Costo Anual de Pandeportes en sus 'Super- Estrellas' de 30 ó + años, o cerca

La Nota Suelta. Si hay algo llamativo de las noticias relacionadas con el deporte, es la cancelación y reprogramación de eventos o reuniones, por el problema del COVID-19. Recibí una nota de la Federación Panamericana de Hockey, (PAHF), presidido por Alberto 'Coco' Budeisky, en donde informa, que: “tras consultar con la USA Field Hockey (USFHA) y las autoridades sanitarias locales, la PAHF ha tomado la decisión de posponer la Copa Panamericana Indoor 2020 Clasificatoria para la Copa del Mundo, originalmente programadas del 25 al 29 de marzo de 2020 a una fecha que se anunciará en un futuro próximo. Nos disculpamos por la interrupción que esto pueda causar en los planes de viaje previamente comprometidos y otros arreglos en preparación para este evento. Sin embargo la preocupación por el bienestar y la seguridad de nuestros atletas, personal de apoyo, oficiales del evento y el público en general, determinan que la decisión de posponer el evento se vuelva necesaria”.

Como la posposición está en todas partes y por el mismo motivo, COVID-19, el Sr. Págalos que preside el Taekwondo de Europa, anunció que el Torneo Clasificatorio de Europa, al igual que el Paralímpico que estará haciendo su debut en los 32° Juegos Olímpicos de Verano en Tokío, que estaba programado para Moscú, fue cancelado. Contrario a estos aspectos, y por el optimismo del COI que se celebrarán los JO de Verano en la fecha programada, hablan de: “EL ÁGORA OLÍMPICO, una tradición de la Antigua Grecia, llegará a un Tokío, un ultramoderno barrio para los Juegos Olímpicos 2020, gracias a la Fundación Olímpica para la cultura y el Patrimonio, con apoyo de 'Mutsui Fundosan', CO, LTD, el socio oficial de este proyecto Cultural único.

Los pueblos de Grecia tenían un Ágora, un espacio público vibrante, donde el público se reunía para comer, beber, cantar, comprar y vender, discutir sobre política y disfrutar de la vida urbana. Para Tokío 2020 el Ágora cobrará vida del 24 de abril al 16 de agosto 2020, en el emocionante distrito Nihobashi de la ciudad. Al parecer, la creciente amenaza de la posible suspensión o cambio de fecha de los XXXII JO, juega un papel secundario.

Tocando el Título del Coctel de hoy, “Costo Anual de Pandeportes en los 'Super-Estrellas' de 30- ó + años, o cerca, retorno al 2007, cuando el Pres. electo de la ODEPA, Neven Iván IIic Álvarez, un 'adulador' de los gringos, que cambió el nombre a 'Panam-SPORTS', y se mudó del Edificio de ODEPA, en el 'DF' de México a un Suite en Florida, USA. (¿cómo lo estará pasando con el COVID-19?). Le regaló al Megalómano, Mitómano, Camilo Amado Varela, a su Gurú Paisa, FABÍO RAMÍREZ, que era el Gerente Técnico de ODESUR, y del COP de Chile que entonces presidía Ilic, para crear en el 2017, el PLAN PANAMÁ 2022, porque había creado un PLAN SIMILAR hace 20 años en Colombia, para que los atletas obtengan ''EXCELENTES RESULTADOS', como en Colombia, en los XX JCC, 2006, en Cartagena, Col, #3) con 72 de oro, 70 de plata, y 77 de bronce. Cuba #1), 138 de oro, 86 de plata, 61 de bronce, Méx.-#2), 107, 82 y 86. Henry 'Pirata Morgan' Pozo, Jefe de Copan, ha revivido esa farsa en el 2020.

En Panamá el 'gurú paisa' Ramírez, cobraba más de 5,000.00 al mes con carro, y todas las facilidades que solicitaba. Repentinamente desapareció, y le paso la 'chamba' a su paisa, Carlos Iván Bermeo, un fracasado, 'YES-MAN' de Madurito Amado Varela. En vez de masificación, tenemos a 'Super-Estrellas de 30 años ó más años, o cerca. El Torneo Panamerica de Taekwondo, Clasificatorio para los XXXII JO, Tokío 2020, se celebró los días 11 y 12 de marzo 2020, en el Palacio de Deportes en Heredia, cerca de San José, Capital de Costa Rica. El torneo fue conducido sin espectadores generales, excepto atletas y oficiales, como parte del esfuerzo del país de prevenir el COVID-19.

Llamó la atención que estaban presentes todos los dignatarios de la 'FMT', y toda la oficialidad de Costa Rica. Aunque no lo exterioricé con antelación, pará el Coctel la participación de la atleta panameña, CAROLENA CARSTENS, que competía en los 57 KILOS, era como la Novela de Gabriel García Márquez, escrita en 1981: “Crónica de una Muerte Anunciada”. Esta Atleta no está recuperada un 100% por ciento de una lesión, pero los que no analizan, olvidando que no son 'Relacionistas Públicos', ya la habían montado en el avión, rumbo a Tokío 2020. Solo habían dos (2) cupos para cada división. En la rama femenina, el primer día compitieron la categoría de 57 kgs., y 67 damas.

EN 57 KILOS., #1), Aguerre Fernanda de Chile, que fue la que eliminó a Carstens. #2) Anastasija Zolotic, (USA), #3), Costa Rica, y Carstens, #4. En los 67 kilos Damas, Clasificó Briseida Acosta, de México, y Katherine RodríGuéz, de Rep. Dominicana. En la rama masculina, el primer día: En 68 kilos. #1), Bernardo Pie, (Rep. Dom.), #2), Edwal Pontes, (Bra). En 80 kilos. #1), Rafael Alba, (Cuba). #2), Carlos Sansores de México.

Como no hay masificación deportiva de deportes en Panamá con excepción del Fútbol, y Béisbol, Martín Peterson, un Mitómano, que no tiene el nivel para estar al frente del Taekwondo, no está participando en el Para-Taekwondo, que está compitiendo para clasificar en el debut del Para-Taekwondo en, los JO de Tokío 2020. Tomen Nota.