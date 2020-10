Continúa el ‘descuido’ total del bajo nivel del Atletismo

Se refleja en los 12 eventos de Pista y 8 de Campo de cada sexo, etc.

Notas Sueltas. N°1), Confieso que el Programa Dominical RADAR EN ‘TVN’ Canal 2, se ha convertido en uno de mis favoritos, porque además de lo bueno, resalta el conjunto de desaciertos de nuestro Pres. ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen, que se puso el eslogan: “¡El Buen Gobierno”!, y los desaciertos de los que controlan la Asamblea Nacional de Diputados, cada vez demuestran no solo sus fuerzas, sino aumentan las dudas de una repetición del ‘PRD’ en la próximas elecciones. El periodo presidencial de ‘S.E’ ‘LCC’, comenzó el 1° de julio 2019, y finaliza el 1° de julio 2024. Si no hay correctivos, podría al terminar su mandato, subiendo y bajando escaleras en los Tribunales de Justicia, al estilo de ‘SE’, Juan Carlos Varela.

Nota N°2). Los que tienen ‘buena memoria’, y no olvidan algunas cosas por su conveniencia, recordarán que ‘SE’ ‘LCC’, desde su ‘Burbuja de Aire’, muchas veces recurre a su, ‘un ‘paso a ‘lante’, y un paso ‘atrás’, destituyó a la Ministra de Salud, (MINSA), Dra. Turner, y llamó a su ‘Bull-Pen’, para que le mandaran un relevo. Quien salió favorito en su ánfora de la suerte, fue el Dr. Luis Francisco Sucre. Ipso Facto, salió a la palestra, el H.D’ Crispiano Adames del PRD, del Circuito Electoral 8-7, y advirtió que el apodado ‘Paco Sucre’, no tenía credibilidad para ese cargo, y habló de cómo había robustecido su cuenta bancaria. Pues bien, en Diario La Prensa, que también mete sus ‘patinazos’, en la Edición del Sábado 17 de Oct. 2020, un escrito firmado por el periodista Ohigginis Arcia Jaramillo tituló: “Asamblea aprueba unificar Servicios del MINSA y la CSS’. El contenido tiene pro-y contras. Veamos si el célebre ‘Paco Sucre’, sale airoso, y si sale a flote su ‘un ‘paso a ‘lante’, y un paso ‘atrás’.

Tema de hoy. En el ‘Coctel’ del domingo 18 de Oct. 2020, con Título Principal titule México, la sorpresa Latina y de América, en la ½ Maratón, Gdynia, 2020. Hoy continúo con la N°45 (ARG.), Daiana Ocampo, (29 años), 1:11.50. N°48, (COL), Angie Orjuela (31 Años), 1:12.07. N°74 (Berverly Ramos, (33 Años), 1:14.39. N°76, (BRA), Andreia Hessel (36 Años), 1:14.41. N°78,(ECU.), Katerine Tisaalema, (24 Años), 1:14.59. N°81, (ECU.) Rosa Chacha, (36 Años), 1:15.20. N°90, (BOL.), Tania Chávez Moser, (30 Años), 1:17.53. N° 94, (BRA.) Vildalene Dos Santos Silva, 29 Años), 1:18.56. N°98: (ESA) Idelma Lizeth Delgado, (21 Años), 1:21.01. N°100, (URU.), L. Sosa, (35 Años).

Las palabras de ‘Atletismo Mundial’ sobre la Final de Damas de la Media- Maratón. Esto es lo que dijo de la ‘CM’, Jepchirchir Peres de Keñya, de 27 años. “Teniendo la herramienta física es una cosa, pero para ir a donde ninguna mujer ha ido antes, y establecer un RÉCORD MUNDIAL, necesitas mucha determinación para ir con eso. Es un área en la que nunca ha faltado Peres Jepchirchir. Su coraje, clase y compostura estaban a la vista, el sábado cuando la joven de 27 años reclamó su SEGUNDO Título Mundial, en el ‘CM’de Atletismo de Media-Maratón, Gdynia 2020. Su tiempo de 1:0516 en CONDICONES FRÍAS y ventajosas, un Récord Mundial. (pendiente de ratificación), en una carrera solo para mujeres. No fue una sorpresa para los que viendo a Jepchirchir, después de todo, había corrido 1:05.34 en Praga el mes pasado en lo que era un corrido para su manejador Gianni Damadonna.

Las fotos de esa corrida era una ventana a su forma de pensar. Ella estaba sola al frente, pero se podía ver la determinación en su rostro, dijo: “Ella no solo está motivada, sino que tenía una mente dura. A pesar del clima frío y ver la brisa que sopla desde el Báltico el sábado 17 de Oct. Jepchirchir, habló en términos confiados sobre un tiempo

Rápido, e incluso dijo a su gerente antes de la carrera que: “estaba en tan buena forma, si no mejor de lo que estuvo en Praga el mes pasado. Tomen nota de esto.

En el Título del Coctel de hoy. “continúa el ‘descuido’ total del bajo nivel del Atletismo. Si revisamos la historia de nuestro Atletismo desde los IV Juegos ‘CA’ y del Caribe, celebrados en Panamá, en febrero de 1938, con la presencia de 11 Países, 1,216 Deportistas, en 18 Deportes. Resultados. 1) México: 24 medallas de Oro, 32 de Plata, 16 de Bronce, Totales, 72 medallas. 2), Panamá: 24 de Oro, 22 de Plata, 20 de Bronce. Totales 66 Preseas. 3), Cuba, 24 de Oro, 17 de Plata, 19 de Bronce, Totales, 60 Medallas. 4), Pto. Rico: 16 de Oro, 11 de Plata, 11 de Bronce, Totales, 38 Medallas. 5), Jamaica, 9 de Oro, 5 de Plata, 8 de Bronce. Totales, 22 Medallas. 6), Venezuela. 3 de Oro, 2 de Plata, 11 de Bronce, Totales 11Medallas. 7), El Salvador, 0 de Oro, 5 de Plata, 8 de Bronce. Totales 13 Medallas. 8), Costa Rica, 0 de Oro, 2 de Plata, 1 de Bronce, Totales, 3 Medallas. 9), Colombia, 2 de Bronce. 10), Nicaragua, 1 de Bronce. En Cuanto a ‘JO’ de Verano, Lloyd La Beach, participó en los XIV ‘JO’ de Verano del 29 de julio al 14 de agosto 1948, donde ganó Medallas de Bronce en los 100 y 200 Metros Planos. Sesenta (60) años más tarde, los XXIX ‘JO’, Beijing, del 8 al 24 de agosto 2008, Irving Saladino ganó la Primera Medalla de Oro en Atletismo, en Salto de Longitud. En XII ‘CM’ de Atletismo Al Aire Libre, celebrado en Berlín, Alemania, en el 2009, Alonso Eduardo (Panamá), dio la gran sorpresa al ganar la Medalla de Plata en los 200 Metros Planos, con tiempo de 19.81, ocupando el 2° lugar, detrás de Usain Bolt, (Jamaica), oro con 19.19, y nuevo ‘RM’. La presea de bronce fue para Spearmon de USA con 19.85. Bolt ganó oro en los 100 Mts. Planos con 19.19 también ‘Récord Mundial’.

En esta ½ Maratón, Gdynia, en donde el Atletismo es el deporte que recibe más apoyo económico mensual de Pandeportes y de ‘SO’ del COI, y de ‘Panam-Sports,’ fondos que vienen de ‘ACNO’, no tenía un solo atleta en dicha Maratón, y esa es, y debe ser la preocupación, de Pandeportes; el Jefe del COP; el H.D. Héctor Brands, que es uno de los ‘Intocables’ de la ‘Burbuja de Aire’ de ‘SE’, LCC’, que países como, El Salvador estuvo presente con atletas de ambos sexos, y Panamá cuenta con atletas que reciben apoyo mensual, y no estaban en Polonia. El Atletismo es, y sigue siendo el DEPORTE REY DE LOS ‘JO’ Torneos Panamericanos, ‘CA’ y del Caribe. Juegos Odesur Etc. El Atletismo tiene 12 EVENTOS DE PISTA, de Ambos Sexos. 100 Mts. planos, 200, 400, 800, 1,500, 5,000,110 mts.

Con Vallas (Hom), 100/Vallas Damas. 400 Mts. Vallas, 3000Mts. con Obstáculos. Relevos de 4 x100 Mts. Planos, y Relevos 4 x 400 Mts. Planos. Siguen los Eventos de Campos, que son 8 de hombres, y 8 de damas. Salto Alto, Salto con Pértiga, Salto Largo, Salto Triple, Impulsión de Bala, Lan. de Discos, Lan de Martillo, Lan. de Jabalina, y no contamos con atletas de ambos sexos en las modalidades de Campo, para clasificar para los ‘JO’, Tokío, Japón 2021.

En los Eventos Combinados Decatlón (Hombres). Heptatlón, (Damas). En los eventos de Caminata, por allí sigue JASSIR CABRERA DE 32 AÑOS, insistiendo en la Marcha de, 20,000 mts. etc. Qué los de la FEPAT, que siguen con su terquedad de estar afiliada a Consuldalte con sede en Brasil, donde en estos momentos por los costos de pasaje del viaje a Río de Janeiro, que es en 2° país con el índice más alto de países de América, con Muertos por COVID-19.