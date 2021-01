Saltadores salen en busca de medallas de oro en mitin alemán

La Nota Suelta: En un Comunicado de la Confederación Deportiva Panameña, (CONFEDEPA) que preside el Arq. Manuel Salazar, y el Dr. Rolando Villalaz G., Secretario General, con fecha de miércoles, 20 de enero de 2021, emitieron un Comunicado de Prensa con Título Principal: “CONFEDEPA no Reconocerá a Ninguna Junta Directiva del Comité Olímpico de Panamá, electa al margen de sus Estatutos y de Las Leyes Deportivas Nacionales a Las Federaciones”. Con tristeza les digo que se trata de un Refrán que se utiliza en el argot popular: “PATALEO DE AHOGADO”. “Es cuando la persona ya está virtualmente ahogado, aunque patalee para no morir”. Es una frase popular que: “se utiliza cuando por mucho que insistimos y no esforzamos, no lograremos bajo ninguna circunstancia”.

Cada día se comprueba una vez más que el 'DG' de Pandeportes, Eduardo Cerda, 'Alias 'Rasputin El Monje Loco', en cuando al manejo de dicha institución en mi opinión es un CERO A LA IZQUIERDA, y no hará absolutamente nada pare limpiar el nombre de Panamá, que por intermedio de La Letrada Damaris (USA$), y Camilo Amado Varela, enlodaron con Declaraciones en la REVISTA “AROUND THE RINGS”, que circula en todos los continentes, y en diferentes idiomas que incluye el idioma español. No le importa el pisoteo de la Ley 50 de 2007, que rige el Deporte en todo el país. Por allí anda con atletas de la Provincia de Veraguas, Alvis Almendra de la Lucha Grecorromana, Kristine Jiménez del Judo Femenino de 52 Kilos, para estar presente en los Juegos Olíimpos de Verano, Tokío, Japón 2021. Todo indica que el “! El Jefe del 'Buen Gobierno'¡, lo mantendrá en ese cargo, al servicio del Comité Olímpico de Panamá. No le interesa cómo anda el deporte Olímpico de Panamá.

Inicio del Tema de Hoy. Ayer miércoles 20 de enero de 2021, por la 'BBC' NEWS MUNDO, a Joe Biden tomando Posición del cargo como 46° Presidente de 'EE.UU.': “La Democracia ha prevalecido. El experimentado líder demócrata juró su cargo a las puertas de un Capitolio que, hace tan solo dos semanas, fue asaltado violentamente por una turba de seguidores de pro-Trump. El nuevo presidente tiene un objetivo titánico ante sí: acabar con la triple Crisis que atraviesa EE.UU., sanitaría, económica y social. La vice-presidencia electa, KAMALA HARRIS juró el cargo junto a él.: la primera mujer en ocupar este importante puesto en el gobierno. Biden y Harris comenzaron la jornada con una misa en la Catedral St. Matthew de Washington”. El Megalómano y Mitómano, más nefasto en la historia presidencial de Estados Unidos, Donald Trumph, parafraseando al pres. de Panamá, Arnulfo Arias Madrid, que en 1951, fue destronado por un golpe de estado, dijo por última vez al despedirse como mandatario : “Volveremos de alguna manera”.

Trumph no asistió a la investidura de su sucesor, el cuarto presidente en la historia del país en no hacerlo. El ya Expresidente republicano Mike Pence, en cambio, sí asistió”. Ustedes lectores del Coctel conocen el resto del programa, en adición de la llamamiento a la unidad, que estuvo marcada por un firme llamamiento a la unidad, a superar las DIFERENCIAS POLÍTICAS y tener 'RESPETO' los unos por los otros, ante la grave crispación política y división social”. Así es.

Saltando al aspecto deportivo, como dice el Título del Coctel de hoy: originado en Prensa Latina, Órgano oficial de 'Granma, Cuba, el 12 de enero 2021, firmada por la periodista, Iris De la Cruz Saborit, con título: “Saltadores Buscarán el ORO EN MÍTIN ALEMÁN. Sumario: “La cita está prevista para el 29 de enero en la ciudad alemana si la Pandemia lo permite, anunció 'World Athletic', (Atletismo Mundial, en el idioma español) en su página web. Los cubanos JUAN MIGUEL ECHEVARRIA, de Salto de Longitud, y LIADGAMIS POVEA, de Salto Triple, asistirán al mitin de Atletismo Bajo Techo de Karlsruhe, en Alemania, primera paragua de la actual campaña. Juan Miguel será una de las principales figuras en tierras teutonas y, con esta participación, sumará su tercera visita a dicha lid, tras alzarse con el primer puesto en 2018 y el segundo en 2019. Su marca personal bajo es de 8.46 metros.

Por su parte, Povea competirá por primera vez en Karlsruhe. Su mejor salto en Pista Cubierta es de 14,52 metros, registrado en el mitin de Gallur, en la capital española, en febrero de 2020. Además de los eventos mencionados, Karlsruhe acogerá las pruebas de 60 METROS PLANOS y CON VALLAS; 1,500 y 3,000 metros planos, y la impulsión de balas para las mujeres; en tanto los hombres competirán en los 60 metros con vallas, en los 400, 800, y 3,000, metros planos, y en salto con pértiga.

Hasta el momento, la World Athletic solo ha dado a conocer que el griego Miltiadis Tenloglou (campeón europeo), el Español Eusebio Cáceres (titular nacional) y el local Julian Howard intervendrán también en Salto de Longitud. La competencia no contará con la presencia de aficionados en las gradas, sino a través de pantallas en las que ofrecerán mensajes de aliento a sus deportistas favoritos. Ambos atletas cubanos continúan en la base de entrenamiento con sede en Montegordo, Portugal. Como han podido apreciar lectores del Coctel, elogios al COP, que violando las Leyes Panameñas que rigen el Deporte Nacional u Olímpicos, eligiendo en forma fraudulenta, y con el 'benemérito', del Pres. del COI, Dr. Thomas Bach, a la Letrada del COP, Damaris, (USA$) Young, y con el estando en el poder de Dic. 2012, no cuentan con atletas de nivel en las pruebas de PISTA Y CAMPOS, de nivel, con la excepción de Alonso Edward, que está en el ocaso de su carrera, y está ausente en este certamen. Así es.