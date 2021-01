El Dir. de Pandeportes se dejó confundir por Mary Triny Zea, con sus 'cuentos'

No hay duda de que en mi siempre querido Panamá con sus virtudes y defectos, cuando un tema está en la palestra, todos comienzan a buscar protagonismo. Por ejemplo: En un escrito en el Diario la Prensa el 7 de enero de 2020, firmado por el apreciable colega Carlos Orlando Pino. Tituló: “Felipe Baloy clama por una Dirigencia Transparente”. “Hoy quiero levantar mi voz como deportista que representó a su país por más de 15 años, pidiendo TRANSPARENCIA en las ELECCIONES DEL COP, y que el deporte nacional sea beneficiado, manifestó en sus redes sociales el autor del primer gol en un mundial, en este caso en Rusia 2018”. En el caso de Baloy, y agrego a Blas Pérez. En el Coctel del 25 de julio 2020 dije: “En la Planilla Permanente de la Presidencia están desde marzo 2020, Blas Pérez y Felipe Baloy, con Salario de $3,000.00 al mes. Debían ir a Cuba para especializarse en Metodología del Deporte, ya que el Metodólogo Deportivo, es la figura de más alto nivel técnico.

Es triste que tanto el DG' de Pandeportes, Eduardo Cerda, y el Director Técnico de Deportes y Recreación de Pandeportes, Irving Saladino, no tienen idea de la Importancia del Metodólogo en una Institución Deportiva. Por las funciones que desempeña, es la columna vertebral de dentro de la Institución deportiva departamental; por su estructura especializada del conocimiento. Por ello, es el eje principal de que en la conducción del proceso preparatorio competitivo.

Como la Unidad Investigativa del Diario La Prensa, tiene a MARY TRINY ZEA, con sus ¡Cuentas de Hadas!, ha publicado EN TRES (3) ARTÍCULOS y UN EDITORIAL, parte de la problemática que vive el deporte nacional. El Coctel, una columna de opinión, modesto AYALAYA del deporte, que siempre ha estado al servicio de lo que es, y significa el MOVIMIENTO OLÍMPICO en el mundo, y en especial en la República de Panamá y sus atletas, no puedo dejar de analizar los comentarios ahí vertidos, o simplemente no puede mantenerse ajena de lo que ahí se dice. El Coctel ha señalado como, de manera tendenciosa como se ha conducido el contenido de estos Artículos, para indicar que este trabajo investigativo, en cuanto a su parte CONCLUSIVA, tiene Ángeles y DEMONIOS.

Llamo la atención de que, a todas luces la distinguida PERIODISTA, Mary Triny Zea, DESCONOCE de muchas cosas de lo que sucede en el Comité Olímpico de Panamá. Colega Triny que no tengo el privilegio de conocer personalmente. Pregunto: ¿Sabe usted por sus hechos que Camilo Amado Varela, es un Megalómano y Mitómano comparable con Donald Trumph, que la alta dirigencia del Partido Republicano, en especial, su 'VP', Michael Richard Pense, y el Jefe de la Bancada del Partido Republicano, Mitch McConnel, lo rechazaron en su atentado de hacer un Golpe de Estado, para seguir en la Presidencia por cuatro (4) años más. Como investigadora, la colega no le da seguimiento, a la información que le van suministrando algunos de los actores. En los Artículos que comentamos hay ejemplos de sobra.

Para ser objetiva, no basta con que se diga que se llamó a UNA DE LAS PARTES para saber su versión. Debe el investigador (a), escudriñar quién es la PERSONA QUE DA LA INFORMACIÓN, cuáles son sus motivaciones, sus antecedentes, cuáles son sus ejecutorias. Tratándose de una institución tan sensitiva para los panameños, el cuidadoso celo con las que se dicen las cosas deben ser aún mayor. En la columna anterior, le señalamos como en la primera entrega periodística HABÍA FALSEDAD EN UNA AFIRMACIÓN. La indiqué, que en ese artículo se habla de hechos delictivos sin ningún sonrojo. Manifesté la imperiosa necesidad de que toda AFIRMACIÓN debe estar respaldada por ELEMENTOS VERACES que respaldan esas informaciones.

Que los periodistas no podemos escudarnos, al no refrendar nuestras aseveraciones, en Principios y Valores como los de LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. La fuente de información de la colega dimana del mismo COP. ¿Sabe ella quiénes son las personas que han detenido el poder de mando en el COP en los ÚLTIMOS 8 AÑOS? ¿Sabe cómo estas personas llegaron a los puestos que ocupan? ¿Sabe CUÁNTO DINERO HA RECIBIDO EL COP en ese lapso de tiempo? ¿Cómo se han utilizado esos fondos? ¿Cuál era la condición de vida dirigencial, social y económica de los que detentan ese poder en el COP? ¿Sabe cuál es la condición de vida actual de estos? Lectores del Coctel, seguro que muchos recuerdan que al dirigirme a Camilo Amado Varela, y a 'Linton Bay' Baitel, recordaba esa canción del Gran Combo de Puerto Rico, cantando Andy Montañez. “LOS ZAPATOS DE MANACHO SON DE CARTÓN”. Lo más probable es que no lo sepa.

Esto lo decimos ya que, si en los artículos en cuestión se tiene como cierta la afirmación del Presidente del COP, quien dice: “que los Comités Olímpicos Nacionales tienen una capacidad muy importante para GESTIONAR importantes sumas de recursos provenientes de FONDOS INTERNACIONALES, de LA EMPRESA PRIVADA, y de GOBIERNOS”, entonces es justo también que el análisis nos hace concluir que este señor y sus seguidores tienen y han tenido UN MARCADO INTERÉS en la de esos MILLONARIOS FONDOS. Entonces, antes de que se adentre en el motivo de la lucha entre las nóminas, se eso fuere el caso, se ha preguntado: ¿qué se han hecho los fondos recibidos por el COP durante estos años¨? ¿Conoce los reales motivos de las diferencias entre PANDEPORTES Y EL COP?. ¿Alguna vez la han ENTREGADO un INFORME ECONÓMICO DEL COP?.La invito a que obtenga por lo menos uno de los tres últimos años. Cuando que lo obtenga, con UN 'CPA', no los mismos de siempre que usa Camilo 'Madurito' Amado Varela. Para el Coctel les es inclusive, que una persona mejore su calidad de vida, aumente su caudal económico, pero deseo que esto provenga de fuentes de captación lícita. Observará que para el Coctel, que siempre ha defendido CAUSAS Y NO PERSONAS, es importante que nuestro deporte Nacional tenga UN CAMBIO DE TIMÓN radicalmente importante. Usted se quedó en la compra DE UNOS BATES Y AROS DE BALONCESTO. Debe encontrarse los responsables por la MALA COMPRA, si la hubo, de los bates y aros de baloncesto y sancionarlos si fuere el ocaso, como también debe investigarse el manejo de nuestros fondos que se han recibido en el COP, y sancionar ejemplarmente a los que haya derivado provecho de manera corrupta de ellos.

No es tan sencillo, usted abrió un poco más, 'LA OLLA DEL GRILLO nauseabunda', que por décadas el Coctel ha luchado para DESTAPAR Y COMBATIR. La exhorta distinguida colega Mary Triny Zea, a que retome el camino de la buena investigación. Que no crea que los Ángeles están de una sola parte y los DEMONIOS DE OTRA. Sea objetiva, y ganará credibilidad. Tome nota de esto.