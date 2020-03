¿Carolena Carstens, una de las atletas del ´TKD' de mayor apoyo Eco. Mundial?

La Nota Suelta de hoy. Recibí un Comunicado de Prensa de la IAAF, hoy Consejo Mundial de Atletismo, sique abordando el problema interminable de su relación con la Federación de Atletismo de Rusia, (RUSAF). Su Comunicado se titula: “Paquete de Sanciones en relación con el incumplimiento de RUSAF con las Reglas Antidopaje. Contenido: “Hoy el Consejo Mundial de Atletismo, multó a la Federación de Atletismo de Rusia, $10 MILLONES, por infringir las reglas Anti-Dopaje del deporte, mientras se restablece, el Autorizado Proceso Neutral para atletas rusos. Se habla de 10 el número de Atletas Neutrales que permitirán competir en los Juegos Olímpicos Tokío 2020, y en otros eventos específicos en los eventos mayores del Consejo Mundial de Atletismo, y eventos mayores en Europa. No hay ninguna restricción en el número de atletas que han sido otorgados el status ANA (Atletismo Neutral Autorizado), que pueden competir en eventos internacionales de un día alrededor del mundo., siempre que han sido otorgados el estatus de ANA por la Junta de Revisión de Dopaje de Atletismo Mundial.

Sin embargo, el Proceso 'ANA' será SUSPENDIDO, si no se paga $5 MILLONES DE $10 MILLONES, antes del 1º de julio 2020. Los $5 millones restante de la multa será suspendido por dos (2) años; será pagado de INMEDIATO, si durante es periodo RUSAF comete una nueva violación de las Reglas Antidopaje, o falta hacer un progreso significativo hacía el cumplimiento de las condiciones de reincorporación por parte del Consejo. El proceso de aplicación de ANA se mantiene igual, con criterios reforzados para ser emitidos dentro de poco por la Junta de Revisión, en nombre del Consejo Mundial de Atletismo”. Basado en esa reincidencia de RusAF, el Consejo Mundial de Atletismo, también aprobó una serie de criterios nuevos para el restablecimiento de RusAF. Veremos si lo cumplirán. Tomen nota de esto.

Para abordar el 'Tema Complejo' como lo es El Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), como lo llamaría la Fiscal Anti-Corrupción, Leyda Sáenz, y sin un buen asesoramiento, ha pedido una prórroga de un años para más de lo mismo, mientras las anomalías se sigue cometiendo en lo que algunos ahora llaman 'Pan-Demonio ', voy a citar TRES (3) de las tantas Frases, de MAHATMA GANDHI, que llevó a la India a su independencia después de un siglo bajo el dominio del Imperio Británico.

“Cuando tus pensamientos, porque se convierten en tus palabras. Cuida tos palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos se convertirán en destino”. (Esto va dedicado a todos los Mitómanos que forman parte del COP, Federaciones y COPAN).

1) “Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo creen en él.(Los innumerables que está cometiendo el Jefe del ¡Buen Gobierno¡ en el deporte). 3), “Lo más atroz de las COSAS MALAS, de la gente mala, es el SILENCIO DE la GENTE BUENA: Reconozco el esfuerzo que ha realizado la atleta CAROLENA CARSTENS del Taekwondo de competir por Panamá, no se puede ocultar la realidad vigente de esta atleta, es por ello señalo en mi Titulo Principal, después de haber hecho, mis pesquisas, que es una de las atletas del Taekwondo , de Mayor apoyo Económico Mundial, sin haber sido, 'CM', Campeona Panamerica, y su mayor logro pese de haber estado en dos 'JO', es una presea de Plata en los XXIII JCC, Barranquilla 2018.

Los Eventos de Taekwondo para el Clasificatorio Panamericano, Tokío 2020, eran CUATRO (4) de cada sexo. DAMAS: 49 kgs, 57 (donde compite Carstens), 67 y +67 kgs. HOMBRES. 58 kgs, 68. 80 y +80. Dos atletas lograban cupos para Tokío.

Analizamos primero con detenimiento la actuación de nuestra compatriota, que ocupó un cuarto lugar. En el escrito de ayer dije: 'Aunque en Panamá lo ocultaban, no estaba en su mejor forma, por no estar recuperada totalmente de su lesión. En el ranking de los 57 kilos de la 'FM' de 'TWD', estaba clasificada de N°20 con 165.82. Anastasija Zolotic, de USA, medalla de oro, está de N° 7 en el Rankings de la 'FM' de 'TWD', con 336.62 Puntos. Aguirre Fernanda de Chile, Medalla de Plata, y fue la qué bajó a Carstens al 4º lugar, en el Ranking de la 'FM' de 'TWD', está clasificada de N°52, con 78.85 Puntos. Neshi Lee Lindo Álvarez (Costa Rica) que ocupó el tercer lugar en los 57 Kgs., está clasificada de N° 65 con 66.03Puntos. La política del Coctel, es decir la verdad a mis lectores, aunque me encuentro solo. EN 49 KILOS DAMAS. Los dos 'tickets' a Tokío, Andrea Ramírez Vargas, (Colombia), y Victoria Stambaugh, (Pto. Rico).

EN 67 KGS DAMAS, 'BON-VOYAGE' a Tokío. Briseida Acosta, (México), y Katherine Rodríguez, (Rep. Dominicana). En los +67 kilos damas, una atleta de un país pobre, HAITÍ, donde Aliyah Shipman, no recibe la décima parte de lo que se le da a nuestro Carolena Carstens, clasificó para estar en los XXXII JO de Verano, Tokío 2020. Con Milena Tilonelli de Brasil. En la rama masculina: En 68 KILOS. Bernardo Pie (Rep. Dominicana), y Edward Pontes, (Brasil). EN +80 KILOS: Rafael Alba, (Cuba), y Carlos Sansores, (México). EN 58 KILOS HOMBRES. Lucas Guzmán, (Argentina), y Jefferson Ochoa, (Colombia). En 80 kilos.

Moisés Hernández (Rep. Dom) e Icaro Miguel Martins Soares, (Brasil). Si hay algo más que agregar, es que mientras otros países participaron en el Paralímpico Panamericano en busca de cupos para los JO de Tokío, donde estos atletas competirán por primera vez, no hubo participación panameña. El caso de Carolena Carstens en cuanto a apoyo económico es similar al de Atheyna Bylon, en cuanto a apoyo económico que reciben que no está cónsono a los resultados al más alto nivel. Tomen nota de esto.