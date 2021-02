¡“Carcajada”! : Gira ‘Turística’ de Irving Saladino, ‘DT’ de Dep. de Pandeportes, por el país

Comienzo por decir que pese al Título Principal del Coctel del lunes 1° de febrero de 2021: “El DepProfesional, Olímpico, Juvenil, etc., de Panamá, no se zafa de la Improvisación”. SUMARIO: El Béisbol va a la Serie del Caribe con un ‘pick-a-side’. No hay preparación para los 1° ‘JJP’ 2021, recibí con alegría que el conjunto de Panamá en esta 63ª Serie de Béisbol del Caribe 2021, con escenario en Mazatlán México, salió airoso en su debut 4-3 contra Venezuela. México derrotó a Colombia, 10-2, y Rep. Dominicana a Puerto Rico, 5-1. Hoy 2 de febrero, a las 10:30 a.m., en el Estadio Teodoro Mariscal, Venezuela jugaba frente a Venezuela. En este momento que estoy Hilvanando estas líneas, Panamá se preparaba para medirse contra Rep. Dominicana. A las 8:00 p.m., el equipo deCasa, México, tenía como rival a Puerto Rico.

Al acceder al Sitio Web, del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes) que aún dirige Eduardo Cerda; un ‘0’ a la izquierda, en el Olímpico, Profesional, Escolar, etc., di con un escrito con Título Principal: “Dirección Técnica de Deporte y Recreación, liderada por IRVING SALADINO, junto a su equipo TÉCNICO METODOLÓGICO del Instituto Panameño de Deportes, CULMINÓ LA PRIMERA FASE de la gira nacional, enfocada en hacer un DIÁGNOSTICO GENERAL, con los promotores, entrenadores, y coordinadores} deportivos de la institución sobre la situación actual del deporte en nuestro país. Para hacer esto, y tomen nota de estas palabras que cada vez uso

como un ‘disco rayado’. El Deportes en Panamá comprende la Ley 16 de 1995, que reorganizó el Instituto Nacional de Deportes, y LA LEY 50 que Rige el Deporte en el país”.

Artículo 1 “El Instituto Nacional se denominará Instituto Panameño de Deportes, en adelante Pandeportes, y como máximo organismo del deporte, constituye una entidad de Derecho Público con Personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interino”.

Artículo 2): Corresponde a Pandeportes como máximo organismo del deporte, la FUNCIÓN PRIMORDIAL, de orientar, fomentar, dirigir y coordinar las actividades deportivas en el territorio nacional, para contribuir a la salud y

Armónica formación espiritual, corporal y moral del hombre panameño, a fin de hacerlo más apto en el ejercicio de

sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, como parte de sociedad y ciudadano. Artículo 4. Sus Fines: He aquí

algunas: 1), Elaborar y ejecutar el Plan Nacional para el fomento y desarrollo de las actividades físicas, la recreación

y el deporte en la población panameña. 2), construir y mantener útiles, y accesibles las Instalaciones Deportivas que

forma parte de su patrimonio.

Artículo 5: ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN. Art. 5: Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física el

Deporte y Recreación, como organismo superior de Pandeportes. Art. 6: “El cumplimiento y desarrollo de los objetivos

de la presente ley, estará a cargo del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación. Gracias a

la culpa directamente de nuestro Presidente. ‘SE’ Laurentino Cortizo Cohen, el Artículo 7, que describe su conformación, y señala con claridad en el Punto 1. “El Consejo Nacional de la Act. Física, el Deporte y la Recreación estará integrado, pone 11 cargos y personas. 1), ‘El Ministro (a) de Educación, que lo presidirá, o el ‘VM’ o el

funcionario que el Ministro asigne”. Esto no se ha cumplido. Como la Jefa del Meduca, es una de los ‘Intocables’ de

la ‘Burbuja de Aire’, de ‘S.E.’ ‘LCC’, y desde luego, incluyo al ‘’CG’ de la Nación, Don Gerardo Solís.

El 16 de julio de 2019, desde su ‘Burbuja de Aire’, ‘S.E.’ Laurentino Cortizo Cohen, nombro a IRVING SALADINO,

Director ‘Técnico de Deportes y Recreación, del Instituto Panameño de Deportes, con Salario Base de $3,700.00 + $300.0 de Gastos de Representación. Total $4,000.00. Esto no incluye los $500.00 mensual vitalicio, por haber Ganado la medalla de oro, en Salto de Longitud en los ‘JO’ de Verano 2008, en Beijing, China, 2008. Ya no aparece

los $2,500.00 vitalicio, como Embajador Deportivo de Panamá sin funciones específicos. Una realidad de Saladino, su Preparación Académica es limitada, para el Cargo de Dir. Técnico de Deportes y Recreación. En una Institución Deportiva, la figura del Metodólogo Deportivo, por las funciones que desempeña, es LA COLUMNA VERTEBRAL

dentro de la Institución Deportiva Departamental, por su estructura especializada del conocimiento. El Metodólogo es quien conduce el proceso de Supervisión, Control, Dirección y Evaluación, así como un elemento muy importante

Dentro del proceso que es el pronóstico en las diferentes modalidades deportivas,

Es por ello que sin el deseo de irrespetar al ‘Apodado Canguro’, titulé hoy: ¡“Carcajada”!: Gira ‘Turística’ de Irving Saladino, ‘DT’ de Deportes de Pandeportes, por el país”. Dice: “La Dirección Técnica de Deporte y Recreación, Liderada por Irving Saladino, junto a su equipo ‘Técnico Metodológico del Instituto Panameño de Deportes, culminó

la primera fase de la gira nacional, (¿cuántas personas lo conformaron, y cuánto recibió cada uno de viáticos, etc.?).

Enfocada en hacer un DIÁGNOSTICO GENERAL. (¿Cómo lo harán si no conocen los Art. de la Ley 50 de 2007, sobre esta materia?) con los Promotores, Entrenadores, y Coordinadores Deportivos de la Institución sobre la situación actual del deporte de nuestro país. En esta primera fase se incluyó a las Provincias de Chiriquí, Veraguas,Los Santos, Herrera, y Coclé que pertenecen a la zona occidental del país. Si damos una mirada de la Planilla Fija de Pandeporte de Dic. 2020, mirando a los Directores Provinciales, donde todos devengan el misma Salario Mensual de $ 1,500.0: Son: Julio César Castillo, Francisco Javier Núñez, César Rodrigo Jaén. Luis Alberto M., José Benjamín Ortega. Julio César Castillo, David Cristian González. Aún recuerdo cuando fui invitado por Fary Levy, la única Mujer que hasta la fecha ha sido Directora General de Pandeportes, y que su legado habla por sí solo, que ha sido Superior, al ‘Showman’ Bob Arango, Rubén Cárdenas, Eduardo Cerda; reuní a los Directores Provinciales para dialogar sobre si conocían la labor que estaban realizando, y todos fueron un ‘0’ a la izquierda. Esto al parecer es el mismísimo ‘bolero de ayer’. Así es. Sigue divagando Saladino, que el objetivo de la GIRA ES MEJORAR el desarrollo deportivo en el país, saber lo que tenemos y para dónde queremos, ir, fortalecer el deporte base y unificar los conocimientos a nivel nacional”. ¿Se habrá olvidado Saladino que estamos a solo meses de los ‘JO’ de Verano, Tokío 2021, y a duras penas tenemosmuy pocos atletas clasificados? Decir. “La Dirección Técnica de Deportes y Recreación busca que todas la provincias tengan una equidad en la PARTE TÉCNICA, y poder llegar a la EXCELENCIA DEPORTIVA que Panamá necesita.

Si hay una escasez de estructuras deportivas en todo el país, ¿cómo pretende alcanzar la excelencia?. ¿Acaso con los ‘Gurús Paisas’, que está despidiendo La Letrada Damaris Young, y el ‘Juega Vivo’ Camilo ‘Madurito’ Amado,

para traer a otros, recomendados por sus ‘Hado-Padrinos’?.

Lo que urge hacer es un análisis de los Fisioterapeutas y/o Kinesiólogos que están en la Planilla Permanente de Pandeportes de diciembre 2020, qué están haciendo. En la misma Planilla de Dic., hay que investigar a los Médicos Especialistas que cobran por hora, y la labor que realizan. También se debe incluir al Médico Especialista Cardiólogo.

Si el CEMED, no existe, pregunto. ¿A dónde laboran estos galenos? Señala Saladino que la gira continuará en el mes de febrero (ojo estamos en el Mes del ‘DIOS MOMO’, cuidadito con los Culecos, etc.) en la zona oriental que incluye Panamá Oeste, Colón, Panamá Este, Darién y en las Comarcas. Y sigue el ‘Canguro’ con su bla-bla-bla.