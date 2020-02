El COI subrayó: "Hay que combinar la Educación con el Dep.

La Nota Suelta: Con un poco de esfuerzo, hoy informaré la actuación masculina, en especial los Atletas Latinos y de América, en la Copa Mundial de Gimnasia Artística, en Melbourne, Australia, en donde se busca puntos para clasificar, para los XXXII Juegos Olímpicos, Tokío, Japón, 2020. Comienzo con el Ejercicio de Piso. Clasificatoria, Jorge Vega López, (Guatemala). N°6,. (ocho) clasifican para las finales. En las Finales Jorge Vega fue #7 con 13,700 Puntos.

N°1), K. Prokopev, (Rus), 15,000. Puntos. N°2, S. Yru, (Cor), 14,500 Puntos. N°3), M. Karimi, (Kaz), 14,433 Puntos.

En Salto de Potro, Jorge Vega (Gua), que fue Sub-Campeón en este aparato en los XVIII Juegos Panamericanos, Lima, Perú 2019, que ganó medalla de Plata en los 'JP' de Toronto, Canadá 2015, ahora en Melbourne, Australia, 2020, salto 14,783 metros, para ganar la Medalla de Plata. Joshua Valle, (Méx), fue el N°7, con, 14,066 Puntos, y Audry Nin Reyes, (Rep. Dom). N°8 con13,603 Puntos.

En Caballo Con Arco. N. Stepen, (Usa), ganó oro con 15,400 Puntos. #2), Irlanda, con 15,033, Puntos, y Japón #3), con14,833 Puntos. Ningún país latino tuvo participación en la clasificatoria ni final. En Anillos, la única participación latina en la Clasificatoria, fue Federico Molinari, (Arg.) y fue eliminado. Finales: #1),Grecia con 15,066 Puntos. #2), Irlanda, 14,500 Puntos, y #3, Egu, 14,200 Puntos. En Barra Paralela, el único atleta latino en la clasificatoria fue Julian Yato, (Arg), fue #13), con 11,532 Puntos. Finalistas: Oro, (Holanda) con 14,900 Puntos. Plata, (Kaz), 14.500 Puntos. Bronce, Australia, 14,232 Puntos.

Tema de hoy. Mis disculpas a los lectores que prefieren leer del fútbol tanto latino, como de los Americanos, (Rugby), pero es importante la conclusión final del XIII Congreso Olímpico, celebrado en Copenhague, Irlanda, el 5 de octubre 2009. En cuanto a mi tema en el Congreso Virtual, 'OLIMPISMO Y JUVENTUD', y el Título: ¿El Deporte Olímpico sigue siendo atractivo?, y me refería específicamente en algunas parte del mundo, particularmente en los países latinos, y cité a mi siempre querido Panamá con todos sus defectos, pero también algunas virtudes. Finalicé diciendo: “El sector privado también pudiera asistir patrocinando deportes con popularidad limitada. Esto animará a más jóvenes a practicar deportes, que muchos padres y madres no pueden permitirse”. Tomen nota de esto.

Aún recuerdo que el creador de los Juegos Olímpicos Juveniles, (JOJ), el entonces Pres. del COI, Jacques Roge, y el 1° de Verano se celebró en Singapur, del 14 al 26 de agosto 2010. Reunió a todos atletas participantes, de los 204 CONs, Miembros del COI, y les dijo: “El deporte no es una profesión vitalicia. Cuando los atletas se está aproximando a los 30 años, más en algunos deportes, tiene que empezar a pensar en el retiro. Es por eso tienen que combinar el deporte con los estudios. Tomen Nota de Esto HD de la Asamblea Nacional vigente, por lo que en la conclusión del Congreso Olímpico dijo: “Todos los Componentes del Movimiento Olímpico debería respaldar la IMPORTANCIA DE COMBINAR LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE”. (Nada de MEDIO TIEMPO que quiere promover la 'AN', con el aval del Jefe del ¡Buen Gobierno¡, Don Laurentino Cortizo Cohen) Deben alentar y promover a los deportistas (atletas), su participación en PROGRAMAS DE CARRERA, durante sus años de competencias. (esto se ve, pero muy poco en un gran número de atletas panameños) , dirigidos al desarrollo de habilidades de por vida de los atletas. Atletas de todo el mundo, y de todos los deportes, deben tener acceso y ASESORAMIENTO JÚRIDICO, (No de saca-presos o tinterillos) básicos apropiados, y orientación a lo largo de sus carreras deportivas. El Movimiento Olímpico en colaboración con los PARIENTES, entrenadores y entourage de los atletas, deben alentar y promover la participación de atletas en sus PROGRAMAS DE CARRERAS, durante sus años competitivos, así como DESPÚES de su retiro de la competencia de alto nivel. en Panamá vemos a muchos atletas de Alto Nivel, viendo la vida de 'Zares y Emperadores' con autos lujosos, sin pensar que si no planeas para el futuro, todo esto desaparecerá.

El Movimiento Olímpico mantiene 'su ESLOGAN', y está plasmado en la Recomendaciones de las Reformas de la Agenda Olímpica 2020, que no lo conoce el Jefe del ¡Buen Gobierno¡, y no sé si algunos de sus Ministros, que: “LOS ATLETAS ESTÁN EN ELCORAZÓN DEL MOVIMIENTO OLÍMPICO”. Pero cierto no están en los 'Corazones' de los dirigentes del COP, del Instituto Nacional de Deportes que dirige, Edwardo Cerda, 'Alias Rasputín el Monje Loco'.

Ni tampoco, el del Jefe de COPAN, Henry, Pirata Morgan', Pozo, y su séquito; y mucho menos en los corazones de Jefe del COP, Camilo 'Madurito'Amado Varela, el Judas del Olímpismo Panameño. Tomen Nota de esto.