Luis Mejía, Presidente de Odecabe, designó su nueva Comisión Técnica

Finalice el Coctel del martes 18 de agosto 2020, haciendo referencia de un escrito de Prensa Latina, medio oficial de Cuba, firmado por Osvaldo Rodríguez, que hizo referencia de que ‘ipso-facto’ al enterarse MAURICIO

CLAVER CARONE, Asesor Especial para Latinoamerica del Presidente de los Estados Unidos, el nefasto Donald

Trumph, que el Presidente de Panamá, ‘SE’, Laurentino Cortizo Cohn, anunciara que se negociaba con Cuba, la posibilidad de enviar a Panamá algunas brigadas especialistas antillanos. Di el recorderis, de que en la ‘Burbuja de Aire’, donde está el apodado el ¡Buen Gobierno!, tiene la táctica de: ‘Pasos-Pa-Lante’, y Pasos-Pa-Tras’.

Pues bien, hay un REFRÁN conocido, popular, y usado con frecuencia que dice: “A BUEN ENTENDEDOR, POCAS PALABRAS”, que significa que una persona inteligente, y en mi querido Panamá con todos sus defectos,

hay muchísimas, que no necesitan una explicación demasiado detallado para entender lo que se le está diciendo.

La Primera Plana de ‘La Decana’, La Estrella de Panamá, del miércoles 18 de agosto, tiene un título que lee: “FBI se suma a la lucha CONTRA el BLANQUEO de CAPITALES en PANAMÁ”. Sumario: La creación de una tarea conjunta para combatir la corrupción y el lavado de activos fue parte de los ACUERDOS que se anunciaron el lunes durante la visita de ROBERT O’BRIEN, Asesor de Seguridad Nac. de la Administración de D. Trumph.

En la página 4A, el Título ampliado de la distinguidísima y apreciada colega ADELITA CORIAT, editora de la

Unidad Investigativa. Tituló “Combate a la corrupción, lavado de activos e inversiones centran visita de O´BRIEN A PANAMÁ”. Desde luego, no representa ninguna sorpresa, la cancelación de la brigada de galenos cubanos al país, por el Ministro del MINSA, LUIS FRANCISCO SUCRE, y las palabras fuera de orden del DR. DAVID VILLALOBOS, ex jefe de Médicos Intensivos del Complejo Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, que no tiene un historial muy bendito, y habló peste de los médicos cubanos, que han sido galardonados en varios continentes. Parte de las palabras irrespetuosas del Dr. Villalobos: “Los Diarios de varios países, (no mencionó ninguno), que contrataron a médicos cubanos, informaron de su dudosa idoneidad”. A ese disparate, agregué, la cientificidad permanente de Cuba.

Tienen una política de Prevención Sanitaria. No preguntan si estás enfermo, sí hacen examen de prevención, es por ello no hay esa cantidad de contagiados de Covid-19, como en mi Panamá. Tanto la Ministra Consejera de Salud, Dra. ERYA RUÍZ, como el Dr. FRANCISCO CÁRDENAS, dicen que han politizado nuestra realidad, y ha cobrado más importancia que la salud de nuestros enfermos. Al hilvanar estas líneas, la cifra de muertos eran, 1,788, y estamos en la segunda fase del mes de agosto 2020. El DIARIO CRÍTICA, del martes 18 de Ago. 2020, en su página 4 titula: COVID-19. “Minsa descarta traer médicos cubanos. Lo anunció ayer el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre”. Sigue. EE.UU. “La perla de O’Brien ante ‘Nito: Gracias a China hay días difíciles”. Parte del contenido: “El consejero de SEGURIDAD NACIONAL ESTADOUNIDENSE, Roberto O’Brien entregó ayer a Panamá asistencia para aumentar a $4.4 MILLONES la ayuda para combatir Covid-19, pero en medio de la ceremonia zurró un comentario. GRACIAS A CHINA, desafortunadamente enfrentamos días difíciles.

O’Brien fue recibido en el Palacio de las Garzas por el Presidente Laurentino Cortizo, quien estuvo acompañado por el VP José Gabriel Carrizo, (uno de los Intocables de la ‘Burbuja de Aire), el Canciller Alejandro Ferrer, el Ministro de Seguridad, Juan Pino, y la ‘VM’ de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes. El Jefe del ¡Buen Gobierno!, catalogó la reunión como productiva, cordial, respetuosa y franca, como deben ser las reuniones entre dos países amigos como lo somos EE.UU y Panamá. El Diario METRO LIBRE, también resaltó: “Reunión de Alto Nivel”. “ROBERT O’BRIEN, Consejero de Seguridad Nacional de EE.UU, confirmó apoyo de su país a esfuerzos que hace Panamá”. Quiero recordar a ‘SE’ que dentro de poco, mejor dicho en el mes de noviembre, serán las elecciones de ‘USA’, donde el nefasto Pres. Donald Trump, quiere posponer la fecha de los comicios porque según las encuestas, está perdiendo con el candidato JOE BIDEN, que seleccionó a una ‘VP’ de raza negra, y quería usar la misma estrategia que utilizó contra BARRACK OBAMA, de que no era ciudadano norteamericano . El Candidato Biden escogió a KAMALA HARRIS, de 55 años que ha sido Fiscal General de California. Trumph, inclusive no quiere dar fondos al Correo para obstaculizar que los votos anticipados se reciban por correo. ¿Qué camino tomará el ¡Buen Gobierno!, si pierde Donald Trumph?. Tomen nota de esto.

Tema de hoy. Cuando Luis MEJÍA OVIEDO, Pres. del CON de Rep. Dominicana, y Miembro del COI, desde el 2017, se postuló a candidato Presidencia de la Organización Deportiva ‘CA’ y del Caribe,(Odecabe), por lo que lo vi como un candidato de integridad, credibilidad, y solvencia ética y moral, para rescatar a dicho organismo, que estaba en manos de STEVE STOUTE, de Barbados, pero controlado por el ‘GRAN COMBO’ de Pto. Rico, dirigido y controlado por HUMBERTO CINTRÓN, ‘DT’ de Odecabe. La ‘AG’ fue en el Centro Convenciones de Albrook Mall, en el Hotel Wyndham Albrook, que tiene la apariencia de que Camilo Varela Amado, es accionista.

Luisín Mejía fue elegido para presidir la Odecabe, y en su ‘MANIFESTO’ dijo: “Empoderaremos a la Comisión Legal de la Odecabe para que revise el Contrato Modelo de ciudades sedes, para que nuestra organización pueda aprovechar mucho más los JCA y del Caribe. Revisión de nuestro Estatuto Vigente. Revisión Jurídica. Cambio de la IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ODECABE, y otras promesas, que aún no ha cumplido.

Ha resultado ser un Presidente con un signo de interrogación en cuanto a credibilidad. No supo manejar lo relacionado con el Art. 40 de los Estatutos Vigentes de Odecabe, y tampoco hacerse respetar por el Presidente del “¡Buen Gobierno!”, ‘SE’, LCC’, menos en deporte. En sus múltiples visitas a Panamá, nunca lo ha recibido. Ahora que el Gobierno en forma oficial declinó la sede de los XXIV ‘JCA’ y del Caribe, Panamá 2022, por razones económicas, de no disponer de $300 millones, para celebrar dichos Juegos por la Pandemia, Covid-19. Por no conocer los Estatutos de Odecabe, ‘patinó’ al reclamar la Multa de $1 Millón de USD$, por declinar la sede, y la causa fue justificada, Covid-19. Hace un par de días, salió de su ‘Burbuja de Aire’ en Rep. Dominicana, donde

declaró, que por nada hubiese aceptado si se lo hubiese ofrecido el Presidente Electo de ‘RD’ Luis Abinar Corona, el cargo de Ministro de Deportes y Recreaciones (MIDE-REC). Fue nombrado el Ing. Francisco Camacho, Ministro de Deportes, que a la vez es Pres. de la Fede-Dominicana de Taekwondo, y otros cargos afines. Desde su

‘PLATAFORMA’ ‘BLUE-JEANS’, Luis Mejía Nombró la Comisión Técnica de Odecabe así: Mercadeo: Jimena Saldaña, (Méx), que es la 1ª Vice-Presidenta. Nuevos Proyectos y Desarrollo (no dijo cuáles son), el ‘parlanchín’, Ciro Solano, (Col). Nuevos Sedes: Sara Rosario, (Pto.Rico), que anunció que está interesada en montar los 24° JCC. (¿lo hará con Villa Olímpica, y con Humberto Cintrón, al frente del Gran Combo de Pto. Rico?). Educación:

Eduardo Álvarez, (Ven). FINANZAS, a Camilo A. Varela, que hizo su ‘show’ de que había renunciado, y pese a que tiene cargos en el Sistema Penal Acusatorio de Panamá, será su Tesorero. Comisión Ética, Judy Simons, (Ber.). Comisión Legal, Christopher Samuda, (Jam). Comisión de Medio Ambiente y sostenibilidad, Ángel Morales, (ISV). Comisión Médica, Hans, Larsen, (Haití). Ruperto Herrera, (Cub), Nuevos Proyectos y Desarrollo de Atletas. No hay Comisión Técnica, Comisión de Prensa. Pese a que el no muy bendito Henry Núñez, de Costa Rica, es Presidente de ORDECA, Luisín Mejía, no lo nombró en ninguna Comisión. Tomen Nota.