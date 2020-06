El ¡Buen Gobierno¡, no en Deportes, de 'LCC', 'insiste' en hacer los 24º JCC a como dé lugar

Mañana miércoles 1º de julio de 2020, 'S.E.' Laurentino Cortizo Cohen que fue elegido nuestro Presidente, el 5 de mayo de 2019, y el 1° de julio 2019, empezó su mandato desde el 'Palacio de las Garzas', y que finalizará en el 2024. Esto indica que estará cumpliendo su primer año en ese cargo. Vale la pena recordar, que fue elegido por un margen bastante estrecho sobre su adversario RÓMULO ROUX , del Partido Cambio Democrático, que logró 609,003 Votos, (30.99 %), contra 655,302 votos del Ganador, 'S.E', 'LCC', (33.35%). “La Asamblea Nacional de Panamá, es el Órgano Unicameral que ejerce el Poder Legislativo del país. Sesiona durante OCHO (8) MESES, dividida en DOS (2) LEGISLATIVAS, de CUATRO (4) MESES CADA UNO. Uno del 1° de julio al 31 de octubre. (LA QUE SERÁ MAÑANA 1° DE JULIO), y 'S.E. 'LCC' estará dirigiendo su mensaje a todos los panameños nacidos en el país o nacionalizados, Visitantes, Diplomáticos, Invitados, etc., etc.

El otro PERIODO LEGISLATIVO, va desde el 2 de enero 2021, al 30 de abril 2021. Las funciones del Poder Legislativo es EXPEDIR LAS LEYES NECESARIAS (Incluye las Deportivas que es un aspecto que le interesa al Coctel Deportivo), para el cumplimiento de los fines y la funciones del Estado.

Siendo el mes de junio (el día 23) que el Movimiento Olímpico que preside el COI, celebró su 126 años de la fundación del Olimpismo Moderno por Pierre de Coubertin el 23 de junio de1894, y otro acontecimiento de este mes, fue la celebración de las BODA DE ORO, (50 años), del nacimiento del INCUDE/INDE/PANDEPORTES, y 'S.E' 'LCC', no hizo un acto acorde con la fecha. En este espacio, tratándose de la celebración del Olímpismo en una forma diferente, obligada por la Pandemia de COVID-19, decidí comenzar a informa algo importante del Olimpismo, que son los Escritos Selectos del Olimpismo, por Pierre de Coubertin. En el Coctel del lunes 22 de junio 2020, comencé con las Palabras en el Prefacio de Juan Antonio Samaranch, cuando fue electo Presidente del COI en 1980. Dijo: ´En mi lista de prioridades, estaba Promover la Educación Olímpica como lo inició Coubertin'.

Dije que su madre, Agathe-Marie-Marcelle Goulet de Corsenoy, y su padre, Charles-Louis de Coubertin, eran de la nobleza muy antigua, y vivían en París, Francia, y comenzaron a educarlo desde temprana edad. Ambos parientes estaban profundamente apegados al pasado, él a través del gusto, y ella a través del sentimiento, y no se escondió su fidelidad de ideas realistas y legítimas. Muy temprano Coubertin tuvo su primera experiencia de vivir en Mirville, un entorno rural, que lo llevó a conocerse. En París sus padres en el Colegio Saint-Ignace, una escuela dirigida por los Jesuitas en Rué Madrid. En el Coctel del martes 23 de junio 2020. Título Principal: Coubertin: “OLIMPISMO INVOLUCRA LA ACTITUD Moral de un Individuo, y sobre esa base, la ACTITUD DE TODOS.

( Esto aún no lo entienden desde el 'Burbuja de Aire) del Jefe del ¡Buen Gobierno¡.,menos en deporte. Pierre de Coubertin comenzó a decir que el Padre Jules Carrón, que enseñaba Humanidades y Retórica, le inculcó un amor por la antigua grecia, donde se unieron cuerpo y alma, en un solo esfuerzo de exaltación armoniosa. Con 17 años, Coubertin logró el EQUILIBRIO QUE TANTO BUSCABA. Un Bachillerato en Ciencia, y en Letras. En cuanto al DEPORTE, participó en varios deportes. Esgrima, Equitación, Boxeo y Remo. El Dom. 28 de jun. 2020, el Título del Coctel: “Coubertin: “La Falta del 'Fair-Play', (Juego Limpio), amenaza la Idea Olímpica”. En parte dije: “Ya estamos por 29,905 casos y 575 muertos, por la Pandemia de COVID-19. Mirando esto desde lo que es el interés de esta columna que es el DEPORTE, indica que con este aumento, las instalaciones deportivas seguirán sin ser abiertas, y tenemos que dejar ese silencio sepulcral en la 'Burbuja de Aire', si los 24° JCC, Panamá, no sé qué año, se harán lo se cancelarán. En su discurso del miércoles 1° de julio, sin rodeo debe decir la verdad.

Como prueba de que el Jefe del ¡Buen Gobierno¡ menos en Deportes, está por cumplir su Primer Año, y no le ha dado importancia de que unas de las que aparenta tener etiqueta de intocable, en su ' Burbuja de Aire', La Jefa del MEDUCA, MARUJA DE VILLALOBOS, no ha cumplido con el Artículo 5 de la Ley. 50 de 2007, que rige el deporte en Panamá ( El Consejo Nacional de la Acti. Física, el Dep. y la Recre., como Organismo Superior de Pandeportes, y el Art.7 que dice que la preside la Jefa del Meduca, o la persona que asigne.

Lo que se mantenía en silencio, el LUNES 29 de JUNIO a partir de la 9:00 a.m., fue que el Presidente de Odecabe, Luis Mejía, Henry 'Pirata Morgan' Pozo, Jefe de COPAN, respectivamente, y SIETE (7 ATLETAS), de países miembros del organismo, estarán en el Foro. Lo que llaman 'EL REGRESO II, organizado por Antena 2, RCN RADIO, Olímpico Col, y PANAM-SPORTS. ATLETAS. (Panamá) A. DORATI. (Col) Pablo Villar. Chile, Mario José Moya. (Méx), Germán Sánchez. (Col.), Carlos Ramírez. (Ven.), Rubén Limardo. (Rep. Dom) Prisilla Rivera. Yuri Alvear Dep. en Colombia. BALTAZAR MEDINA, (Pres. de ODEBO. 10.13. NEVEN ILLIC, Pres.

de PANAM-SPORTS. 10:20 Luis Mejía, Pres. de Odecabe. 10:27: Camilo Pérez, (Pres. de Odesur). 10:30, Henry Núñez, (Pres. de ORDECA) 10:41, José Luis Echeverri, (Col). Dir. de los JPA Jr., Cato Col. 2021: 10:55, Esteban Casarino, (Dir. de los Juegos Odesur, Paraguay, marzo 2022).. 11:01 HENRY POZO ( Dir. de los JCC Jun. 2022). Andrés Otero, (JP, Santiago de Chile 2023).

RESULTADO OFICIAL DE este cónclave donde no fueron invitados Camilo Amado Varela, ni Damaris Young. “SI NO TENEMOS EL CONTROL DE ESTE ELEMENTO, (Virus) NO PODEMOS ORGANIZAR EVENTOS, parte lo que ha COMPARTIDO, nuestro Presidente LUIS MEJÍA EN EL FORO. “El Regreso II, evento organizado por Antena 2, RCN Radio, Comité Olímpico Colombiano, y PANAM-SPORTS. Esto lo debe conocer el Jefe del ¡BUEN GOBIERNO¡, menos en deporte, y decirlo en su discurso del miércoles 1º de Jul. Tomen nota.