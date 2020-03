La 1a. VP de Odecabe, cuestionó un Informe de Copan sin sustentación

La Nota Suelta de hoy. Eileen Grench que busca un cupo para competir en los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, en Tokío, Japón 2020, participó en la Copa de Sable Femenino Individual, el 6 de marzo en Grecia. Veamos los resultados, de las aletas Latinas y el resto de América. #1), La veterana Mariel Zagunis (USA). 32 Puntos. #2), Dagmara Wozniak, (USA), 14 Puntos. #22), Gabriela Page, (CAN), 4 Puntos. #28), María Chamberlain, (USA), 4 Puntos. #49), María Belén Pérez, (ARG.), 2 Puntos. #60), Jomellys Velásquez, (VEN), 2 Puntos. #74, EILEEN GRENCH, (PAN), 1 Punto. #84), Alejandra Benítez, (VEN), 1 Punto. Panamá no cuenta con atleta de nivel para la competencia de sable en equipo.

Ranking: #4), Elizabeth Stone, (USA), 136,000 Puntos. #9), Mariel Zagunis (USA), 121,000 Puntos. #26), Dagmar Wozniak, (USA). , 59,000. Puntos. #30), Gabriela Page, (Can), 51,000 Puntos. #38) María Belén Pérez, (Arg), 43,000. Puntos. #47), Alejandra Benítez, (VEN), 33,000 Puntos. #59) EILEEN GRENCH, (Pan), 26,750. Puntos.

Se está enfrentando a las mismas atletas que no pudo superar en los XVIII Juegos Panamericanos, Lima, Perú, 2019.

Tema de Hoy. Quiero dedicar el Coctel de hoy a LUIS MEJÍA OVIEDO, Presidente del Comité Olímpico de Rep. Dominicana, Miembro del COI desde el 2019, y Presidente electo de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe, (ODECABE), el 31 de Oct. 2019, en Panamá. En lo que llamó su 'MANIFESTO' dijo que mejorará la imagen del Gremio, y tendrá MÁS TRANSPARENCIA. Según mis pesquisas, en adición de las palabras, de la Primera 'VP' de la ODECABE, Ing. Jimena Saldaña de Ajá, que ha visitado a Panamá en repetidas oportunidad, en calidad de 'SG' de la prestigiosa Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), que presidió Don Mario Vázquez Raña, de 1975 al 2015, donde falleció el 8 de febrero 2015. Como fue reelegido en el 2014, su periodo vencia en el 2017. Julio César Maglione Pres. de la FINA, fue nombrado Pres. Interino, para finalizar su periodo que vencía el 2017.

Finalizó la reunión del Comité Ejecutivo de la ODECABE, presidido por Luisín Mejía, y si miramos los Diario de Panamá, no han publicado absolutamente nada para ilustrar al pueblo panameño en detalles, lo que se ha hecho, hasta la fecha de estos Juegos. Es por ello que le dedico, después de leer en el Listín Diario de su tierra natal, Rep. Dominicana, y en la Prensa Latina de Cuba, y las palabras que contrastan con las de su Primera 'VP' Saldaña, de pedir detallas a las exposiciones del COPAN. Es por ello que le dedico estas frases de JOSÉ MARTÍ, Político, Pensador, Periodista, Filósofo y Poeta de Cuba: 1), “Ver un Crimen en Silencio, es COMETERLO. 2), La PALABRA no es para encubrir la VERDAD, sino DECIRLO. Ojalá Tome nota de esto.

En el Listín Diario: Tituló: “Santo Domingo y León disputarán sede de Juegos: “Anunció que las ciudades de Guanajuato de México, y Santo Domingo, Capital de 'R.D' presentaron sus candidatura para los XV JCC 2026”. 'Santa Marta, Colombia, sede de los Primeros Juegos de Playa los cuales se celebrarán en Nov. 2020. Durante la reunión celebrada en el HOTEL WYNDHAM en Panamá (dicen que el Tesorero de Odecabe, Amado Varela es socio) Oviedo anunció que para la sede de los 25° JCC, 2026, la decisión se tomará en Panamá. Agregó según Listín Diario: El 'CE. aprobó la confirmación de 11 COMISIONES DE TRABAJO, (no dijo cuáles eran). Pero hay algo que 'huele mal' a estas altura, ya que el Mitómano de COPAN, Henry ' Alías Pirata Morgan' Pozo ya presentó las comisiones) estarán coordinadas por los Miembros del Comité Ejecutivo, (¿quiénes?), e integrado por representantes de todos los CON de los países de ODECABE.

El Jefe de COPAN presentó un Informe de los XXIV JCC, 2022, y al ver un silencio sepulcral, y un rostro 'contentísimo' de Luisín, etc., la 1ª VP' con más experiencia de él, porque repito, ha sido 'SG' de DON 'MVR, (q.e.p.d), a nivel de ODEPA; cuestionó el Informe, y pidió detalles de las cifras presentadas, ubicación, costo, etc. de las obras. Debe presentar documentaciones con especificaciones de las obras. El Mitómano 'Pirata Morgan' Pozo, agregó que: “ Hay júbilo en todo el país por la celebración de estos 24° JCC” ¿A dónde y por quiénes que no sean ese grupito cuyo legado es DON DINERO, un cargo que fue honorario durante los XI JCC, Panamá 1970, ¿Cuánto recibe Pozo al mes?.

Hay otro punto que me ha llenado de preocupación, porque no está claro al decir de repente un Diario:“que el Centro de Convenciones de Amador, albergará SEIS (6) Competencias, como de costumbre, divagan y no dicen nombres específicos. Si los JCC, duran días, ese Centro es para espectáculos de artistas internacionales, y otras funciones. ¿Qué pasará con los deportes que presentaron allí?. Tomen Nota de esto.