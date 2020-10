Única alternativa de rescatar el Atletismo, es construir pistas reglamentarias en el país

No hay un Programa Serio, de Detección de Talentos, en Escuelas, Colegios, etc

El contenido de una nota publicada en un Diario de Puerto Rico, me tiene un tanto confundido, por lo que estoy haciendo mis pesquisas para una aclaración, y luego compartirlo con ustedes lectores.

Dice: “El Comité de Escrutinio del Comité Olímpico de Puerto Rico, (COPUR) dio a conocer hoy, miércoles, los candidatos para la ELECCIÓN de Delegados del INTERÉS PÚBLICO 2020-2024, evento que se realizará el próximo sábado 10 de octubre (ya pasó, hoy estamos a 20 de Oct.), en la Casa Olímpica ubicada en el viejo San Juan. Los candidatos que cumplen con los requisitos fueron: Carlos J. Beltrán, Edgardo Rivera, IVELESSE RIVERA. Sobre esta candidata, señalo que es una ex atleta del Soft-Bol, que fue la primera y única mujer hasta la fecha de Puerto Rico, que llevó la bandera de su país durante los Jue. Olímpicos del Centenario, Atlanta, Georgia,

1996. Dicha atleta de 64 años, pasará a ser Miembro de Copur.

Durante su carrera, ganó 40 desafíos en competencias internacionales, incluyendo un partido perfecto en los X ‘JP’

Celebrados en Indianápolis, Indiana, del 8-23 de agosto de 1987, bajo la batuta de la ODEPA, (Org. Dep. Panamericana, presidida por Don ‘MVR’) con la asistencia de 4,360 atletas, en 30 Deportes. Ivelesse Rivera, lanzó un Juego Perfecto. Tomen Nota de esto.

Nota Suelta N°2). El Diario Metro Libre en la Página 22 de su publicación de hoy, publica una nota de la Natación

con un Título poco alentador que dice: “Natación criolla se hunde”. SUMARIO: Según Dirigentes, el Civid-19 imposibilita la organización de eventos en Panamá”. Parte del contenido: “Otra vez Franz Wever, olvidando que es el Jefe de la FPN, es su ‘Cantalante’, Alexander Chi, Secretario General, que dijo: “el coronavirus trastocó todos los deportes en el país y en el caso de la natación, se DECIDIÓ SUSPENDER toda la actividad competitiva para

evitar los riesgos del contagio entre atletas. La federación declinó participar en un evento en Paraguay, al indicar que no se estaba preparado para competir”. “Se está permitiendo entrenamiento de un grupo de 9 atletas que tienen compromisos internacionales para el 2021.

Esto no termina allí: Pues, el ‘DG’ de Pandeportes, Eduardo Cerda, ‘Alias Rasputín el Monje Loco’, declaró: “A buen paso marcha la Piscina Olímpica de David”. Contenido: “Con un avance del 70% de construcción, en la piscina olímpica de David. Desde hace dos semanas se ha retomado los trabajos luego de la paralización de las obras por la pandemia de la Covid-19. Ubicada en el distrito de David, la piscina de 50 metros de larga por 25 de ancho beneficiará a toda la comunidad de nadadores que inician su andar desde muy pequeñas representando a la provincia de Chiriquí. El Consorcio CEP JERA S.A. dentro de su cronograma de trabajo para los meses de octubre y noviembre, teniendo contemplado la instalación del piso antideslizante (piedra coralina) en el perímetro de la piscina, instalación de techo del área de gradas y cuarto de bomba, así como también la instalación de membrana de pvc en la piscina.

Lo que no dice. Cerda, es que la reconstrucción de dicha piscina, en el mismo lugar donde estaba la construida por la Presidenta Doña Mireya Moscoso, fue iniciado por el entonces ‘DG’ de Pandeportes, ‘El Cacique’ Mario Pérez, en el gobierno del Pres. ‘JCV’. La construcción según mis pesquisas en el sistema ‘Llave en Manos’, fue sub-contratada a otra personas, y cuidadito que en agosto de 2021, no será terminada, y con Adendas.

No siendo la natación el tema principal de hoy, lo que sí estamos viendo es que no hay absolutamente nadie en el llamado por el Presidente. ‘SE’ LCC’, el “Buen Gobierno’, que la natación es el principal de los Deportes Acuáticos que tiene 16 eventos masculino y 16 de damas, y no contamos con atletas de nivel olímpico para los XXX11 ‘JO’ de Verano con su nueva fecha de 23 de julio al 8 de agosto 2021. Por allí pese a que nació el 11 de mayo de 1981, y estará en ruta hacia los 32 años, EDGAR ROBERTO CRESPO ECHEVERRÍA, cuyo ‘modus vivendi’ es el deporte, y como no hay atletas de nivel, estará viajando a Tokío por la vereda de la Universalidad.

Tema de Hoy. Pese a que el Beísbol ha sido considerado por muchos como el Deporte Rey, y ha contado con dirigentes influyentes en la política criolla. Ejemplo actual, es que la Fedebéis está presidido por el ‘HD’ Benicio Robinson, y ya se conoce el patrocinio de esta temporada 2020. No obstante, el béisbol no tiene posibilidades de clasificar para los ‘JO’ de Verano, Tokío 2021. Veamos la ubicación de Panamá en el Ranking mundial de la (WBSC), Confederación Mundial de Béisbol/Softbol. #5), México, 3,275Puntos, (ya está clasificado para Tokío 2021). #7). Cuba: 2,724 Puntos. (está en la lucha para el último cupo). #8),Venezuela, 2724 Puntos. #10), Rep. Dominicana, 2583 Puntos. #11) Puerto Rico, 2,013 Puntos. #12) PANAMÁ, 1875 PUNTOS. Lo que sí auguro es que el certamen que está en marcha, llegue a su final y que ni los atletas, técnicos, árbitros, etc., no tengan problema con la Pandemia, COVID-19.

Pese a que en este espacio he tocado el tema de la Detección-Selección de TALENTOS DEPORTIVOS, está y seguirá siendo ignorado. Fisher R. Borms en 1990 lo describe como: “La búsqueda e identificación de sujetos con potencial para intervenir con éxito en ACTIVIDADES DEPORTIVAS ha tomado gran importancia, por cuanto a las exigencias competitivas se han incrementado desde el punto CUALITATIVO, aspecto que viene generando un mejoramiento significativo en el rendimiento atlético”. Está búsqueda como primer paso debe ser en las Escuelas y

los Colegios. En su Comunicado al país la ‘Fundación Panamá Prime Mundo’ Dijo: ‘Ante la crisis que vive el país, donde la TRANSPARENCIA debe ser el norte, es necesario atacar el problema de la raíz. En el párrafo seguido: “La mejor cura para atacar la CORRUPCIÓN es el fortalecimiento de la EDUCACIÓN’. Sí hay una negligencia casi total del ‘rechazo’ de que el ATLETISMO es el DEPORTE REY en los ‘JO’, ‘JP’, CA’ y del

Caribe, ODESUR, etc. seguiremos ignorando que si no se practica el atletismo en las Escuela y Colegios, no se puede con ese proceso.

¿Qué es un talento?, hay diferentes definiciones de distintos autores. Repito una vez más el de dos: Borms: Es una persona supra-normal, no completamente desarrollada, dotada de condiciones especiales para desempeñarse con éxito en CIERTAS ESPECIALIDADES DEPORTIVAS. Burlo M López B. “Un talento es un individuo que posee un conjunto de aptitudes genéticas o adquiridas que permiten la obtención de resultados relevantes en una especialidad deportiva”. “Es una persona con la disposición por encima de lo normal de poder querer realizar unos rendimientos elevados en el campo del Deporte’.

Comenzamos por la Ciudad Deportiva Irving Saladino, donde la dirigencia del Atletismo desde la época de Ricardo Sasso, permitió que la dirigencia de la FEPAFUT, desde la época de Ramón Cardoze, como DG de Pandeportes, no se le permitía usar, el Estadio Rommel Fernández para eventos de Campos, o sea, los de Lanzamiento de Bala, Jabalina, etc. etc. Irving Saladino es cómplice de esto. Si empezamos un recorrido de la Ciudad Capital, dudo que encontrarán un Estadio en Condiciones para el Atletismo. En Colón, los atletas de pista y campo no pueden practicar. Es casi ‘imposible’ la detección de talentos. Sí vemos el apuro y la inversión para acondicionar estadios de fútbol y de béisbol. ¿Habrá en Bocas del Toro, el feudo del HD. Benicio Robinson, que lo quiere llenar de Corregimientos, y seguro más campos de beísbol, pista para el atletismo?. Esto seguirá mientras estamos en manos del “Buen Gobierno’, pero menos en Deportes. Tomen Nota de Esto.