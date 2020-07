¡Mitomanía¡: La 'renuncia' de Camilo A. Varela de Odecabe, fue verbal y no por escrito

La Nota suelta de hoy: En este espacio considero importante, al igual que el Dr. Saúl Saucedo, que preside ORAD, la Organización Regional Antidopaje de América Central, de que se cumpla el Art. N° 15 de las Recomendaciones de la Agenda Olímpica 2020: “Cambiar de enfoque para proteger a los ATLETAS HONESTO. Art. 17: “Honrar a los ATLETAS HONESTOS”. Un Comunicado de Prensa recibido de WADA, con fecha 28 de julio 2020, de su sede principal en Montreal Canadá, bajo la presidencia de WITHOLD BANCA , titula: “ AMA e IFPMA , refuerzan la colaboración en la Protección del Deporte Limpio”. Contenido: “La Agencia Mundial Anti-dopaje (AMA), y la Federación Internacional de Fabricantes Farmacéuticos y las Asociaciones, (IFPMA), han firmado un Memorando de Entendimiento (MOU) que amplía el alcance de la información compartida sobre productos comercializados, así como productos biométricos que todavía están en las primeras etapas de investigación y desarrollo, con el objetivo de desarrollar pruebas antidopaje anteriores.

Este acuerdo fortalece la cooperación de larga data entre las dos organizaciones en la protección del deporte limpio, fomenta la reducción, del abuso de drogas en el deporte y la sociedad, y facilita la implementación más rápida de métodos de detección para nuevas sustancias que mejoran el rendimiento. Las industrias farmacéutica y biotecnológica son parte de una comunidad antidopaje más amplia que coopera con AMA, y otras partes interesadas, clave en la lucha contra el dopaje en el deporte. WADA e IFPMA, han cooperado formalmente entre sí, desde la firma de la Primera Declaración Conjunta, sobre cooperación en la lucha contra el dopaje en julio2010. Durante la última década la industria farmacéutica ha estado compartiendo la experiencia para ayudar a encontrar soluciones que aborden este problema de SALUD PÚBLICA, trabajando para mitigar el mal uso de sus productos y para combatir el dopaje en el deporte de manera efectiva.

El intercambio temprano de información y experiencia es crucial parar ayudar a establecer métodos de detección y mitigar el riesgo de futuros abusos. El anuncio de este nuevo MOU, firmado por el Pres. de WADA, Witold Banka, y el Pres. de la IFPMA, David A. Ricks, fortalecerá aún más los objetivos de la AMA. El 'MOU' es el último serie sucesivo, entre WADA y la industria farmacéutica, incluyendo empresas líderes como Glado Smith Kline, Amgen, Pfizer, Astellas y Roche. Banka dijo: “Estamos muy contentos de que IFPMA, fortalecerá su cooperación con AMA en la protección, trabajando en estrecha cooperación con la industria biofarmaceútica. Es primordial si queremos detectar nuevos compuestos que los atletas INFIELES pueden buscar para mejorar el rendimiento identificando NUEVAS SUSTANCIAS con dopaje potencial, cuando aún están en proceso de desarrollo facilita más rápido implementación de métodos de detección, que a su vez beneficia a deportistas limpios en todo el mundo. Hay más comentarios de este tema.

Tema de hoy. En el Coctel del martes 28 de julio, hice referencia a que el 'HD.' Benicio Robinson es el 'Cacique' Mayor de todo lo que es Presupuesto en la 'AN' de Diputados, habló de inaugurar el #77 Torneo de Béisbol Mayor de Panamá el 1° Primero de Sep 2020. Como está ignorando, y la debe conocer, las Reglas Vigentes de

'WBSC', acorde con la 'OMS' para celebrar torneos. Que lea o escuche 'CNN' y se enterará de lo que está pasando en el 'MLB' con su temporada, en donde han tenido que suspender y posponer partidos, por la Pandemia de Covid-19. Que lea lo que dice Derek Jeter, 'CEO' de los Marlins, y de los peloteros que han dado positivo, y tienen que estar en cuarentena. También está pasado lo mismo en otras sedes, y amenaza de que se podría suspender el torneo, pese a que ha sido recortado a 60 partidos.

Si en Panamá Covid-19 aumento con 62,223 casos, y 1,349 decesos, y está por finalizar el mes de julio, faltando cinco (5) para finalizar el año, podemos llegar a los 2,000 decesos. El Jefe de la Fede-Beis, no debe exponer a ese deporte colectivo, consciente en que hay áreas contaminadas, y difícil de cumplir con todas la regla de la 'WBSC', donde es miembros, y repito que debe conocer las Reglas de la 'OMS'.

Pese a que en el Coctel del miércoles 29 de julio 2020, titulé: “El Gobierno de 'LCC' no tiene que Pagar ninguna Penalización a ODECABE”, y en el Sumario subrayé que: “La Cancelación de los JCC 2022, fue por Covid-19”. Estamos viendo que en el Torneo de la 'MLB', están suspendiendo y cancelando partidos por Covid-19, y a nadie se le multa el clásico centavo por esa causa fuera de su alcance. En Panamá como el Deporte no representa nada para 'SE' 'LCC'. Prueba que desde su 'Burbuja de Aire', permitió un cambio a 'Raja Tabla', y el 'HD', Héctor Brands, retornó a controlar la Comisión de Edu., Cultura y Deportes' de la 'AN', y por ende Pandeportes. No se ha dicho nada de las Elecciones del COP, que debe ser en el mes de Oct. 2020, y hay un silencio sepulcral sobre esto. Lo que indica que el 'mandamás', el 'HD' Brands sin mirar la Ley 50 que Rige el Dep. 'dictará' las pautas.

Pasando a otro Punto, y es lo que dice el Título de Hoy. El Mitómano llamado Camilo Amado Varela, hizo alarde de que RENUNCIÓ DE LA ODECABE, pero todo fue un 'SHOW' porque fue verbal, y nada por escrito. Remató contra el Jefe del “¡Buen Gobierno”!, MENOS EN DEPORTE, con su media verdad creyendo que tenían que aportar una multa de $1MILLÓN DE USA $, por desistir de la sede, sin primero pedirle permiso. En el Coctel, en detalles dí a conocer que este Mitómano de ayer; de hoy, y de siempre, ocultó la verdad, que irresponsablemente no investigó el decepcionante Jefe de Odecabe, Luis Mejía, ni consultó como debía ser el Artículo 40 de los Estatutos vigentes de Odecabe. Como Camilo 'Madurito' Amado, ostenta el Cargo de Tesorero, y fue nombrado al frente de la Comisión de Finanzas, a partir del 15 de octubre de 2020. Camilo Amado Varela, y su Esposa tienen casos pendientes en 'Sistema Penal Acusatorio de Panamá', y deben ser llamados a responder cuanto antes.