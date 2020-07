Juicioso, lo del “¡Buen Gobierno¡” de 'LCC', cancelar los 24° JCC, Panamá 2022

Notas Sueltas: N°1). Aunque no he recibido la comunicación oficial del COI, una fuente de entera credibilidad, me informó del deceso de FLOR ISAVA-FONSECA, nacida en Caracas, Venezuela, el 20 de mayo 1921, y la PRIMERA MUJER, en ser MIEMBRO activo del COI, de 1981 al 2001, y Miembro Honorario desde 2002, hasta su deceso en 2020. Tuve el inmenso honor de conocer a Flor Isava-Fonseca. Para que las distintas colega del Diario La Estrella de Panamá, y El Siglo, he algunos datos de esta extraordinaria dama, deportivas 100 %.. Es progenitora de dos hijas y un varón. EDUCACIÓN: Bachiller en Artes. Maestría en Idiomas Modernas. Hablaba Cuatro Idiomas: Español, Francés, Inglés e Italiana. DEPORTES QUE PRACTICABA: Equitación, Tenis, Golf, Natación, y Hockey. CARRERA DEPORTIVA: Campeona Nacional de Equitación, Tenis y Golf. Miembro del Equipo Olímpico de Equitación de Venezuela, en los XVI 'JO' de Verano, Melbourne, Australia, 1956.

Participó en Juegos Suramericanos; 'USA' Canadá, Francia y España. Ganó Medalla de Plata en los JCA y del Caribe, en Barranquilla, Colombia, en 1946.

ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA: Fundadora (1947), y Presidenta de la Federación de Ecuestre de Venezuela. (1962-1965). Fundadora del Campeonato de Salto de la Asociación de Damas de Equitación 1963. Miembro del CON de Venezuela, 1963-1968. Capitana del Equipo de Venezuela en varios Juegos Suramericanos. Presidenta de la Confederación Deportiva de Venezuela, 1977-1981. Consejera Deportiva del Pres.de Venezuela, 1989-1995. COMISIONES en que participó como Miembro del COI: Miembro del 'CE' del COI (1990-1994). Miembro de las siguientes Comisiones. Movimiento Olímpico, (1991-1994) Academia Internacional de Educación Olímpica (1981-1991) Congreso Olímpico del Centenario, Congreso de Estudio de Unidad, 1994-1996. Mujeres y Deporte, (1995-2001).

La Segunda Dama en ser Miembro del COI, ANITA DE FRANTZ, de Estados Unidos. Fue designada por 'JAS', en 1986. Ha visitado a Panamá en dos oportunidades, y el Coctel la ha entrevistado para 'La Decana', por algo importante, FUE LA PRIMERA MUJER, de postularse para la Presidencia del COI, en el 2001, para reemplazar a 'SE', Juan A. Samaranch en la 112ª Sesión del COI, en el 2001, en Moscú, Rusia EDUCACIÓN. 'BA' con Honores, en el Colegio de Connecticut en (1974). Juris Doctora, Universidad de Pennsylvania de Leyes en 1977. CARRERA. Abogada del Centro de Leyes Juveniles, en Filadelfia (1977-1979). Administradora en la Universidad de Princeton, (1979-1981) Consejera de la Corporación de Empresas en Desarrollo. Vice-Presidenta

(1981-1985) del Comité Organizador de los XX III 'JO' de Verano, en Los Ángeles, California, 1984. Miembro de la Comisión de Personal 1985-1987. Luego en ese mismo año, Presidenta de la Fundación de Atletas Aficionados de Los Ángeles.

DEPORTES QUE PRACTICÓ. REMO. Medalla de Bronce en los XX 'JO' de Verano, Montreal, 1976. Cuatro veces finalista y Medalla de Plata en el 'CM' de Remo en el 'CM' de Remo en 1978. Miembro del Equipo de USA1975-1980. Ganadora de seis (69 campeonatos nacionales. ADMINISTRADORA DEPORTIVA. Es demasiado numeroso para anotar. Ya dije que desde 1986 es Miembro del COI. Miembro del 'CE' 1992-2001. Vice-Pres. del COI, (1997-2001). También sería demasiado enumerar los cargos que ha ocupado. Tomen nota.

Tema principal de hoy: No representa ninguna sorpresa que después de leer el Coctel de ayer, con título y detalles, de que :'IPSO-FACTO', COPAN debe desalojar el Edificio 'Dorado City Center' donde funciona, piden un Áudito a COPAN. En un escrito Diego Castillo irrespeta a 'SE', 'LCC', por suspender celebrar los 24° JCC, Panamá 2022. Diego debe ser Auditado para justificar los $3,500.0 al mes que recibía en COPAN. El Gobierno Nacional ha informado que declina la intención de realizar los JCC-22, y debía dar más detalles de lo que motivó tal decisión, ya que algunos de su 'Burbuja de Aire', como el 'HD' Brands, Irving Saladino, Eduardo Cerda, y otros, sí quería los Juegos, ya que parte de sus legados, era 'DON DINERO'. Básicamente se puede resumir en la necesidad impostergable de enfrentar al COVID-19. Parafraseando al inmortal GABO pudiéramos decir: “CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCEADA”.

Para el Coctel y sus selectos lectores, esta postura del Gobierno va más orientada a la carencia de los recursos económicos que necesita la Nación, que a criterio técnicos sobre la incómoda situación de celebrar un evento deportivo de esa magnitud, tomando en cuenta que no TENEMOS: ni atletas DE NIVEL que nos representen competitivamente a los otros países que vendrían, ni tampoco tenemos INSTALACIONES DEPORTIVAS acordes con las exigencias modernas para el desarrollo de un evento deportivo como del que hablamos. Pero como fuere debemos AGRADECERLE al “¡Buen Gobierno”¡. Menos en Deportes, porque está rodeado de 'Tiburones' que controlan a Pandeportes. Inclusive en su 'Burbuja de Aire', donde nunca ha negado que tiene de Asesora Deportiva DAMARIS (USA$) YOUNG, Letrada de Camilo Amado con sendas acusaciones en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá), que haya tomado la decisión adoptada.

Dicho lo anterior, es propicio el momento para que comentemos algunos aspectos o temas que han quedado revoloteado en la OPINIÓN PÚBLICA y que para muchos les genera dudas de lo acontecido. 1). En el año 2017 cuando ODECABE decidió que la Ciudad de Panamá realizara los JCC-22 lo hizo a petición del COP y la única autoridad gubernamental que se presentó para tal fin como REPRESENTANTE DEL ESTADO PANAMEÑO, fue el Alcalde de esta ciudad en esa entonces JOSÉ ISABEL BLANDÓN. Desde ese momento hasta el día de hoy, ningún alto personero del Gobierno anterior, ni del actual, se dignaron en atender a los Dirigentes de la Institución Deportiva Regional, (Odecabe). En las distintas ocasiones que sesionaron en nuestra ciudad fueron atendidos por funcionarios de mandos medios sin PODER DE DECISIÓN ni de compromiso. A tal punto, esta afirmación del Coctel es tan cierta que jamás Odecabe obtuvo una CARTA COMPROMISO del Gobierno de la Rep. de Panamá en que nos comprometiéramos como país de la realización de estos Juegos.

2). En el interín. En el año 2019 se realizaron elecciones en la Rep. de Panamá, y demagógicamente los candidatos optaron por la posición más fácil y conveniente. Todos a VIVA VOZ, gritaron que sus Programas de Gobierno que celebrarían los Juegos y algunos candidatos más osados señalaron que el deporte y estos Juegos eran prioridades en la ejecución de sus proyectos gubernamentales. Categóricamente en el Coctel me atreví a afirmar que ninguno tenía intención de cumplir con sus palabras empeñadas en la campaña electoral. Saben por qué mis queridos lectores. Sencillo, porque ninguno de ellos conoce sobre conceptos fundamentales como qué es el MOVIMIENTO OLÍMPICO, VILLA OLÍMPICA y su razón de ser, instalaciones deportivas modernas, etc. Por motivo de espacio, finalizaré mañana. Tomen nota de esto.