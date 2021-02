Un Poco de Todo, en tiempo de ‘Carnaval Virtual de Panamá’ 2021

El Béisbol de ‘GL’ de ‘USA’, y las Ligas Menores. El ‘DIM’ ganó con ‘Bolillo’ Gómez. Etc. Etc.

La Nota Suelta de hoy sería, un Comunicado de Prensa recibido de (‘San Antonio Sports’), en el idioma inglés, y en español, (Deportes San Antonio) fechado el 10 de febrero 2021, Tituló: “64 Equipos Van por Todo”. Los Juegos comienzan marzo 21-abril 4, en San Antonio, Texas, para albergar el Campeonato de Baloncesto Femenino de 2021. Contenido: Indianápolis: San Antonio y la región circundante, planeará albergar el Campeonato 2021, de Baloncesto Femenino de la NCAA, División Femenina. El torneo tendrá 64 equipos compitiendo desde marcho 21 a abril 4, para ganar el derecho de albergar el Trofeo del Campeonato Nacional en el Alamodome, anunciado por el Comité de Baloncesto Femenino de la División 1 de la NCAA, anunció el viernes.

“Apreciamos la importancia histórica de mover todo el campeonato a una región, y quiero reconocer el trabajo del comité de baloncesto femenino y personal, nuestro anfitrión ESPN que no permite hacer planes para un 2021, dijo: LYNN HOLZMAN, Vice-Presidenta, del baloncesto femenino de la NCAA. Agregó: “Tenemos la suerte de trabajar con San Antonio, que cuenta con uno de los comités organizadores con más experiencia. Haciendo referencia al Baloncesto de Panamá, de ambos sexos, el masculino en el Ranking de la FIBA 2019, Panamá está de N° 47 con 215.4. Puerto Rico, N°17, con 506.5. N°20 Venezuela, 482.1. N°21, Canadá 458.0. N°25, México, 411.7. N° 41 Uruguay, N°64, Cuba con 143.3. Puntos. En la rama Femenina, dominada por ‘USA’, 1000. Puntos. N°5, Canadá, 381.0. Brasil, N°9, 218.0. Puntos. N°10, Japón, 250.0 Puntos. N° 14, Cuba, 127.8 Puntos. Panamá no aparece entre los 79 clasificados femenino. El Baloncesto Panameño sigue con Jair Peralta en la Presidencia, que no ha dado la talla.

Una nota que seguro estará en algunos de los diarios principales del béisbol, un deporte favorito en Panamá. Una nota de la Agencia ‘EFE’, con fecha 12 de febrero de 2021. Tituló: “Las Grandes Ligas refuerza el Sistema de Ligas Menores en Estados Unidos., originado en Houston (EE.UU.) “El béisbol profesional de las Grandes Ligas presentó este viernes un nuevo sistema de ligas Menores que permitirá al deporte pasatiempo nacional incrementar su presencia en cientos de comunidades en los Estados Unidos durante la temporada de 2021. Las Grandes Ligas dieron a conocer el nuevo plan para el béisbol afiliado, con 120 EQUIPOS DE LIGA MENOR uniéndose a la nueva Liga de Desarrollo Profesional (PDL, por sus siglas en inglés)

El nuevo sistema incluye 179 equipos en 17 ligas, abarcando 43 estados de la Unión, y cuatro provincias en Canadá, además de formar parte también de la Liga Otoñal de Arizona y la Liga de la Costa del Golfo con presencia de 209 clubes y 19 ligas. Las nuevas ligas que han sido formadas son las de la Asociación Americana, la Liga del Atlántico, la Liga de la Frontera y la Liga Pionera. El comisionado de las Grandes Ligas, Rod Manfred, a través de un comunicado se mostró entusiasmado de reforzar todo el sistema de las ligas menores que permite AL TALENTO JÓVEN, abrirse paso a las Mayores y ofrecer entrenamiento a MILLONES DE FAMILIAS a través de todo el país. Manfred destacó que también en el nuevo sistema se ha dado mayor importancia a la formación íntegra de los peloteros tanto dentro como fuera del terreno de juego.

“Queremos demostrar lo mejor de nuestro juego en las comunidades locales, apoyado a los que trabajan duro para promocionar el deporte y comparten una tecnología y unos recursos sin rival con nuestros equipos y jugadores de Liga Menor”, subrayó Manfred. El nuevo sistema presentado por las Mayores ha centrado sus esfuerzos en la reubicación de afiliados de la Triple-A más cerca de sus clubes de Grandes Ligas. En un promedio, dichas sucursales más cerca de por unas 200 millas (350 kilómetros) a sus equipos grandes, lo cual les dará más oportunidades a los aficionados de cada región para ver los progresos que hagan las promesas que haya dentro del equipo. También se han establecido incrementos EN LOS SALARIOS de los jugadores en cada uno de los cuatro niveles, desde un 38% hasta un 72% para la temporada del 2021.

También serán mejoradas y modernizadas las instalaciones y las condiciones generales en Liga Menor para alcanzar las instalaciones y las condiciones generales en Liga Menor para alcanzar las necesidades de los atletas y los empleados de apoyo. Además habrá menos viajes para los jugadores y los managers/coaches, lo que les permitirá tener Más tiempo para pasar con sus familias”. Tomen Nota de esto.

Una Noticia de la Agencia ‘EFE’, fechado el 12 de febrero 2021, en el DIARIO ‘EL HERALDO’ de Barranquilla. “El Deportivo Independiente Medellín (DIM) se impuso 5-4 por Penal al Deportes Tolima tras haber igualado 1-1 en el tiempo regular y se convirtió en CAMPEÓN de la COPA COLOMBIA 2020, de las manos de HERNÁN DARÍO ‘BOLILLO’GÓMEZ, técnico que rompió una sequía personal de 30 años sin ganar títulos. El veterano estratega de 65 años, que ha llevado a mundiales a las selecciones de Colombia, Ecuador y Panamá, consiguió además, el triunfo apenas unas semanas después de haber asumido el cargo y revalidó el título que “El Poderoso” consiguió en la edición de 2019.

El partido fue además el primero en Colombia que tuvo AFICIONADOS; pues, las autoridades locales permitieron el Ingreso al Estadio Anastasio Girardot de 30 aficionados del Independiente Medellín que durante toda la noche alentaron al campeón con sus instrumentos musicales. Los anfitriones se fueron en ventaja con un tanto del argentino Agustín Vuletich, mientras, que la igualdad fue obra del Central Álvaro Angulo. La figura fue el portero Andrés Mosquera, destacado en el tiempo regular y sobresaliente en los cobros desde los 12 metros. En la definición por penaltis anotaron para los rojos Matías Mier, Vuletich, para Leonardo Castro, Andrés Codavid, y Juan Guillermo Arboleda.

Por el Tolina convirtieron Sergio Mosquera, Daniel Cataño, Jaminton Campas y Yeison Gordillo y falló el costarricense José Ortiz, a quién el portero rival le atajó el cobro. En el primer cuarto de hora del partido ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el juego se luchó en el centro del campo, donde los creativos tuvieron poco espacio y cada vez que recibían se chocaban con algún rival. Sin embargo, el ‘DIM’ abrió el marcador al minuto 20 cuando el uruguayo Matías Mier, el refuerzo más sonado del Club para el 2021, envió un centro preciso en un tiro libre para que Vuletich cabeceara solo el balón al fondo de la red”. Repito: Según mis pesquisas, el ‘Bolillo’ Gómez añora retornar a Panamá para dirigir la selección Mayor de Fútbol. Tomen nota de esto.