Significado de los Cinco Anillos Unidos en la Bandera de los 'JO', y sus Diversos Colores.

Las Notas Sueltas. N°1 Mientras se conoce poco de lo que está haciendo ALONSO EDWARD, y que compite en los 100 y 200 metros Planos, y reside en los Estados Unidos, que a la fecha tiene 2,504,175 casos de COVID-19, 44,703 casos nuevos, y 125,484 muertos, no se conoce de su preparación, para buscar la MARCA MÍNIMA, para los XXXII Juegos Olímpicos de Tokío 2021, en los 100 y 200 metros Planos donde Compite. De regresar a su tierra natal, tendrá que someterse a la regla de 14 días de Cuarentena. Es el atleta más remunerado de las arcas de Pandeportes con $5,000.00 que va directamente a su bolsillo, ya que los otros gastos de preparación también son cubiertas, + lo que recibe del dinero que 'SO' del COI le da al COP, y también la parte de PANAM´SPORTS. De quién si se tiene noticias es de ALEX QUIÑONÉZ DE ECUADOR, que pese a que ya está clasificado para estar en los 'JO' de Tokío. Pues, además de la presea dorada que ganó en los XVII Juegos Panamericanos, Lima, Perú, 2019, en los 200 Metros, en el Campeonato Mundial de Atletismo, Doha, Qatar, 2019, ganó medalla de bronce en los 200 metros.

Ya regresó a su tierra natal, y ha reanudado su entrenamiento al AIRE LIBRE, hace 15 días bajo la dirección del Entrenador Nelson Gutiérrez, y el objetivo es recuperar el nivel que había alcanzado a principios de 2020, antes de que la Pandemia de COVD-19 obligara a la suspensión de competencias. Al parecer, también han vuelto a los entrenamientos las atletas Ángela Tenorio y Anahi Suárez Están entrenando apartados de la ciudad. A la fecha, Ecuador tiene 53,856 casos de COVID-19, 7,422 Muertos, y 700 casos nuevos. Según la Agencia 'EFE' entrenan en el Valle de los Chillos', al lado de Quito.

Nota N°2), La Asociación Panameña de HOCKEY, que es uno de los gremios que quería 'robar', Camilo Amado Varela, y su Letrada Damaris (USA$) Young, pero Pres. de Fed. Panamericana de Hockey (PAHF), Alberto Coco Budeisky, les puso un freno, permanente. Según una nota recibida de la Asociación Panameña de Hockey, que preside el Abogado, Ademir Montenegro. “El domingo 28 de junio a las 6:00 p:m. (ayer) tendremos un SeminariomTécnico de Hockey cuyas expositoras son una ex atleta, gloria de la selección nacional japonesa FUJIO KAORI y la atleta de la Selección Olímpica de Hockey de Japón SHIHOI OIKAWA. Este Seminario abordara la temática del perfeccionamiento técnico del atleta del Hockey. Ojalá que fue todo un éxito este Seminario Web.

Nota N°3. No he visto algo tan DESCARADO del DG. de Pandeportes, EDUARDO CERDA, 'Alias Rasputín el Monje Loco', que en los ESTÍMULOS DEPORTIVOS que Pandeportes le paga a los atletas cada mes, aparece el el MES DE MARZO 2020, el Nombre de HÉCTOR JESÚS CENCIÓN SALAZAR del KATA, (Formas), con la cifra de $3,000.00, al igual que el de KRISTINE LISBETH JIMÉNEZ DEL JUDO, y $3,000.00, como ALVIS ALBINO ALMENDRA DE LA LUCHA. Ahora Cención con su engaño de 'CM' VIRTUAL DE KATA, también recibe un apoyo mensual superior al de EDGAR CRESPO DE NATACIÓN, que ha sido rebajado a $2,000.00, y de ANDREA FERRIS de Atletismo que reside en Lima, Perú, que recibe $2,000., y el colmo, recibe más que GIANNA WOODRUFF del Atletismo ($2,000.) que es una atleta de mejor nivel que Cención, que encima de lo que recibe Pandeportes, el COP, y PANAM-SPORTS, hace colecta para DONACION de más dinero.

En otra fecha hablaré del Karate, que es un deporte que estará debutando en Juegos Olímpicos de Verano, en especial del KATA, (Formas) y no KUMITE, que es de combate, y evento principal de este deporte. Tomen nota. Tema de hoy. En los programas dominicales en TVN2, al igual que en los Diarios Principales, siguieron las censuras de la forma como fue destituida la Dra. Rosario Turner, y que las órdenes del Jefe de la 'Burbuja de Cristal' no fueron las más adecuadas. Continuan los cuestiones de transparencias, etc. Lo cierto es que el nuevo Equipo de relevo del 'Bull-Pen', con veteranos del 'PRD' para nuevas ideas para frenar el aumento de casos de COVID-19, por ser copartidarios, no hay 100 por 100 de confianza en ellos para mejorar el panorama. Ya al inicio toque algo del deporte, por lo que continuaré con otra parte de los Escritos Selectos de Pierre de Coubertin, sobre lo que es OLIMPISMO con datos que muchos no conocen. Uno de esos aspectos, como dice el Título de Hoy, es el significado de los CINCO ANILLOS UNIDOS, a INTERVALOS regulares, y sus diversos colores., etc. Dice: “Estos Cinco Anillos representan las CINCO PARTES DEL MUNDO, que ahora ganó sobre el Olimpismo, lista para aceptar sus fructíferas rivalidades.

Además, los SEIS COLORES COMBINADOS de esta manera, reproduce los colores de cada país sin excepción. El Azul y Amarillo de Suecia, el Azul y Blanco, de Grecia, las Banderas Tricolores de Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Italia y Hungría, y Amarillo y Rojo de España, están incluidos, como son las Innovadoras banderas de Brasil, y Australia, y los del antiguo Japón y China Moderna. Esto verdaderamente, es un Emblema Internacional. Fue hecho para convertirse en una BANDERA, y el aspecto de la bandera será perfecta. Es una Bandera ligera y atractiva, una delicia ver ONDEAR EN ELVIENTO. Su significado, es mayormente simbólico. Su éxito está asegurado, hasta el punto hasta que después del Congreso, se puede seguir planteando en SOLEMNES OCASIONES OLÍMPICAS.

Sin embargo, esto puede resultar las celebraciones de 1914, ahora tienen los mensajeros eurítmicos que necesitaban para anunciarlos. El gran poster, cuyas primeras copias fueron entregadas a los Comités Olímpicos Nacionales, (CONs), y que sigue ESTANDO DISPONIBLE para ellos, con admiración general inmediata. Ojalá algún día cuando surge un Gobierno con un Presidente que ha sido deportista, y que conozca los Valores, y la vinculación del Deporte, y que de verdad contamos con un Pandeportes, que crea, respete y cumpla los tres PUNTOS DEL CÓDIGO de Conducta del ¡Buen Gobierno¡. 1), No mentir, 2), No hacer Trampa. 3), No robar.