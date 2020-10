¿ Qué hará Pandeportes con los Deportes y Dirigentes ‘Fantasmas’?.

Notas Sueltas. N°1), Aunque suelen decir que el deporte no debe mezclarse con la política, en esta oportunidad, si es, y debe ser una preocupación para la casi totalidad de países latinos, y de la raza negra, por la conducta de dos Presidentes totalitarios, Megalómanos y a la vez Mitómanos. Se trata de Donald Trumph de los Estados Unidos, y el de Brasil, Jair Bolsonaro. He aquí parte de una nota de ‘Prensa Latina’, órgano oficial de Cuba, oda/mar, fechada el 27 de Oct. 2020: Título principal: “Trump y Bolsonaro dañaron respuesta de América Latina a pandemia: Parte del contenido: “El presidente estadounidense, Donald Trumph, y el brasileño, Jair Bolsonaro, socavaron la capacidad de América Latina de responder a la Covid-19 con acciones como la expulsión de doctores cubanos, denunció hoy ‘The New York Times’.

El diario sostuvo que ambos mandatarios presionaron para forzar la salida de unos 10 mil médicos y enfermeros de la isla que trabajaban en zonas empobrecidas de Brasil, Ecuador, Bolivia y El Salvador. Muchos de esos profesionales se marcharon sin ser reemplazados, solo meses antes de que llegara la pandemia, añadió la publicación en un artículo sobre el tema. En octubre de 2018, Jair Bolsonaro llegó al poder en Brasil calificándose como un PPOPULISTA TRUMPISTA, hablando favorablemente de la ‘dictadura’ y acusando a la izquierda tradicional de su país de aprender lecciones de Cuba comunista. Además, prometió expulsar a más de ocho mil trabajadores médicos cubanos, señaló el Times. Cinco años antes, añadió el periódico, uno de sus predecesores había invitado a los cubanos a ayudar a cuidar a mas de 60 millones de personas, principalmente en pequeñas comunidades de la cuenca del Amazonas, muchas de la cuales nunca antes habían visto un médico.

Los estudios académicos reportaron altos niveles de satisfacción de los pacientes y la reducción en las tasas de mortalidad infantil. La Organización Panamericana de la Salud, (OPS) supervisó a los médicos cubanos en Brasil y promovió su trabajo como un modelo, apuntó el texto. Durante su campaña electoral, Bolsonaro calificado ya como el TRUMPH DEL TRÓPICO, acusó a la ‘OPS’ de ser cómplice de la esclavitud con el respaldo a ese programa de colaboración y prometió deshacerse de los médicos cubanos, los cuales regresaron a la isla antes de su toma de posesión. A su vez, la administración de Trump aprovechó el pretexto de los vínculos de la organización regional con Cuba, incluso un año después de que los galenos abandonaron Brasil, y Estados Unidos dejó de pagar sus cuotas anuales de 110 millones de dólares, más de la mitad del presupuesto básico de la agencia. El gobierno de Bolsonaro, por su parte, también congeló el pago de sus cuotas de 24 millones de dólares, lo cual llevó a que a finales de 2019 la agencia enfrenta una grave crisis de financiamiento. A ello se unió que Trump promovió el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina como un remedio efectivo contra la Covid-19, y Bolsonaro convirtió el fármaco en pieza de la respuesta a la pandemia en Brasil, a pesar de las advertencias médicas de que es ineficaz para tratar esta enfermedad. Al momento de escribir estas líneas ‘USA’ tenía 8,704,968

Casos de COVID- 19, y 225,739 Muertos. Brasil, 5,409,854 casos de COVID-19. Muertos: 157,397.

Las elecciones Presidenciales de ‘USA’ es el miércoles 3 de Nov. 2020; no obstante, hacen días que iniciaron las votaciones anticipadas. Según una publicación con fecha 16 de Oct. 2020, de la prestigiosa Agencia Reuters, las ENCUESTAS más recientes indican que JOE BIDEN tiene una VENTAJA significativa y FIRME, sobre Pres. Donald Trumph, en la carrera electoral de USA, tanto en los sondeos nacionales como en lo llamado “Estados Péndulos”. El Blog de ‘Nate Silver’, Fivethirlyeight.com, actualmente le da a Biden una probabilidad de victoria 87%, mientras que ‘Decisión, Desk Hq, lo coloca 83.5%.

VOTO LATINO. Trumph vs. Biden. “Impacto del Voto Latino en la elecciones de ‘USA’.BBC News ‘Mundo en Los Ángeles. 32 millones de personas de origen latino que tienen derecho a votar en la próxima elección de USA. Es un número récord, y se espera que sea la primera vez en la historia que los latinos constituyen la minoría racial y étnica más numerosa del electorado de ‘USA’ con 13.3% sobrepasando a los afroestadounidenses. En esta ocasión, los expertos coinciden en que hay que estar atentos a lo que suceda en Estados con numerosa población hispana, como Texas, Arizona, y Florida, consideradas sitios claves que podrían inclinar la balanza sobre cualquiera de los dos candidatos. Ya voto, Donald Trumph, pero está cantando que habrá trampa, porque sabe que el exPres. Barrack Obama está en esa área respaldando un 100 por ciento a Joe Biden. Así es.

Tema de hoy, En la parte final del Coctel del martes 27 de Oct. dí a conocer el bajo nivel de nuestros atletas femeninas en el Ranking de la Fed. Int. de Pesas, para los ‘JO’, Tokío 2021, donde hay una sola atleta en los 49 Kgs., Érika Johanna Alejandra, #63, con Totales de 153, y 804,1863, Puntos. #44, Margot R. López, (Gua), con Totales 164. Puntos 1,554,5177. María Alejandra Navarro, (NIC.) 143 Puntos, 1,261,784. En 76 Kgs. #70, Yahosca C. Stevenson, (Nic), #70. Totales 184. Puntos 589, 8067. En la rama masculina en los 67 Kgs. #52, Ronnier Martínez Castillo, 261 Puntos. #30 Edgar Pineda (Gua), 297 Puntos. En 73 Kgs. #59, (GUA.) Oscar Fernando Valdizón 292 Puntos. #78, (PAN.), Ariel Eloy Batista Estrada, ‘0’ Puntos. En 81Kgs, #83,(PAN.) Ariel E. Batista Estrada, 274 Puntos.

¿Participarán nuestros atletas de las pesas en la COPA MUNDIAL JUVENIL ‘On-Line’, Lima, Perú, del 11-18 de Nov. 2020.?.

Una noticia curiosa. Salió publicada una noticia el Lun. 26 de Oct. 2020. con título de una Reunión Virtual de Camilo Amado Varela, que dice que el Mitómano está convocando una reunión ‘VÍA ZOOM’ para esta semana como especie de Asamblea con SEIS PUNTOS. Entre esos se mencionan el de POSPONER LAS ELECCIONES

(el de Oct. 30), para después de los Juegos de Tokío en 2021. El Estatuto Express del COP, no permiten ELECCIONES ni VOTACIONES por ninguna vía ELECTRÓNICA donde no se sabe quién garantiza que HAY QUORUM O NO, ni tampoco si el supuesto delegado es IDÓNEO o es INVENTADO. Según el COP, tiene registrado 41 Federaciones. Es curioso que cuando lo recibió de Miguel Sanchíz Jr., habían alrededor de 26 Federaciones.

Una nota curiosa, del Organismo Fantasma llamada: “La Coalición Panameña Pro Deportes”, un organismo que su Coordinador, es un Mitómano ‘Fantasma’, que se llama Edgardo López, declaró al Diario Metro Libre, el martes 27 de Oct. 2020: “Si hay 65 DISCIPLINAS DEPORTIVAS RECONOCIDAS a nivel Nacional, y 23 tienen representación en más de 5 provincias, ¿por qué el Gobierno anterior de $123 millones, para infraestructuras destinó el 85% para solo 2 DEPORTES? Opino que le corresponde al DG de Pandeportes, quién tiene la razón.

Aquí hay una serie de deportes que solo existen en papel; no hay certeza de su integración. Sustento.1),Escalada.

2), Tiro con Arco, que apareció de la Nada, y tiene una Cancha Millonaria en a la Ciudad Dep. Irving Saladino, que usan los progenitores de ‘Fulano de Tal’, y no los que viven en ‘San-Miguelito, Torrijos Carter, etc. 3), Remo

y Canotaje que en forma descarada lo controla Marcos Ostrander y su progenitor. ¿Cuántos ‘CN’ hacen? 4), Racketbol, que es de Henry ‘Pirata Morgan’ Pozo, que lo controla, y estaba en el Programa de los 24° ‘JCC’, Panamá 2022, como una de las obras prioritarias. 5), Balón-Mano, en forma descarada y patrocinada por ‘Madurito’ Amado, y su Letrada, Damaris (USA$) Young, se lo usurparon al Magíster Ricardo Turner, y quedó en

manos de JORGE AUED, que fue botado de la Secretaría de la Fepafut. 6), El Bádminton, el DG. de Pandeportes reconoció como Presidente al Dr. Rolando Villalaz, y fue usurpada, por el Jefe del COP, y su Letrada. 7). RUGBY. La Unión Panameña de Rugby, se fundó en Panamá en 1° de octubre de 2010, bajo la presidencia de CHANG NG. No sé cómo lo hicieron después que no dio su voto para la reelección fraudulenta de Camilo Amado

Varela en el 2016, pero lograron que desapareciera de la presidencia, de un Deporte Olímpico, que navega sin rumbo. Esta es la realidad del deporte panameño, y seguirá así con el ‘Buen Gobierno’. Tomen Nota.