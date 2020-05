Las Elecciones Dep. sehace con una Res. en laGaceta Oficial Digital

La Nota Suelta. Por considerarlo de interés hoy voy a dar a conocer a los lectores, la participación de Osvaldo Vento Montiller, Presidente del Instituto Nacional de Deportes y Recreación de Cuba, (INDER), On Line en el Evento Iberoamericano, publicado en Prensa Latina el 23 de Mayo 2020 por la Redacción Deportiva de Granma. Titulo: “El Movimiento Deportivo Cubano ha confirmado su esencia auténticamente”. Seguido y antes se sus palabras, se hizo mención de una de las glorias femeninas del Atletismo Cubana, Ana Fidelia Quirot, que

estaba confeccionando ‘mascarillas’ para la población. El nombre de Ana Fidelia, me hizo recordad que tuve el inmenso honor de estar presente en su última prueba olímpica donde anunció su retiro. Fue en los XXVI JO del Centenario del 20 de julio al 4 de Ago.de 1996, en Atlanta, donde ganó medalla de plata en los 400 mts. planos.

Ana Fidelia, apodada la ‘Tormenta del Caribe’, tiene un historial fuera de de serie en los 400 y 800 metros planos, En Copas del Mundo. etc. Volviendo a las palabras del Pres. del INDER dijo “Para sano orgullo nuestro y de sus millones de seguidores, otra vez el movimiento deportivo cubano ha confirmado su esencia auténticamente humana, no limitada a las aspiraciones de las muchas medallas que atesora y prevé añadir, y sí apegado a la humildad y el compromiso con las más nobles causas. Osvaldo Vento Montiller, Presidente del INDER, definió así la estirpe de nuestros deportistas, durante su intervención en la Conferencia Ministerial del Consejo Ministerial y de las AUTORIDADES del representante del Consejo Iberoamericano del Deporte, en el que destacó el papel que el Movimiento Deportivo de la Isla en la batalla contra la pandemia de la COVID-19.

Explicó que la utilización de una variante de comunicación diferente a la Plataforma WEB, concebida por los Organizadores del evento, respondió a que esta fue inaccesible para Cuba, por motivo del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto durante décadas por Estados Unidos, principal obstáculo a nuestro desarrollo.

Vento Montiller puntualizó que, en medio del azote de una Pandemia que Cuba combate, encabezada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, y el Presidente de la República, Miguel Díaz Canal Bermúdez, Campeones Olímpicos se han sumado a la producción de Mascarillas Protectoras, (Tome nota Jefe del “!Buen Gobierno¡”. Menos en deporte, prueba de que la venta de Mascarillas ha sido una buena ‘rebusca de USD$, para muchos) para especialistas que enfrentan al letal virus, y Médicos del deporte que se han convertido en parte de esa lucha.

Destacó que el aporte de glorias activas y retiradas, quienes llaman desde el ejemplo familiar, a cumplir con las medidas de distanciamiento. Habló de la constancia de Técnicos y Profesores incorporados a la tarea de apoyo en Centros para pacientes Positivos o Sospechosos, y reconoció la entrega de los colaboradores que cumplan igual rol en otras naciones incluida la hermana República de Venezuela. Todas estas tareas asumidas han sido posible sin que los MIEMBROS DE LOS EQUIPOS NACIONALES DEJEN DE ENTRENAR, atendidos a distancia por sus estrategas en ajuste a los espacios de que disponen, al tiempo que NUESTROS EXPERTOS, ponen a disposición del PUEBLO, opciones de ejercitación en casa, gracias a la televisora y a las redes sociales, medio que también garantizan la continuidad de la formación docente de los estudiantes-atletas de todos los NIVELES educativos, informó el Titular del INDER.” ‘S.E.’, ‘LCC’, estas son las personas que debería tener en su ‘Globo de Aire’, para ayudar a llevar al deporte, no por esta vereda de desastre por donde está caminando”.

Veamos alto del título de hoy. El Pres. ‘LCC’, al ignorar totalmente la Ley 50 de 2007 que rige el Deporte en el país, en especial el Artículo 5 del Cap. II Administración y Organización que dice: “Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como órgano superior de Pandeportes”. El Art.7 “El Consejo Nacional de la Actividad Física, el Dep. y la Recreación, y da su integración. Punto 1) El Ministro de Educación quién lo PRESIDIRÁ, o el ‘VM’, o funcionario que el Ministro designe. Esto ha sido ignorado por la Ministra, MARUJA DE VILLALOBOS, y la ‘VM’ SONIA SMITH. Sorprende que los abogado de CONFEDEPA, han hablado del proceso eleccionario que debe ser en el mes de Oct. 2020, ignorando, que el COP no está facultado para convocar elecciones, y que existe un Proceso en donde es el Consejo Nacional de la Act. Física, el Dep. y Recreación Mediante una Res. es quién tiene que convocar ese proceso eleccionario, (no existe en la actualidad),

Mediante un Proceso de revisar las federaciones, Comisiones, Ligas, Clubes, etc., que existe en todo el país. En Pandeportes, el único que conoce ese procedimiento es HERMES ORTEGA, y esto no se ha hecho, por lo que en forma descarado el Mitómano Camilo Amado Varela, no puede al estilo del ‘Mago Mandrake’, decir que ahora tiene 41 FEDERACIONES, cuando hace un año tenía 26. Para que un proceso eleccionario tenga validez tiene que ser publicada la RESOLUCIÓN EN LA GACETA OFICIAL DIGITAL, con todo el Procedimiento de

Impugnaciones etc. Tiene que estar firmada por la Ministra de Educación, y Presidenta del Consejo Nacional de La Actividad Física el Dep. y Recreación. También tiene que estar firmada por Eduardo Cerdada como DG. de Pandeportes y ‘SG.de dicho Consejo.

Por otro lado, Damaris Young debe leer que uno de los Puntos del Código de Ética de ‘SE’ ‘LCC’, dice ‘NO MENTIR’, en es cargo ‘USURPADO’ de Asesora del ‘CO’ de los 24° JCC, Panamá, no se sabe en qué año, diciendo que han tomado en cuenta opiniones de atletas, ex atletas, autoridades, de ciencias del deporte., etc.; están de acuerdo con la celebración de los invisibles 24° JCC. Teniendo ‘0’ Credibilidad, nadie serio cree lo que dice.