ISAAC DORATI AMEGLO, (PAN), 7,500 puntos. Siguen rezagados JOSÉ QUIRÓS y JULIO ARIAS, también de Panamá Si miramos los otros torneos de Esgrima celebrados en La Habana, Cuba, el12 de enero 2020. En Espada por Equipo, no aparece Panamá . En Espada Mayor Individual Damas, el 10-11 de enero 2020, en La Habana, Cuba, Kelley Hurd-ley de (Usa), #19 con 4 Puntos. #169) María Ailed Benedito, (Panamá de 42 Años, con CERO PUNTOS. Un prospec-NIVIA DÍAZ de 16 Años con '0' PUNTOS. Tomen Nota de Esto.