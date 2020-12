El Proceso Electoral Cuatrienio del COP, debe ser sin Directrices de Extranjeros

Notas Sueltas. N°1). Cuando se trata de una noticia deportiva que favorece a mi querido Panamá, hay que darle prioridad, es por ello que el Coctel se suma a todas las felicidades a la clasificación del maratonista JORGE CASTELBLANCO , para los XXXII Juegos Olímpicos de Verano, en Tokío, Japón, con su nueva fecha del 23 de julio al 8 de agosto 2021, durante su participación en el Maratón de Valencia, España, al marcar tiempo de dos horas 9 minutos y 47 segundos, tiempo por debajo del minuto reglamentario de 2:11:30. Recuerdo que para su primera participación en la Maratón en los XXXI ‘JO’ de Verano, Brasil, 2016, en Hamburgo, Alemania, clasificó

con un tiempo de 2:15.57. Castelblanco desde principio del año entrena en Paipa, Colombia.

Esto aumenta a dos los atletas panameños que estarán en Tokío, Japón. En Judo hay dos atletas damas, en 52 Kilos,

KRISTINE JIMÉNEZ, y en 57 Kilos, MIRYAM ROPER, en la lista de ‘FI’ de Judo, para estar presente en Tokío.

Otra atleta que se está preparando para clasificar, es ATEINA BYLON, en el Boxeo Olímpico Femenino.

Nota N° 2). Quiero pedir disculpas a los lectores del Coctel que está siguiendo mis escritos. ‘ON-LINE’ por problemas que se está confrontando, pero seguro que pronto se arreglará. El Título Principal del lunes 7 de Dic. 2020 leía: “Por conflicto de Intereses, Luis Núñez Martínez, no debe estar en la Comisión Electoral Independiente.”

En el SUMARIO: El Artículo 16: “No permite el Voto por Delegación, Apoderado o por Correo Electrónico”.

En una Nota suelta dije: “Aunque no comparto ni me agrada la dictadora del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no puedo censurar su felicidad porque Yulimar Rojas fue declarada Mejor Atleta del Año 2020, por Atletismo Mundial que preside Sebastian Coe.

He aquí la publicación de Prensa Latina, órgano oficial de Cuba, originado en Caracas, el 5 de diciembre. Título: “Presidente de Venezuela celebra premio mundial a atleta Yulimar Rojas”. Contenido: “El Presidente de Venezuela Nicolás Maduro m celebró hoy el reconocimiento de Mejor Atleta 2020 otorgado por ‘World Athletic a la titular mundial y subcampeona olímpica de Triple Salto Yulimar Rojas. “Venezuela está orgullosa de ti, y tus victorias son las de todas y todos. Cuenta siempre con el apoyo y amor de tu pueblo. Felicitaciones Campeona, escribió el mandatario en la red social Twitter. En una temporada irregular marcada por el azote de la Pandemia COVID-19, Rojas batió el récord sudamericano de triple salto bajo techo en su primera competencia del año, al alcanzar los 15.03 metros en Metz, Francia. Así mismo, en el encuentro de ‘World Athletic’ Indoor, (Bajo Techo), en Madrid, Salto 15.43 metros en la última ronda de la competencia para batir la plusmarca mundial en instalación techada por una marca de siete centímetros.

También lideró la temporada al aire libre, al imponerse en el mitin atlético español de Castellón con registro de 14.71 metros. Yulimar se convirtió este sábado en la TERCERA competidora latinoamericana en recibir el premio la de Mejor Atleta del Año, para segundar a la corredora cubana Ana Fidelia Quirot en 1989, y la triplista colombiana Catherine Ibarguen (2018). Tomen nota de esto.

Aunque tarde una vez que el Coctel de hoy lunes 7 de Dic. 2020, sea publicada en el ‘ON-LINE’, verán la razón del

Título Principal que lee: “Por Conflicto de Intereses, Luis Núñez Martínez, no debe estar en la Comisión Electoral Independiente”. SUMARIO. Punto 11 del Artículo “No permite el Voto por Delegación, Apoderado o por Correo Electrónico. Cuando la transparencia es primero, tratándose del Movimiento Olímpico que tiene su ‘BIBLIA’ (LA CARTA OLIMPICA), su recorderis son: “Principios Fundamentales del Olímpismo”. Es por ello que el TÍTULO PRINCIPAL del Coctel de hoy Martes 8 de Dic. 2020, a diferencia de otros países, en nuestro querido aunque conflictivo Panamá, se celebra en Día de la Madre, lee: “El Proceso Elec. Cuatrienio del COP, debe ser sin Directrices Extranjeros”. SUMARIO: “Sí con un Observador del COI si lo consideran necesario.

Sobre el Comité Olímpico de Panamá, (COP) debo recordar a los lectores, que fue creado en el año 1934, y su Primer Presidente fue Don ROBERTO F. CHIARI, constituido por tiempo indefinido, independiente, autónomo y ALEJADO de toda Influencia POLÍTICA, RELIGIOSA O COMERCIAL con lo Establecido en la Carta Olímpica del Comité Olímpico Internacional, (COI), y de acuerdo con lo que establece su Estatuto, su domicilio legal es la CIUDAD DE PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ. SU MISIÓN: “ES FOMENTAR Y PROTEGER el Mov. Olímpico y el DEPORTE AFICIONADO, en la Rep. de Panamá, (No es como ahora lo considera Camilo Amado Varela, y su Letrada, Damaris (USA$) Young que desde el 2012, se adueñaron el COP, y modificaron Artículos con el apoyo de Peré Miró Sellares del COI, su ‘Hado-Padrino’ como su cajero automático, que les garantice una vida cómoda y lujosa). Esa Misión es de

Acuerdo con las normas y acuerdos del COI y su Carta Olímpica. Podrá colaborar con organizaciones gubernamentales

o PRIVADAS pero nunca podrá asociarse con una actividad que esté en Contradicción con la Carta Olímpica.

Al finalizar los III ‘JCA’ y del Caribe, celebrado en El Salvador, Panamá, por conducto de su Jefe de Misión, Dr. Agustín Sosa, obtuvo la Sede de los IV JCA y del Caribe, que tendrían lugar en Panamá, del 5 al 28 de Feb., de 1938.

Del COP de Panamá, el Dr. Agustín Sosa fue el 1er. Miembro del COI, por 15 años, (1952-1967). Virgilio De León, (1969-1999). Melitón Sánchez, (1998-2014). Es Miembro Honorable desde el 2015. Desde el año 1934 Con Roberto F. Chari de Pres. del COP, con otro excepcional como el Lic. Aníbal Illueca Sibauste en 1958 hasta 1966, cuando siendo apenas un mozalbete, inicié mi vínculo al COP, a ha transitado buenos presidentes como Virgilio De León, 1966, Lic. Carlos Alberto ‘Pepe’ Vásquez, 1970, Melitón Sánchez 1982.

Desde el 2012 que por error salió de la nada Camilo Amado Varela, y es lo que tenemos, y con una copia de los Estatutos del COP de España, y la introducción, en los Estatutos Vigentes del COP que preside Camilo Amado Varela, asesorado por su Letrada Damaris (USA$) Young, el Artículo 17. PROCEDIMIENTO ELECTORAL. Punto 1. El Procedimiento Electoral debe ser de la Sig. Manera: a) En la Asamblea General que precede la Asamblea General Electiva, la ‘AG’ debe elegir UNA COMISIÓN ELECTORAL INDEPENDIENTE, la cual será totalmente responsable de DESARROLLAR, MONITOREAR, y conducir el Proceso Eleccionario COMO UN TODO, (desde la recepción de las nominaciones hasta la PROCLAMACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES). Esta Comisión Electoral Independiente deberá estar compuesta de TRES (3) MIEMBROS, incluyendo un Presidente, y DOS SUBSTITUTOS (si es necesario). Ninguno de estos miembros debe ser candidato. Deben ser PERSONAS INDEPENDIENTES, Y NEUTRALES.

Fue comprobado que el LIC. LUIS NÚÑEZ MARTÍNEZ, no cumple con estas características mencionadas en el INCISO ‘A’ DEL ARTÍCULO 17 de los Estatutos del COP, por lo que no puede seguir como miembro de la Comisión Electoral Independiente. Su presencia no aporta nada a la Transparencia que debe tener el COP. El Proceso Electoral del COP, 2020-2024 fracasó. Estando la Letrada Damaris Young, vinculada con el Lic. Luis Núñez Martínez, y además tiene grandes conflictos de intereses, y tráfico de influencias es difícil desvincularlas a los Servicios Profesionales que le ha ofrecido al COP desde el 2012, no debería aspirar a presidir el COP, no solo del 2020-2024, si por otros periodos. Carece de acuerdo con muchas de sus actuaciones con ‘0’ Credibilidad y principios éticos para Hablar de “SUEÑO OLÍMPICO”, que más bien huele a ‘chen-chen’, USA$, o Martinellis’. Tomen Nota.