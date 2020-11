Una Nota al Honorable Harley James Mitchell, ex. Mag. de la 'CSJ'

Las Notas Sueltas. N°1) El ‘HD’, Marcos Castillero del PRD, Presidente de la Asamblea de Diputados que está en receso hasta el 1° ó 2° de enero 2021, propuso una Ley para crear la Organización Anti-Dopaje, que fue aprobada, y no tengo la menor idea si ha sido avalada por ‘SE’ ‘LCC’, Jefe del ‘Buen Gobierno. Es por ello que para hoy voy a compartir con ustedes selectos lectores un Comunicado de Prensa de la Organización Mundial Antidopaje, (WADA/AMA), que preside Witold Banka, fechada el lunes 9 de Nov. 2020, en Montreal, Canadá. TÍTULO: WADA publica guía para Editores de la AMA para fortalecer la Independencia, operativa de las organizaciones nacionales antidopaje”.

Contenido: “La Agencia Mundial Antidopaje (WADA), ha publicado una guía para la Independencia Operacional de las Organizaciones Nacionales Antidopaje, (ONAD), qu se aprobó en noviembre de 2019, y entrará en vigor el 1° de enero 2021. (¿cuántos dirigentes deportivos de federaciones y asociaciones deportivos del país conocen estos detalles?). Tras un exhaustivo proceso de consulta, el Artículo 205.1 del Código 2021 garantizará que las ONAD sean independientes del deporte y el Gobierno en sus operaciones, decisiones y actividades al prohibir cualquier participación operativa de cualquier persona que esté al mismo tiempo involucrado en la gestión u operaciones o cualquiera Federación Internacional, Federaciones Nacionales , Organizaciones, Incluso Principales, Comité Olímpico Nacional, Comité Paralímpico Nacional, o Departamento Gubernamental con responsabilidad deportiva o antidopaje.

El Director General de WADA, Olivier Niggi dijo: “La independencia operativa es crucial para NADO, mientras buscan ofrecer Programas Antidopaje sin influencia indebida del Gobierno o deportes. Tras este requisitos al término del Código Mundial Antidopaje, hace de esta independencia una condición de su cumplimiento contínuo. Al igual que la AMA operacionalmente independiente de ambos interesados, por lo que así debe ser las Organizaciones Antidopajes a nivel nacional de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”. Me gustaría agradecer a los ONAD por su abrumador apoyo en este tema, a través de esta Guía. Estamos encantados de poder apoyarlos, mientras cumplen las disposiciones reforzada”.

“El Director de Desarrollo de Programas y Relaciones NADO/RADO, dijo: ‘Tom May: “La mayoría de NADO, Operan independientemente de los Gobiernos y Deportes. Sin embargo, una situación en la que la independencia operativa de una ONAD no es evidente o está siendo amenazado, ahora TENEMOS LAS HERRAMIENTAS para dar seguimiento, y asegurar que esta independencia esté protegida. Esta guía proporciona una dirección clara con respecto a estos requisitos a la comunidad antidopaje, y esperamos trabajar con ONAD en la implementación de estos principios.

Respondiendo a una serie de solicitudes de ONAD, esta guía describe las medidas reglamentarias y prácticas que deberían estar en su lugar para asegurar que pueden cumplir con el CÓDIGO 2021, cuando entra en vigor”.

Nota Suelta N°2). El atletismo es uno de nuestros peores deportes, a nivel Mayor, pese a que no funciona, pero insiste en que quiero 4 años más en la FEPAT, Mario Quintero, por los que se ha pegado como ‘Crazy-Glue’, a Camilo Amado y su Letrada, Damaris (USA$) Young, que quiere ser la Presidenta del COP, a partir del 5 de Dic.

2020. Dudo que está enterado de que en el 2020, Atletismo Mundial, ha cancelado, entre Maratones y Media Maratones 15 eventos en el 2020.Entre los más importantes está la de Boston, que lo pasó al 19 de abril 2021, la fecha ha sido cambeada para el Otoño de 2021. La famosa Maratón de Hamburgo, donde ha partcipado Jorge Castelblanco, y logró clasificar para los JO de Verano de Río de Janeiro, Brasil, 2016, fue cancelada el 13 de septiembre 2020. Siguen una serie de cancelaciones, todas por la Pandemia de COVID-19.

Tema de hoy. Haciendo mis pesquisas, dí con la información que la ambición es tal del ‘HD’, HÉCTOR BRANDS el hombre del ‘Mundial de Fútbol’, que es uno de los ‘Intocables’ de la ‘Burbuja de Aire’, del Jefe del “Buen Gobierno’ ‘LCC’, menos en Deporte’, si tiene control de Pandeportes, por qué no aspirar a ser Jefe del COP. Es por ello que han recurrido al ex Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y sigue siendo desde mi óptica honorable, que al parecer, tiene un cargo en la Presidencia de Asesor. Quieren su ayuda para hacer un BORRADOR de ANTEPROYECTO de Ley, y como el ‘HD’ Brands, pese a que no fue elegido en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, por órdenes desde la ‘Burbuja de Aire’, le dieron ese cargo. Esto indica que cuando se reanuda la Asamblea el 1° ó 2° de enero 2021, presentará ese Ante-Proyecto, pasándolo ‘ipso-facto’, a Proyecto de Ley, y a Ley y se aprueba, y con la firma del Presidente se convierte en Ley del país.

Quiero compartir con ustedes lectores, que estando en un acto en el HOTEL RIU PLAZA PANAMÁ, de repente un personaje se acercó a mi mesa, y me dijo. Soy el Magistrado de la ‘CSJ’ HARLEY JAMES MITCHELL, y soy un asiduo lector de sus escritos”. He seguido su trayectoria, y la de su hijo. El hoy Magistrado retirado es Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María La Antigua, y jamás he escuchado palabras negativas de su persona. Es por ello en forma pública me dirijo a su persona, para solicitarle (no sé si me hará caso), que en realidad nuestro país necesita una ley del Deporte, pero primero se necesita corregir casi en su totalidad, la Ley 50 del 2007 que rige el deporte en toda la República de Panamá, que el Presidente Martín Torrijos, y el entonces DG del INDE/PANDEPORTES, lo alteraron a su manera, y los Gobiernos de de Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela, y el Presidente de Turno, ‘SE’ LCC’, lo han empeorado.

Se ha convertido en el lugar de dar empleos a copartidarios. Funciona como la ‘Cueva de Ali-Baba’.

Observe la Planilla Transitoria con salarios sin un definición clara la labor que realizan. Lea los Artículos Honorable Mitchell, de la Ley 50 de 2007, y le dirá que la Presidenta es la Ministra de Educación, y jamás le ha importado convocar a reunión. El Artículo 5 de la Ley 50 dice. Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como el Organismo Superior de Pandeportes. Artículo 7. El Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación estará integrada por el Ministro de Educación quien lo presidirá, o el Vicepresidente o el funcionario que el Ministro designe”. Nada de esto ocurre, y el Presidente lo Sabe. Esto indica que si se crea un MINISTERIO DE DEPORTES, lo que se estará haciendo, Honorable, Harley James Mitchell, y para personas como Damaris Young , que según mis pesquisas cobra $5,000.00 por las Conferencia que da en el COP. +Salario de $4,000.00 como Asesora Legal. Ojalá conociendo esta realidad, Honorable Mitchell, tomo el próximo paso, y que su buen LEGADO no sea manchado por este grupo que solo ven a ‘Don Dinero’, el USA$.