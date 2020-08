La 'FI' de gimnasia, pidió apoyo al Pdte. del COD, para celebrar elecciones honestas

Notas Sueltas. N°1) En el Coctel del lunes 24 de agosto 2020, hice referencia a una información de Prensa-Latina, órgano oficial de Cuba, que en parte decía: “Al menos 600 personas se inscribieron aquí (en Panamá) como voluntarios para participar en el estudio de una VACUNA contra el Covid-19 desarrollado en ALEMANIA, que también será probada en Brasil y Perú. El Infectólogo XAVIER SÁENZ-LLORENS informó que solo serán aplicados unas 250 DOSIS, por lo que las personas seleccionadas para el ensayo de fase dos deben cumplir varios requisitos. Al respecto, precisó que los voluntarios deben ser mayores de 18 años y estar sanos, por la cual serán por un médico, pues, una lista de exclusión que incluye enfermedades y medicamentos que toman, además de actividades como vacunación y extracción de sangre periódicos por un año.

Aseguró Sáenz-Llorens, que solo esperan por la autorización de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud para importar las Vacunas y los insumos de investigación, (pregunté: ¿qué costo tendrá?) pues, la idea es empezar los ensayos a finales de agosto, o sea, dentro de seis (6) días. Un escrito en PRENSA LATINA, órgano oficial de Cuba, con fecha de 24 de agosto 2020, titula: “Comienza en Cuba ENSAYO CLÍNICO de VACUNA contra la COVID-19”. Contenido: La segunda etapa de este proceso está programada para el 11 de septiembre, cuando se completarán a 676 VOLUNTARIOS. El candidato vacunal es fruto de la experiencia acumulada por Cuba en la medicina preventiva, la inmunización masiva y del desarrollo de su industria biofarmaceútica, que muestra hoy un bien ganado prestigio internacional.

Actualmente, la mayor de las Antillas administra 11 vacunas (ocho de producción nacional), con un promedio de cuatro millones 800 mil dosis anuales de inmunógenos simples o combinados que protegen contra 13 enfermedades, y todos los años sobrepasa el 98 por ciento de cobertura en toda la nación, lo que dota a la población de un alto nivel inmunitario. Para los cubanos, sin EXCEPCIÓN, la vacunación es GRATUITA, de acceso universal, está integrada en la atención primaria de salud, y es compromiso y voluntad política con la salud de la población a través de un sistema de salud integral La isla caribeña OCUPA EL PUESTA 30 entre los más de 200 candidatos vacunales contra el Covid-19 en desarrollo en el mundo. Solo 30, INCLUIDA CUBA, lograron la aprobación de Iniciar ENSAYOS CLÍNICOS, afirmó el Dr. Vicente Vérez, Dir. del Instituto Finley de Vacunas. El Dr. Francisco Durán, es el Director Nacional de Epidemiología del MINSAP. La Dra. Evelyn Martínez, Jefa de Organismos Int. en la Dirección de Relaciones Internacionales del propio ministerio. La Sra. Consuelo Vidal, Coordinadora Residente del 'SNU' en la Isla. Representantes y oficiales de todas las Agencias de este sistema, y un equipo técnico de la oficina de OPS/OMS en el país. ¿Por qué el Jefe del ¡Buen Gobierno!, desde su 'Burbuja de Aire', teniendo a Cuba de 'vecino', prefieren recurrir a Alemania para probar una vacuna contra Covid-19?. Todos conocemos la respuesta. No tienen el aval del Presidente de 'USA', Donald Trumph, que está desesperado para 'hacer trampa' para su reelección, y todos vimos cómo prohibió la visita de Médicos Cubanos a Panamá, y por ciento no transar nada con Cuba. Así es.

Pasando al campo deportivo que es mi especialidad. Debo comenzar por señalar, que según mis pesquisas, los asientos que ocupaban Mónika Boloboski, con Salario Base de $4,700 + Gastos de Representación que superan $1,000.00 ; y Doña Cecilia Arosemena, 'Alías Cecilia Pescao', con Salario de $4000.00, en Pandeportes, están vacios. Pero esto no es todo, pues, informan que a última hora, tuvo que saltar de su 'Cajero Automático', en la Planilla Transitoria de Pandeporte, ERIC A. PONTÓN DE GRACIA, con su Salario de Secretario Ejecutivo, de $3,500.00, que comenzó con el 'Showman' Bob Arango, Siguió con 'El Cacique' Pérez. Al parecer, ahora se montó a uno de los 'vagones' de la Fepafut, donde sin iniciar sus prácticas fuera de lo Virtual, han un par de atletas contaminados con Covid-19.

Viendo otros ángulos del deporte, reporta la Confederación Mundial de Béisbol­/Softbol, (WBSC), que Japón canceló su temporada de Softbol Masculino que estaba programado para dar inicio el 14-15 de noviembre 2020 en la ciudad de Okayama. El motivo fue por la Pandemia de Covid-19. Hicieron el anuncio de que están buscando una competencia alternativa para los equipos masculinos. En esto hay una pérdida económica considerable porque los coliseos se llenan de fanáticos. Algo más del deporte, que no conocen muchos lectores, y es que el domingo 23 de agosto 2020, mientras que en Estocolmo, capital y cuidad más grande de Suecia, Atletismo Mundial, antes IAAF que preside Sebastian Coe, celebraba en el Estadio Olímpica un evento de la Liga Diamante WANDA, donde Caterine Ibarguen, después de una ausencia prolongada de la pista por una lesión, logró ganar la presea de Plata, en Salto de Longitud, con 6.61 metros, en Tokío, Japón, en la misma fecha, Atletismo Mundial, estaba celebrando un 'GRAN-PRIX DE ORO'. Lo que me llamó la atención, fue la participación de atletas de la generación de relevo de Japón, y probablemente muchos de ellos estarán compitiendo en Tokío, 2021. En los 100 Mts.planos, Yoshihide Kiryu, 25 años, oro con 10.14. Plata Aska Cambridge 10.16. En 200 Mts. Planos, los tiempos fueron lejos de la realidad. Shoto Izika, Oro 20.74. Plata: Shota Hara, 20.97. Bronce: 20.97. Tomen nota.

Tema de hoy. Fue llamativa la información en LISTÍN DIARIO de República Dominicana, una noticia del lunes 24 de agosto con título: “ La Federación Internacional de Gimnasia, pidió apoyo al Presidente del Comité Olímpico Dominicana, Luis Mejía Oviedo, que a la vez es Presidente de ODECABE: Contenido: “La Federación Internacional de Esgrima solicitó al Comité Olímpico Dominicana propiciar un ambiente adecuado para la de federación dominicana de ese deporte celebre elección de un nuevo Comité Ejecutivo en Breve plazo. La solicitud del organismo internacional en una carta enviada por su presidente, señor VITALY LOGVIN. (Informo que es el Presidente de la Confederación Panamericana de Esgrima. Nació en Rusia y se nacionalizó Mexicano). Respecto al resto de la 'FI' de Gimnasia. Presidente: Morinari Watanabe, electo en 2016, reemplazando a Bruno Grandi, que lo presidía desde 1996-2016. El 'Secretario General, de la 'FI' de Gimnasia es NICHOLAS BUOMPINE.

Volviendo a la querella de Rep. Dominicana, continua la nota: “El señor LUIS CIPRIAN Saro, representante de SIETE (7) ASOCIACIONES que conforman la plancha Confraternidad Esgrimista, explicó que los hechos que han venido aconteciendo en la Fed. Dominicana de Esgrima representan un RETROCESO a la institucionalidad al derecho de ELEGIR Y SER ELEGIDO en nuestra Constitución: “Es que lo que ha sucedido en la Fed. Dom. de Gimnasia no tiene precedentes. Primero el señor Junior Arias Novoa, ex presidente de la FEDEMES, se inventó una serie de asociaciones, (como lo ocurrido en Panamá con Camilo Amado Varela, su esposa, Teresita Medrano de Amado, y Carlos Herrera), que no existen y que no cuentan con el aval de la unión deportiva de sus respectivas provincias como lo establecen los estatutos”. Este servidor estará siguiendo la actuación y la ayuda solicitada al Presidente del CON Dominicana, y Miembro de COI, que debe actuar con solvencia ética y moral. Ahora está asociado a figuras como Camilo Amado Varela, un Mitómano comprobado, y Tesorero de Odecabe, con casos pendientes en los Tribunales de Justicia de Panamá. Tomen nota de esto.