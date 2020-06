El país vive dos 'situaciones caóticas', sanitaria y económica

Notas Sueltas. Una noticia originada en México, y publicada el 2 de junio 2020, en Prensa Latina de Cuba dice: “A pesar del actual contexto a causa de corona virus SARS-Cov-2, cuyo impacto tiene en jaque el movimientodeportivo mundial, los JUEGOS PANAMERICANOS DE 2023 mantienen hoy la ruta hacía su SEDE, Santiago de Chile. A través de un Video-Conferencia desde sus oficinas centrales, ubicadas en esa capital, Panam Sports principal institución atlética continental, CONFIRMÓ que la cita no presenta variaciones y ensalzó el esfuerzo de la organización para desarrollar las obras de infraestructura. Todos sabemos el momento complicado que estamos viviendo no solo aquí, sino en todo el mundo y en especial en América, pero Chile ha cumplido a cabalidad con los tiempos y el trabajo con el cual se ha comprometido, expuso el lunes la entidad un comunicado de prensa.

En una nota publicada en su página web, el organismo reconoció el nivel de 'dedicación compromiso' de los anfitriones y aseguró que temas como construcción de la VILLA PARA LOS ATLETAS, marketing y presupuesto general no presentan dificultades . Durante el encuentro virtual de coordinación, la Ministra de Deportes de Chile, Cecilia Pérez, refirió que 'el motor principal y nuestra motivación es el GRAN LEGADO SOCIAL, (no habla de USA$ como en Panamá con los XXIV JCC, Panamá 2022) y COMUNITARIO que va a dejar a Santiago' el panorama atlético. Estamos avanzando según los plazos y ya a mediados de junio comienzan los movimientos de tierra en el Estadio Nacional para la construcción de la primera obra', afirmó Pérez en contacto directo con su compatriota NEVEN ILIC, titular de Panam Sports. (Pasó el mes de mayo, y Neven no ha cumplido su palabra de que no considera prudente, celebrar los 24° JCC, Panamá 2022, en el año 2023,con un evento del nivel de los 19° 'JP' con los 41 CONs de América. Por otro lado, Luis Mejía, jefe de Odecabe, sigue escondido en Sto. Domingo).

La Justa regional está prevista del 20 de octubre al 5 de noviembre, mientras que la lid para atletas discapacitados (Para-Panamericanos) tiene fecha entre el 17 y el 25 de noviembre 2023. Respecto a la Pandemia COVID-19 en Chile, según las Estadísticas actualizadas señalo lo siguiente. En el Área Metropolitano que es Santiago de Chile, Tiene 7,112,808 Habitantes, 461,77 por KM cuadrado; hay 88,194 casos, + 2,955 casos nuevos. Valparaíso, 3,585 Casos acumulados, 2227 Casos Nuevos. En resumen, habla de de 1,188 muertos a nivel nacional.

Abordando a mi querido Panamá, pese al esfuerzo realizado he logrado vincular al Jefe del ¡ BUEN GOBIERNO¡ con el agro, pero con absolutamente nada que lo VINCULA AL DEPORTE. Todo lo contrario con los Militares de la Fuerza de Defensa, porque la gran mayoría provienen de provincias y barrios donde se practican diferentes deportes populares. Como en este espacio, fui consistente en anunciar que los miembros de la Cúpula de las Fuerzas de Defensas comandado por Omar Torrijos eran deportistas, y un gran número de ellos practicaban un deporte. Gracias al General y ellos, el Decreto de Gabinete 144 del 2 de junio de 1970, se creó el Instituto Nacional de Deportes y Cultura, (INCUDE), que el lunes 2 de junio 2020, cumplió 50 AÑOS, O SEA SU BODA DE ORO.

Esto era para preparar un ACTO VIRTUAL, con la participación de 'SE' Laurentino Cortizo Cohen. La Ministra de Educación, . Maruja de Villalobos, que según la Ley 50 de 2007 que rige el Deporte en la República de Panamá, el Capítulo II (Administración y Organización), en el Artículo 5° dice: “Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como organismo superior de Pandeportes”. El Art. 6 describe sus funciones y jefaturas. EL ART. 7° DEFINE SU INTEGRACIÓN., y el Punto 1 dice. El Ministro de Educación, quien los PRESIDIRÁ, o el 'VM' o FUNCIONARIO que el Ministro Designe. Como 'SE','LCC' no tiene antecedentes de estar vinculado con el deporte Competitivo Olímpico, nunca le ha dado importancia. Un acto de ese nivel debió celebrarse, no con palabras de 'poca relevancia', del 'DG', 'EC', Alías Rasputín el Monje Loco'. 1), No habló del DEPORTE ESCOLAR. 2), Que MEDUCA no tiene, y no le importa a Maruja de Villalobos, rescatar la Dirección de Educación Física. 3), No habló del Fomento y Desarrollo del Deporte en Panamá. Solo se refirió al Deporte de 'ALTO RENDIMIENTO', que casi no existe en Panamá, porque no hay Atletas. En un 'Mensaje' del Coctel a 'SE' 'LCC' le dije: “Tanto CINISMO Y DESVERGUENZA en el Deporte, ABRUMA, y desde mucho antes que surgiera en el mundo la Pandemia generada por COVID-19, advertía lo poco afortunado que sería la República de Panamá, realizara los JCC-2022. Razones serían y muy bien fundamentadas, me hacían pensar de esa manera. A pasado el tiempo y hubo cambio de Gobierno Nacional, y con mucho pesar, me dí cuenta de que no estaba equivocado. Gran parte de esa dirigencia es objeto de profundos cuestionamientos en distintas Fiscalías del Ministerio Público. El Sistema Penal Acusatorio, debe dejar actuar como una 'Tortuga'.

Actualmente nuestro Deporte Olímpico y Profesional competitivo, viven dos SITUACIONES CAÓTICAS: 1), La Crisis Sanitaria que está viviendo el país con la Pandemia de COVID-19. Pese a que la Organización Mundial de La Salud, (OMS), publica DIRECTRICES ACTUALIZADOS, y el MINSA lo divulga en todos los países, está siendo ignorado por muchos. En especial de 'Quédese en casa'. 2). Crisis Económica, donde muchas empresas están en quiebra, y el aumento de desempleo, el Jefe del “ ¡Buen Gobierno¡, menos en deporte, no ha querido entender que no podemos gastar $300 millones, en unos JCC y del Caribe, sin atletas de nivel, y bien preparados.