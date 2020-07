Aumenta la desidia del Gobierno para poner orden en el Dep. Olímpico

Las Notas Sueltas. N°1). Como de costumbre, recibí un Comunicado de Prensa de Atletismo Mundial, presidido por Sebastian COI, con título: “Aviso a los Medios: La Semana que viene en atletismo 13-19 de julio 2020”. Dice: Aunque la gran mayoría de las Competiciones Internacionales siguen suspendidas, la acción se reanuda en alguna parte del mundo, y el Sitio Web, de Atletismo Mundial y sus Canales de Redes Sociales, continuará informando y

entreteniendo a nuestra comunidad global. Nosotros continuaremos brindándoles noticias regulares sobre cómo la Pandemia de Coronavirus está afectando al deporte a nivel mundial, y cómo los atletas están respondiendo a varios desafíos que confrontan como consecuencia. El Sitio Web de Atletismo Mundial, y sus Canales de Redes Sociales, publicará esta semana.

ÁREA DE ENFOCO: Como atletas en el NORTE Y CENTRO AMÉRICA, han sido afectados por la Pandemia de Coronavirus. GUÍAS para Marcar la cuenta regresiva de cuatro semanas para la reunión del Tour Continental de Oro de Atletismo Mundial, el 11 de julio, y la Liga Diamante WANDA, el 14 de julio. Una mirada de cómo los Gerentes de Atletas lo han enfrentado en los últimos meses. ‘La Columna de la vida atlética. A) Ser activo. Una Información del 12 de julio 2020, señala que Allyson Felix and Sandra Morris, Ambas de los Estados Unidos, estaban entre los ganadores en los Juegos de Inspiración, una competencia organizada por el Wetlklasse, de Zurich, y celebrado en numerosos lugares de Europa y Estados Unidos. Allyson Felix medallista de oro en tres distintos eventos de velocidad. 100, 200, y 4 +400 metros planos. Cuenta con 24 años.

En el ‘CM’ de Atletismo al Aire Libre, Doha, Qatar, 2019, ganó su presea de oro #12 y #13 de oro. Trabaja en USADA en lucha contra el Dopaje. Sandra Morris, especialista en Salto con Pértiga, de 26 años: Presea de plata en los ‘JO’ de Río, Brasil, 2016. Medalla de Plata en el ‘CM’ de Atletismo, Londres 2017. Medalla de Plata en el ‘CM’ al Aire Libre, Doha, Qatar 2019. Medalla de Oro en el ‘CM’ de Pista Cubierta, Birmingham, 2018. Por el Contrario los 100 metros YDS,, hombre, evento que es de interés de ALONSO EDWARD de nuestro querido y bello Panamá, tuvieron participación JIMMY VACAUT de Francia, ANDRE DE GRASSE, de Canadá, y el Campeón Olímpico de los 110 Metros Con Vallas, OMAR MCLEOD de USA, en la pista de Bradenton donde se enfrentaron a un viento de 3.4 m/.

Para la primera mitad, fue un asunto parejo hasta que de Grasse corriendo en el medio de la pista, y Vacaut corriendo por el interior se separó. De Grasse cerró mejor con una VICTORIA estrecha con 9.68, 0.04 por delante de Vacaut. McLeod ocupó un tercer lugar distante en 9.87. Vuelve a surgir este pronóstico, de que De Grasse, podría ser el relevo del Relámpago Usain Bolt, que opino que no debe cometer el error de volver a la pista.

Tema de hoy. Comienzo por repetir que algo positivo que hizo la Asamblea de Diputados, fue eliminar a uno de los predilectos de la ‘Burbuja de Aire’, de ‘SE’,’LCC’, el HD. Héctor Brands, que aspiraba a presidir otra vez, la Comisión de Educación, Cultura y Depor. Se postuló y confiado de ser reelecto porque apoyó a Mario Castillero, para su reelección. Brands solo recibió 10 VOTOS, frente a sus colegas Alina González 31, Ricardo Santos 26, Crispiano Adames 24, y Jair Bolota Salazar 23 votos.

El domingo 12 de julio 2020, tuve a bien recibir un correo, que indicaba que TERESITA MEDRANO DE AMADO, envió una carta al LIC. MANUEL DÍAZ, que colocaron de ÁRBITRO ÚNICO del TADPAN. (Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá). Que fue señalado como Ilegal por el entonces ‘DG’ de Pandeportes, Mario Pérez, y al parecer, el ‘DG’ de Turno, E.Cerda, ‘Rasputín, El Monje Loco’, lo ha legalizado. El Arbitraje es un Procedimiento por el cual se somete una CONTROVERSIA POR ACUERDO DE LAS PARTES, a un Árbitro que dicta la decisión de la controversia. El Proceso de Arbitraje ÚNICAMENTE puede tener lugar si ambas partes lo han acordado. Este acto de estos Mitómanos de que Teresita M. de Amado fue elegida para al 2018-2022, no tiene validez. En el ‘Sistema Penal Acusatorio de Panamá’, hay demandas contra Camilo Amado y su Esposa. ‘SE’, ‘LCC’, ¿Cuándo UD. limpiará la Ciénaga de nuestro Deporte Olímpico de estos personaje?.

Nuestro Dep. Olímpico ha caído en manos de grupos que al parecer cuentan con el apoyo del Jefe de la ‘Burbuja de Aire’, no solo no entiende la gravedad de la Pandemia, COVID-19, y que está en una situación incontrolable, y Panamá no está en condiciones de celebrar los 24° JCC, ni en 2020, 2021, etc., así lo revelan las cifras. El Mitómano Henry Pozo, que vive del salario que recibe como Jefe de COPAN, habla de que los JCC dejarán una bonanza económica, ya que no entiende las Reglas de la ‘OMS’, y menos las GUIAS DE PREVENSIÓN de COVID-19, preparado por el Departamento de Salud y Ciencia de Atletismo Mundial. Tampoco la guía publicada por la Confederación Mundial de Beisbol/Softbol, (WBSC), de acuerdo con la Guía de la ‘OMS’, para eventos grandes del deporte como Béisbol y Softbol. Estos datos lo maneja el ‘HD’ Benicio Robinson, Pre. de la Fedebéis.

En el Coctel publiqué con Título: ‘HACER LO CORRECTO’, la consigna del Béisbol de las ‘GL’. “La consigna de la Temporada de Béisbol de las ‘GL’ (MLB), 2020, que los equipos deben ser su propia policía”.

La industria del béisbol se sentó en casa por más de tres meses, practicando y mantenerse en forma, pero en gran medida alejados el uno al otro, todos al servicio de disputar una temporada 2020, transitando pero aún no cancelado por el nuevo Coronavirus. Aún así el Sindicato de Peloteros de la ‘MLB’, anunciaron 71 Peloteros con Corona Virus. Las ‘GL’ anunciaron la Cancelación de Juegos de Estrella. Pero aquí en Panamá, por el manejo de $300 millones de USD$, desde la ‘Burbuja de Aire’, a como dé lugar quieren los 24° JCC, no importa el año.