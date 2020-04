Atletas Élites comparten ideas para mantenerse en forma en sus casas

Ejemplos: Rafael Nadal y R. Federar, Tenis. B. Walkden de GBR en 'TWD'. A. Wong de Perú en Judo. C. Marín de Esp., Bádminton, etc.

Notas Sueltas. N°1). Comienzo por señalar que el Coctel está recibiendo Comunicados de diferentes organismos, comenzando por el COI, Atletismo Mundial, (IAAF), que preside Sebastian COE. Uno de WADA de Montreal, que preside Witold Banka, con fecha 31 de marzo 2020, con título principal: “WADA eliminó a la Federación Internacional de Taekwondo, que preside Jean Marie Ayer de Suiza, de la lista de no cumplimiento del Código Anti-Dopaje Mundial. También hace referencia a la nueva estructura, que me preocupa porque hay muy poca participación de dirigentes latinos y de América. Esto lo estaré abordando, y desde luego haré un par de preguntas al Dr. Saúl Saucedo, que preside la Organización Regional Anti-Dopaje de Centro América, ORAD-CAM.

El Título Principal del Coctel de hoy, lee: “Atletas Élites comparte ideas para mantenerse en forma en sus casas”. En el Sumario cito a atletas de ambos sexos y deportes, en sus declaraciones aparecidas en el Sitio Web de los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, ahora con una nueva fecha aprobada por todos, el 23 de agosto al 5 de septiembre 2021.

No obstante, daré prioridad a un Comunicado de Prensa recibido del Medio de Comunicación VARIZON con fecha lunes 30 de marzo 2020, con título: “Compromiso del Medio Verizon, durante COVID-19”. Dice: Señor Bienvenido: “Estos son tiempos sin precedentes que dramáticamente han cambiado nuestro vida diaria. Si bien la incertidumbre puede ser inquietante, creo que logramos superar esto juntos, y emerger más fuertes.

Reconocemos que hay una gran responsabilidad en la entrega de noticias críticas, e información a NUESTROS CASI 900 MILLONES de usuarios a través del GLOBO, nunca ha sido más importante que informaciones precisas está a la vanguardia. Verizon Media, la empresa matriz de YAHOO, HuffPost, AOL, TachCrunch, siempre han estado comprometidos con nuestra misión de crear contenido CONFIABLE, y nuestra resolución es aún más fuerte hoy. Mientras navegamos a través de esta nueva normalidad, nos encontramos en nuestra misión de crear contenido confiable, en toda nuestra plataforma. Por eso estamos doblegando nuestro enfoque de respaldar nuestras comunidades, y tener un impacto positivo en la sociedad en este tiempo de retos. Hemos creado un HUB oronavirus, LOVIDI9 Yahoo.com.

Hay más, señala: Finalmente estamos donando ESPACIO DE PUBLICIDAD en todos los Medios de VERIZON, a la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (OMS), para ayudar a amplificar su mensaje. No hay duda de TIEMPO ESTRESANTE, pero espero a través de un sentido de comunidad, no solo podemos sobrevivir pero salir de esto con más conexión y apoyo mutuo. Me recuerda un gran PROVERBIO AFRICANO. “Si quieres ir RÁPIDO, VE SOLO”. Si quieres LLEGAR LEJOS, VE JUNTOS”. Estar bien y seguro. GURÚ, CEO Media VERIZON. Hablando nuevamente de lo que están haciendo los atletas élites para mantenerse en formas para los 'JO', el tenista Rafael Nadal de nacionalidad española, está pasando el encierro en su casa en Mallorca. El deportista lleva publicando en redes sociales imágenes suyas entrenando en casa, sin poder pisar la pista de tenis. El N°2 del Mundo, se conforma con de MANTENIMIENTO mientras aguarda que pase esta crisis sanitaria. Por otro lado, otro gigante del Tenis, ROGER FEDER, de Suiza, se mantiene ocupado practicando en una nueva superficie en la que no esta accostumbrado a jugar. Por otro lado, Brooke Reboutoe de Estados Unidos, está practicando en el dormitorio, o Escalada en la cocina.

El jugador de Hockey, San Ward de Gran Bretaña, ha empezado sus propios Juegos Olímpicos en aislamiento. El deportistas lleva varios días probando distintas disciplinas que le parece sus habilidades. Bianca Walden, atleta del equipo británico de Taekwondo, enseña el desafío de la lavadora. La atleta colombiana MURIEL CONEO de Colombia, Verdugo de la atleta panameña Andrea Ferris que vive en Perú. Coneo, ganó medalla de oro en 1500 metros planos en los Juegos Panamericanos de 2015 en Canadá. También ha logrado presea dorada el Juegos Sur Americanos. Coneo que está abordando los 30 años, se prepara para lograr un cupo para los 'JO', Tokío 2021.

Lo que sigue siendo un milagro y es que en Panamá no se sabe qué plan de preparación, tiene los pocos atletas que están en el país para intentar clasificar para Tokío 2021. El panorama de nuestro deporte olímpico, sigue con la Luz roja encendida, de que hay que comenzar casi de CERO. Así es.