Desde Oct. 3 de 2020, Atletismo Mundial no Programó Eventos en América

Las Notas Sueltas: Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, dio a conocer que está presente en la Sesión Inaugural del Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte (CIGEPS), órgano de la UNESCO en el que

Compartió sus experiencias sobre políticas inclusivas. Al intervenir en el foro ‘ON-LINE’ de dos días, el representante cubano José Cedeño señaló que en la isla la educación física es parte importante de la formación integral del ciudadano, y una prioridad de cara a la visión de garantizar la salud y la fortaleza física y mental de los seres humanos”. Para que la dirigencia deportiva de Panamá, y los que controlan a Pandeportes, el COP etc., que con su actitud de ‘no me importa’, porque gozan de la protección del Jefe de la ‘Burbuja de Airé, y no importa conocer la importancia del Metodólogo en una institución deportiva; que es la persona que conduce el proceso de supervisión, control, dirección y evaluación, así como un elemento muy importante dentro competitivo que es el pronóstico, en las diferentes modalidades deportivas.

El Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte, (CIGEPS) se estableció en 1978 para promover el papel y el valor del deporte y su relevancia para las políticas públicas. CIGEPS está compuesto por representantes expertos en el campo de la EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE de 18 Estados Miembros de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia, y la Cultura). (Tome nota de esto ‘HD’ Héctor Brands, que preside la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la ‘AN’ de Deputados. No fue electo para dicha comisión, pero como lo quería, desde la ‘Burbuja de Aire’, vino a órdenes que esta Comisión era para el ‘HD Brands. Cada miembro de la CIGEPS es elegido por un periodo de CUATRO AÑOS. Los miembros consultivos, incluyendo agencias de la ONU, Federaciones Deportivas clave, ONG, proporcionan asistencia técnica y consejo al Comité.

El Potencial de CIGEPS a través de la UNESCO, tiene una capacidad única para impulsar las acciones de los gobiernos en el campo del Deporte y la Educación Física, y para garantizar la implementación de Políticas y Programas de Educación Física y el Deporte basados en evidencia en todo el mundo. (Esto es de urgencia notoria en Panamá, que cuenta con una Ministra de Educación que es parta de los ‘Intocables’ de la ‘Burbuja de Aire’ de

‘SE’, ‘LCC’, y no ha mirado hacia el deporte, y menos del cargo que ocupa según la Ley 50 de 2007 que rige el deporte en la Rep. de Panamá. Art. 5. “Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como organismo ‘SUPERIOR’ de Pandeportes”. Art. 6.El cumplimiento y desarrollo de los objetivos de la presente Ley estará a cargo del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación. (No existe en el Gob. de ‘SE’ LCC). Art. 7 habla de su integración. Punto 1: “El Ministro de Educación, quien la presidirá, o el ‘VM’ o el funcionario que el Ministro designe”. Esto no existe, y es por ello que el ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda, es el mandamás.

Para terminar sobre CIGEPS, agrego: Debido a una naturaleza intergubernamental, CIGEPS tiene la potencial de unir a los Estados Miembros e involucrar a los gobiernos en esfuerzos internacionales coordinados para optimizar los beneficios socioeconómicos tangibles de los programas de Educación Física y Deporte y su potencial para

generar un alto retorno de la inversión. Tomen nota de esto.

Nota Suelta N°2) En el Coctel del lunes 28 de Sep. de 2020, con Título RusAF otra vez en la ‘Cuerda Floja’ del Consejo Mundial de Atletismo, en la parte final deje claro que la Comisión de Reincorporación de la RusAF proporcionó un borrador que no llenó los requisitos para ser aceptado. No obstante, gracias a la benevolencia del Presidente de Atletismo Mundial, Sebastian COE, le dio otra oportunidad para mejorar su respuesta, por lo que

le brindó el apoyo a expertos, y por coincidencia, ambos que tienen su base en Rusia. Dice parte de la nota: Atletismo Mundial está en el proceso de involucrar a sus dos Expertos Internacionales, quien podrá orientar y apoyar al nuevo equipo de RusAF, para producir un plan adecuado.

La Dra. Margarita Pakhnotskaya, la Ex Directora de RUSADA, ha sido designada como uno de los dos expertos con sede en Rusia. En RUSADA, lideró estrategias educativas, temas de cumplimiento y orientaciones internacionales. Fue Presidenta del Grupo AD-HOC, sobre Protección de Denunciantes, (Whistleblower), en la parte antidopaje en el Consejo de Europa. También fue asignado otro experto, también está en Rusia. Esta es otra oportunidad, y está claro, que si no cumplen con estos requisitos en la fecha límite, el 1° de marzo 2021, serán expulsados. En otras palabras, no estará participando el los 32ª Juegos Olímpicos de Tokío, 2021,

Tema de hoy. No hay duda de que el SARS-Cov-2, es decir, COVID-19, ha tenido un impacto devorador en todos los Continentes, en especial en algunos de los países pobres. Siendo el Atletismo un deporte élite en donde los premios son en efectivo, el USA$, ha producido una merma de ingresos comenzando en el 2019, en donde los eventos, como la Liga Diamante, ahora con un nuevo nombre, ‘WANDA-DIAMOND LEGUE’. Es por ello que el Continente Americano, que es uno de los más infectados con la Pandemia, a partir del 3 de Oct. de 2020, no ha programado eventos principalmente en América. ‘USA’, debido a la irresponsabilidad del Presidente, Donald Trumph, tiene más de 7.1 millones de ciudadanos afectados, acompañado de + de 204,000 Muertos. Brasil con otro Presidente, también irresponsable, Jair Bolsonaro, con 4.7 Contagiados de Covid-19, y + de 141,000 muertos. México con otro Presidente ‘no me importa’, Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), que se ha convertido en un ´sumiso’ de Donald Trumph, tiene 76,430 Contagiados, y 7,000.0 Muertos. Colombia tiene 25,488 casos, y 800 Muertos. Perú con 32,262 casos. Argentina, 15,749 casos, y 700 muertos. Panamá, 110,555 Contagiados, y 2,340 Muertos. Hay una competencia bastante estrecha entre Panamá y Rep. Dominicana por número de Decesos.

Atletismo ha dado a conocer su Calendario de Competencia de 1 Día. Tour Continental de un Día en el Estadio Nacional de Nyaho, el 3 de Oct. 2020. Liga Diamante Wanda el 8 de mayo 2021. Evento de Carretera, el 4 de octubre en Londres, Gran Bretaña. Competencia de Campo Traviesa, (Cross-Country), en Burgos el 15 de Nov.

2020. World Athletic, Evento Combinado, en el Estadio P-J Bernard, St. Paulo, 18 de diciembre 2020. Por último, los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, en el Estadio Olímpico de Tokío, del 3 de julio2021, al 8 de agosto, 2021. Tomen nota de esto.