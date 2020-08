MINSA bajo la Ministra R. Turner, fue informada de los Dep. de mayor riesgo de COVID-19

El Béisbol en papel, y por la inversión monetaria, (USA$) sigue siendo el deporte predilecto de Panamá, algunos en ‘construcción’, y remodelación, pero en estos momentos en donde el país está en Cuarentena Total de fin de semana; no obstante, los números de COVID-19, al momento de hilvanar esta líneas, habían 65,256 Contagiados, 1,421 Decesos, (faltan 3 meses para finalizar el año 2020). Lo triste de todo esto no se puede practicar béisbol en ninguno de los Estadios. Hay cinco (5), que según mis pesquisas fueron ‘construidos’, o están en remodelación’ en el sistema de ‘Llave en Manos’. Comienzo con el ‘Juan Demóstenes Arosemena’, que lleva el nombre del XVIII Presidente de Panamá, que ‘El Showman’ Bob Arango, informó el 14 de Dic. de 2017, que la Constructora Cali, ganó la Licitación, y en 30 meses terminaría la obra. Agregó Bob: “Vamos a tener un estadio donde se podrá celebrar cualquier tipo de torneo internacional, porque las especificaciones son de ‘MLB’. El costo será de $14.6 millones. Estamos en octubre de 2020, y ojalá visiten el Estadio ‘JDA’, para ver su condición.

Y para matar ‘dos pájaros con una sola piedra’, que visiten el Gimnasio de Boxeo, allí mismo en Curundú, (tome nota Tomás Cianca, Pres. de la Fede-Boxeo Olímpico) , que lleva el nombre de Pedro ‘Rockero’ Alcázar, en memoria de ese boxeador de 26 años que falleció en Las Vegas, Nevada, USA, de una lesión en una pelea, para ser testigo del estado deplorable de nuestro deporte.¿ Lo sabrá ‘SE’, ‘LCC’, desde su ‘Burbuja de Aire’, y su ‘Intocable’, HD’ Héctor Brands, que tiene el control . El Estadio ‘CALVIN BRYON’ de Bocas del Toro, bajo el mando del HD, Benicio Robinson, tiene un avance de 90%, y costo de $ 9.1 millones de USD$, y una capacidad de 4,500 personas. El Estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández, Provincia de Los Santos, Distrito, Las Tablas. Lo Construye el Gobierno de Juan Carlos Varela, con Inversión de $11.9 millones, capacidad de 5 mil personas, y 400 estacionamientos de vehículos.

En COCLÉ, el Estadio JOSÉ REMÓN CANTERA: “Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento, $9 millones. Consiste en el relleno y nivelación de terreno para evitar inundaciones. El proyecto tiene 45% de avances. Tiene especificaciones de ‘MLB’. Lo construye ‘JCV’. ESTADIO GLORIA BARUENSES, (Chiriquí Occidente) también bajo la batuta de ‘JCV’, que llevó al ‘Cacique’ Mario Pérez a Pandeportes, para supervisar la construcción de estas obras. Costo, $6 millones USD$. Están en el ‘aire’ la promesa de otros dos coliseos de béisbol, el de Mariano Bula de Colón, que prometió en entonces DG de Pandeportes, ‘El Cacique’ Mario Pérez, como un Estadio de Beísbol nuevo en Panamá Oeste con el nombre de Mariano Rivera, que está siendo cuestionado por su relación con el racista Donald Trumph, que tiene a USA, en la primera casilla mundial de muertos por Covid-19.

La perorata de hoy obedece a que el Presidente de la Fedebéis., el ‘HD’ Benicio Robinson habló de aplazamiento del 77 ‘Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, 2020, ‘Copa Banco Nacional de Panamá’ hasta el mes de agosto próximo que hoy entra en su 2 día.

No sé si el ‘HD’ Benicio Robinson que ocupa un cargo en la Confederación Mundial de Béisbol/Softbol, (WBSC) que preside Riccardo Fraccari, que aspira a retornar al Programa de Deporte Olímpico, que estaba programado para el 2020, y estamos a la espera, si la Pandemia de COVID- 19 lo permitirá. Quiero agregar como dije en el Título Principal, que el Dr. Saúl Saucedo que es Miembro de WBSC, informó por escrito a la Dra. Rosario Turner, cuando ostentaba el cargo de Ministra de MINSA, de los deportes de mayor riesgo de COVID-19. Al igual los deportes de menos riesgos si se sigue las normas de la ‘OMS’, Fede-Béisbol, etc. ¿Y por qué comento esto hoy?, es por lo que está aconteciendo en el Béisbol de las Grandes Ligas, porque muchos de los peloteros no están siguiendo los reglamentos, y como resultado, hay muchas suspensiones por peloteros que han contagiado Covid-19. Como resultado de esto el Alto Comisionado del Béisbol de ‘GL’, ROD MANFRED, le dijo al Dir. Ejecutivo de la Asociación de Jugadores dl ‘MLB’, Tony Clark, que si el deporte no MANEJA MEJOR el Coronavirus, se PODRÁ CERRAR LA TEMPORADA. En el equipo ‘Miami Marlens’, 18 peloteros y 2 entrenadores han dado positivo con Covid-19. Lo mismo que dos Pruebas Positivos en jugadores de Los Cardenales de St. Louis, y si los jugadores están siguiendo adecuadamente los protocoles establecidos por ‘MLB’ para prevenir brotes a los de Miami. Si se materializa otro brote, Manfred, que tiene el PODER de cerrar la temporada, podría avanzar en esa dirección. En el Torneo 2020, cada novena jugará 60 partidos. Fue cancelado oficialmente la Temporada de Ligas Menores 2020. Los Peloteros de ‘MLB’ se comprometieron a cooperar con $1 millón de USD$, para apoyar a las Ligas menores.

Es triste que pese a que está claro, muchos atletas, entrenadores, etc. han sido irresponsables, ignorando los deportes donde es posible el distanciamiento físico, como Tiro Con Arco, Tiro Deportivo, y algunos evento de atletismo, no todos, serán de menos riesgos para la transmisión de COVID-19, si se siguen esos consejos. Por el contrario, los de mayor riesgo incluyen los deportes de contacto, y algunos deportes de conjunto, como taekwondo Judo, fútbol. El contacto físico y cercano entre atletas aumenta el riesgo de transmisión de Covid-19. En esto debe prevalecer la separación física al menos 1 metro entre competidores, oficiales, entrenadores, espectadores y personal de apoyo. En el Béisbol están las guías, que no están siguiendo muchos peloteros como evitar, compartir su equipo de competencia. Todo jugador debe tener su bate propio, casco, guantes, ‘rosin bag’, (bolsa de colofonia), etc. No masticar tabaco, pepitas, o escupir en cualquier momento. Jugadores, en especial lanzadores, no deben lamer los dedos. Hay otros puntos que tienen que conocer y cumplir los peloteros. Salir de a fiestas, y otros actos, es dar paso al contagio. Hay otros puntos. Si no hay cumplimiento en un certamen corto de 60 juegos, sería peor en una temporada de 162 partidos. En todo esto un torneo normar que reporta ingresos de $2,381,400.00, no estará en el tapete. Es por ello que existe la ‘posibilidad’ de clausurar el Campeonato. Así es.