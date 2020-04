¿El CON de Panamá, hará o no, elecciones en octubre de 2020?

La Nota Suelta: Un tema de primera línea, es la MARATÓN DE BERLÍN, ALEMANIA, que se celebra en el Verano, y es el la Número seis (6) de mayor importancia del mundo, y ha sido trasladada para septiembre de 2020. Veamos algunos de los resultados de las celebradas en el 2019. Hombres: Ganador, Kenenisa Bekele de Etiopia con tiempo de 2:01.41, a solo 2 segundos del récord mundial de keniano, Eliud Kipchoge, en el 2018 de 2:01.39. En la rama femenina, ganó Ashete Bekele, de Etiopia con 2:20.14; 2ª, su paisana Mare Dibaba con 2:20.22. La keniana Gladys Cherona, no pudo lograr su cuarta victoria en la capital alemana. La Maratón de Berlín logró un nuevo récord de 46,983 participantes.

La Maratón de Alemania, pero no Berlín, sino Hamburgo hace revivir un momento de júbilo, porque nuestro compatriota, JORGE CASTELBLANCO marcó un tiempo de 2 horas y 15 minutos, el 17 de abril, que le dio un CUPO DIRECTO a los XXXI JO de Verano, Río Brasil, 2016. En Río finalizó de N° 135 con tiempo de 2:39.25. Volvió a Hamburgo, Alemania, y repitió 'la magia' con tiempo de 2:19.39 para clasificar para los XVIII JP de ima, Perú, 2019, donde no finalizó dicha prueba. La fecha del Maratón de Berlín, Alemania, ha sido cambiada al domingo 27 de Sep. 2020. El proceso de inscripción era del 1º de Oct. al 31 de Oct.2019, con límite de cupos de 44,000 corredores. Cuota de Inscripción 125 Euros. Corredores hombres hasta 44 años. De Panamá ¿cuántos inscritos hay?. ¿Lo está Jorge Castelblanco?.

Nota N°2). Esta Pandemia de CORONA VIRUS -19 que ha tocado todos los países de los Cinco Continentes, ha puesto en evidencia, que el Deporte Competitivo del Programa de los 'JO' en especial los más prominencia, el Atletismo y Natación, necesitan del patrocinio de las empresas comerciales para su funcionamiento. Swimming World, (Mundo de la Natación). Con los Juegos Olímpicos oficialmente atrasados un año para evitar hechos de Inseguridad con la Pandemia del Coronavirus, el Presidente y 'CEO' de la Natación de 'USA', Tim Hinchery, envió una carta a los Miembros, detallando las fechas tentativas para los eventos nacionales 2020-21. Las pruebas Olímpicas serán más temprano este mes a junio 13-20.

Si la virus está bajo control al final del verano, la Natación de USA presentará 14-16 evento regional a mediados y finales de agosto. Los seccionales futuros, y Campeonatos de Verano, han sido cancelados para el verano, para reenfocarse en la introducción en una serie de eventos nuevos de verano. Programa 2020-21. EVENTOS: Nov 5-8 2020. Junio 13-20. En 2021, PRUEBA OLIMPICA DE NATACIÓN, en Omaha, Nebraska. Estos eventos enfocados regionalmente, limitará la necesidad de viajes y promover un ambiente de competencia seguro para nuestros atletas, familiares y todos los involucrados, dijo la carta del Presidente y 'CEO' de la Natación de USA, Tim Hinchery”. Ojalá en Panamá esto lo lea Franz Wever, Pres. de la 'FPN', que ha cometido una serie de 'metidas de pata', junto al entourage que lo rodeo. A Silka Acosta Sáenz, que pisoteó la Causa Justa de la FPN, y el 15 de julio 2019, aceptó un cargo TRANSITORIO, Jefa del Dep. de Deportes Para Todos, por $2,500, al mes.

Tema de Hoy. En verdad, no sé si el Mitómano Camilo 'Madurito' Amado Varela, no es un devoto del supuesto 'Santero' que ha mantenido a Ramón Cardoze, inclusive de ser mencionado por Ariel A. Alvarado, por la FIFA entre los 17 dirigentes latinos MAS CORRUPTOS de la FIFA, pese a ser un pupilo de 'AAA', no lo mencionó. En el COP hay dirigentes que conocen todos sus desaciertos, y guardan un silencio cómplice; un CONFEDEPA, que solo se escucha la voz del Dr. ROLANDO VILLALAZ. Las elecciones del COP están programados para el mes de AGOSTO 2020, para cambiar la Junta Directiva, para el periodo, 2020 al 2024. Los Estatutos dicen con claridad que el Pres. solo puede ser reelegido, una sola vez en el cargo, y el titular Camilo Amado Varela fue reelegido en el 2016, para un segundo mandato.

Han venido haciendo de todo para modificar los ESTATUTOS Express, para cambiar el proceso electoral a su paladar. Me atrevería apostar, que los del COP aún están bailando 'La Tirinana' en un solo pies, y bendiciendo al Pres. Thomas Bach y su Comité Ejecutivo. No condeno los cambios recomendados para el no muy bendito Programa de 'SO' del COI, para 2021-2024, pese a su dirigencia altamente cuestionable y con un 'manejo dudoso' Lo que sigo mirando con 'pinzas' es lo que tildaron de “Flexibilidad en el Ciclo de Elecciones de los CONS'.

La mayoría de los CONs, generalmente celebran sus elecciones regulares, en el año siguiente de los JO. Ahora

Dicen. “La adición de enfrentar nuevos costos, los CONs también podrían ver un Ciclo Electoral afectado por el aplazamiento de los 'JO' de Tokío 2020. Dejará que los CONS DECIDAN sujetos a está extensión del mandato inicial más allá de CUATRO AÑOS. El Pres. de ODECABE, Luis Mejía, que debe estar en cuarentena en su país, protegiéndose contra el COVID-19, tiene programado estar en Panamá en el mes de mayo para dialogar con el COPAN y el COP, sobre los 24° JCC, Panamá 2022, para 2023, fecha en que Santiago de Chile estará celebrando los XIX JP, 2023, lo que el no muy transparente Pres. de Panam-Sports, Illic Neven quiere aclarar.

¿En qué terminará todo, y si se puede decir en voz alta lo que llamamos ¡EL BUEN GOBIERNO¡ , si habrá o no Elecciones del COP, en el mes de octubre como supuestamente estaba programado?. Tomen Nota de Esto.