LEl Pres. del COI, exhortó a los Gob., a incluir el Dep. en su Plan de Recuperación

El COI se unió a la Org. Mun. de Salud (WHO), (quién camina la charla), en su llamada a los Gob. Sobre Deporte

Notas Sueltas. Es triste y bastante preocupante que las noticias de los distintos Diarios que circulan en el país no son alentadoras. Comienzo por un escrito en 'La Decana', La estrella de Panamá, del 18 de mayo 2020, por el Columnista, Jaime Raúl Molina con título: “Ya basta de Ceremonia”. “Ya basta de ceremonias y amenazas diarias. La cooperación ciudadana en salud pública se logra con DOCENCIA RESPETUOSA, no a punta de GARROTE. Las maneras son muy importantes en todo, y las decisiones de Salud Pública no son una excepción.

Las maneras de comunicar de las autoridades, (desde su Burbuja de Aire) encargadas de establecer y ejecutar políticas de salud, aún en medio de una PANDEMIA (COVID-19), son tan importantes como el fondo. Porque para modificar conductas que es lo que se busca en educación y salud pública, LAS MANERAS pueden ayudar al logro del objetivo deseado o puedes echar por tierra todo el esfuerzo.

Lamentablemente, como ciudadano debo decir que las autoridades encargadas de tomar decisión en nuestro país han venido mostrando de MODO CRECIENTE, un tono AMENAZANTE y REPRESOR, acompañado de una actitud de poca disposición para la AUTO-CRÍTICA, y para corregir rumbo sobre la marcha”. Un mirada al Diario La Prensa, un escrito de Eliana Morales del 18 de mayo 2020: “Estudiantes, deportistas, personas que perdieron sus empleos y ciudadanos que viajaron a Estados Unidos en busca de tratamiento médico, o visitas a familiares, entre otros, solicitaron ayuda a las autoridades locales para REGRESAR al país en medio de la Pandemia por COVID-19. El pasado viernes Auto náutica Civil extendió la prohibición de Vuelos Int., hasta el 22 de junio, por razones de salud pública. La única manera de retornar a Panamá es por Vuelo Humanitario.

Por último. Diario Crítica. (18 de mayo 2020). “Ministra de Trabajo, 'S.E', DORIS ZAPATA: “Se proyecta Desempleo del 20% como consecuencia de la crisis COVID-19. Hay alrededor de 200 mil CONTRATOS Suspendidos, reveló la ministra, en el' Programa Radar'. Con esas cifras hay quienes estiman que hay un millón 62 mil que estarían sin trabajo Formal e Informal en Panamá.

Para entrar al tema de hoy, en donde el Presidente del COI, exhortó a los Gobiernos a incluir el Deporte en su Plan de Recuperación, Los Piratas y Corsarios del Deporte Olímpico de Panamá solo les importa Don Dinero; Sustento lo dicho. Cuando el COP recibió la Sede de los XXIV JCA y del Caribe 2022, en el 2017, parte de su Acuerdo era pagar $80,000.0 al año por DERECHO DE TV, hasta llegar a $400,000.0. En 2017 pagó $80,000.0.

En 2018 pagó $80,000.0, y en 2019, pagó, $80,000.0, que totaliza, $240,000.00. Esto indica que falta $80,000.0, de 2020 y 2021, para llegar a los $400,000.0. Los pagos fueron hechos por el Gobierno de Panamá, vía COPÁN. Pregunto: ¿Por qué COPAN que preside Henry 'Pirata Morgan' Pozo, va a ser dueño DE LOS DERECHOS DE 'TV', si lo pagó el Gobierno?, ¿Será que de esa platita pagará los $5,000.0 de su Mascota de los 24° JCC?.

Cuando COPAN empieza a vender los Derechos de 'TV' a los DISTINTOS PAÍSES, ¿a dónde va a parar ese dinero. Eso lo debería hacer 'SER-TV', que es Canal de TV del Gob., y esos fondos para el Tesoro Nacional?. El mes de junio reviste dos (2) fechas importantes para el Deporte Olímpico. El 2 de junio de 1970, fue creado el INCUDE, INDE, y el ahora Pandeportes, por el General Omar Torrijos Herrera, por lo que el 2 de junio de 2020, está cumpliendo 50 AÑOS , que será su BODA DE ORO. Por otro lado, el Olimpismo Moderno, concebido por el BARÓN PIERRE DE COUBERTIN, a cuya iniciativa se reunió el Congreso Int. Atlético en París en junio de 1894. El COI se constituyó el 23 de junio de 1894, por lo que estará celebrando su Natalicio N° 126 En un Comunicado de Prensa del COI, fechado el 17 de mayo 2020, informó: que el Pres. del COI, Thomas Bach se unió a la Organización Mundial de la Salud, (WHO) (Walk the Talk), (quien camina la charla). Como parte de un Esfuerzo Global para promover maneras para que las personas se mantengan saludables durante la Pandemia de Coronavirus, (COVID-19). Sentado a horcajadas sobre una bicicleta estática, preguntó: a los Gobiernos para incluir en sus planes de RECUPERACIÓN, ('SE' 'LCC' desde el Coctel le suplico que tome Nota de esto en su 'Burbuja de Aire', este mensaje de que el Deporte es sinónimo de 'Cuerpo Sano en Mente Sana'). Particularmente debido a las economías y beneficios para la salud, le dijo a la Audiencia Global. Por es es importante que todos estén practicando deportes. Está en las Recomendaciones de la Agenda 2020 del COI.

Comenzando a las 9:a.m. en Manila Oficina de WHO's del Pacífico Occidental, el sábado 16 de mayo, el evento fue UN VIRTUAL RELEVO GLOBAL concertado en las Oficinas Regionales y del país de la OMS y Oficinas de países en todo el mundo, (¿estuvo conectado Panamá?), antes de retornar a GINEBRA 24 horas después para cubrir la 73° Asamblea de Salud. Todo indica que no hay interés alguno de sacar a nuestro deporte de esa ciénaga en que metido. Y usted lector, con su habitual silencio sepulcral. Tomen nota.