Análisis Profundo y real del Judo de Panamá, en el Año 2020

En el Coctel del miércoles 21 de octubre 2020, día del Cristo Negro de Portobelo, en parte de mi Nota Suelta, dije que contaré una nota del Presidente del COI, Dr. Thomas Bach de la nadadora australiana KEYLEE McKEOWN, que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos Juveniles de Verano,(JOJ), Buenos Aires, Argentina , 2018, y como la Pandemia de COVID-19, la ha empactado, y su sueño de competir en los Juegos Olímpico de Tokío, Japón, 2020. Aquí está parte del relato: “Han pasado casi dos años desde el YOG Buenos Aires, 2008. ¿Cómo refleja las experiencias de un año en estos Juegos?. Vaya, es tiempo ha pasado tan rápido. Me encantó tener la experiencia, especialmente estar en otra aldea, (de atletas), después de estar en los Juegos de la ‘Commonwealth’, (a principios de 2018).

Fue realmente revelador, y definitivamente le quité mucho. Incluso hasta el día de hoy, hay tantas experiencias que ocurrió en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que me llevaré para siempre, y definitivamente soy consciente de todo lo que significó. Preguntó Bach: ¿“Cuáles fueron algunos de su recuerdos favoritos de los ‘YOG’?. “Realmente me encantó hacer amistad con todos los demás deportistas que practican otros deportes; aprender sobre los diferentes deportes, y escuchar lo que hacen, y qué han sido entrenados para hacer, fue bastante asombroso. Es genial ver gente tan joven, estando tan dedicados a desafiarse a sí mismos y alcanzar sus metas”. ¿Y salir con CUATRO MEDALLAS debe haber sido especial?. “Si cada vez que representas a TU PAÍS es un gran honor, pero cuando te pongas en lo alto del PODIO, me lo llevaré el resto de mi vida, como era muy poderoso saber que el TRABAJO DURO había dado sus frutos, y era muy agradable.

¿Competir en el ‘YOG’ te inspiró y hacer que estés AÚN MÁS DECIDIDO, a llegar a los Juegos Olímpicos?. Respuesta: Oh, 100 por ciento. Mi entrenador y yo nos sentamos y marcamos unos goles para eventos a los que

Queremos apuntar, y los Juegos Olímpicos de la Juventud fueron definitivamente uno de esos. Entonces, poder marcar la casilla fue genial. Obviamente, COVID-19 ha tomado los Juegos Olímpicos de nosotros este año, pero ojalá el año que viene podemos conseguir el visto bueno, y los dedos cruzados, puedo estar allí. En Australia tenemos algunas de la mejores mujeres del mundo compitiendo en mis eventos, entonces es duro. Pero poder ir a los Juegos es uno de mis sueños- ¿Qué les pareció este relatos, lectores del Coctel.?. Es triste que la natación de mi bello y querido Panamá, como ya mencioné, no tiene un plan SERIO de detección de talentos, y una, FPN, integrada por personas que puede iniciar el cambio en la modalidad de los Dep. Acuáticos más importante.

Nota N°2. Nuevamente está en escenario, dos enfoque distintos sobre mismo tema. El Jefe del “Buen Gobierno’, dice que ‘La Unificación de MINSA Y la Caja de Seguro Social, (CSS), se decidirá en diálogo nacional, y el aún Director de la ‘CSS’, Dr. Enrique Lao Cortés, que muchos dicen que ya debió estar fuera de ese cargo dice: “que debe vetarse para que la sociedad en conjunto decida qué tipo de salud quiere”. ¿Cómo puede participar los que no saben lo que ocurre en el ‘inside’ de la ‘CSS’, cuando se está diciendo en voz alta, la cuantía de la Planilla Administrativa en el 2016 se computaban $ 739 millones en gastos de Personal, para saltar a $1,055 Millones en el 2019.

Tema de hoy. Una vez más empiezo a hablar de Judo, felicitando a la compatriota Estela Riley por su elección por la Confederación Panamericana de Judo, para dirigir su Comisión de Igualdad de Género. Pese a este cargo importante, no dejo de exteriorizar mi preocupación por el bajo nivel de este deporte, y que gira alrededor de dos atletas femeninas. El Judo Femenino, se practica en SIETE Categorías. 48 kilos, 52, kilos, 57 kilos, 63 kilos, 70 kilos 78 kilos y +78 kilos. Si miramos el Ranking Femenino de los Juegos Olímpicos solo tenemos 2 atletas. En los 52 kilos, a KRISTINE JIMÉNEZ. De 25 años, clasificada de N° 87 con 222 Puntos. En los 57 kilos, MIRYAM ROPER de 38 años, y clasificada de N° 21, con 1,982 Puntos. No tenemos más atletas femeninas de ese nivel, ni tampoco de ‘JP’, ‘JCC’, Juegos Odesur.

Pasamos a la rama masculina, que también tiene SIETE DIVISIONES: 60 kilos, 66 kilos, 73 kilos, 81 kilos, 90 kilos 100 kilos y + 100 kilos. Veamos cuantos judocas masculino están en las distintas divisiones del Ranking Olímpico: En 60 kilos: Guatemala de ‘CA’, José Ramos, #88, 330 Puntos. #101, (NIC) Luis Montes, 243 Puntos. #114, (GUA), Julio Molina, 185 Puntos. #118, (PAN), BERNABÉ VERGARA 162 Puntos. En 66 Kilos no hay judocas de ‘CA’. En 73 Kilos, Julian Sancho, (CRC), 136 Puntos. En 81 Kgs, (ESA) #132, Juan Diego Turcos, 166 Puntos. En 90 Kilos, José Luis Mendoza , (Pan) , # 245, 24 Puntos. En 100 Kgs, no hay judocas de ‘CA’. En +100 kilosWaisome Arosemena Quibian, # 232 con 3 Puntos.

Si miramos la participación del Judo en Juegos Olímpicos de Verano. El primer participante fue AURELIO CHU YI, en los XVIII, por coincidencia, fue en Tokío, Japón, 1964. En los XXI, Juegos Olímpicos, Montreal, Canadá, por Panamá participó, JORGE COMRIE. La última participación del Judo en Juegos Olímpicos, y el Coctel estaba presente, fue en los XXVII, de Sidney, Australia, 2000, fue ESTELA RILEY. Pese a que el titular de Pandeportes,

Eduardo Cerda, ‘Alias Rasputín en Monje Loco’, desalojó al ‘Combo’ de la Gimnasia, de la Piscina Adán Gordón y acomodó al judo, que tenía un local en el Gimnasio ‘Eugenio ‘Yuyín’ Luzcando, definitivamente necesita un mejor local, para iniciar la detección, porque no tienen atletas masculinos. Hoy dos damás, y la ‘superestrella’ Miryam Roper, ya está en la etapa de comenzar a pensar en su retiro. Tomen nota de esto.