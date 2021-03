"¡In Memoriam!": Un Estadio de Béisbol con el nombre de Tomás ‘Fito’ Duque

Lo primordial en estos momentos, son los torneos clasificatorios para los XXXII ‘JO’ Olímpicos de Verano, Tokío 2021, y Juegos Paralímpicos, también el Tokío, 2021. Hacía referencia a la Lucha Olímpica de los hombres que compiten en el Estilo Grecorromano, que es solo de hombres, donde competirá Alvis Almendra en los 87 kilos, y en el Estilo Libre hombres donde compiten damas y varones. Ashley Zárate competirá en los 62 Kgs. damas, y Richard García en los 57 Kgs. Señalé que van a la ‘Aventura’ Clasificatoria en Sofía, Bulgaria, donde hay una base de entrenamiento del 12 de abril al 1° de mayo, antes de los clasificatorios del 2-9 de mayo. Panamá no está inscrito, por lo que indica, que viajarán al clasificatorio de Sofía, donde estarán los Países Latinos y de América de mayor nivel.

Hice un recuento del espacio ‘Sala de Prensa’, del ‘DG’ de Pandeportes, ‘Don’ Eduardo Cerda con fecha 9 de marzo de 2021, que dice: “Jorge Castelblanco visitó el CEMED, de Pandeportes, y fue atendido por la Dra. JESSICA JIMÉNEZ, y allí inició su evaluación biométrica a los Atleta de Alto Rendimiento y del programa de Estímulo Deportivo, para conocer su estado de salud general a través de varias pruebas antropométricas. Con detalles dije que en la Planilla Permanente y Transitorio de Pandeportes, no aparece el CEMED, y que la Dra. Jiménez no es funcionaria de Pandeportes, sino de la ‘CSS’. Di los detalles que Aníbal Illueca Herrando, hijo de ese excelente Presidente del COP, como lo fue su progenitor, Aníbal Illueca Sibauste, fue Presidente de la Confederación Panamericana de Esgrima, y Presidente de la Confederación Panamericana de Esgrima. También era abogado. Fue Sub-Gerente de la Caja de Ahorros, y ocupó el cargo Director de la ‘CSS’. Nombró a la Dra. en la ‘CSS’, pero con funciones en Pandeportes, donde sacó provecho ocupando un cargo en la ‘DG’ de Pandeportes, donde cobró miles de ‘USD$. Esto no debe repetirse. Tomen Nota. Volviendo a los atletas de la Lucha Olímpica seguiré de cerca su desempeño.

Tema de hoy. Tuve a bien leer una Resolución del Consejo de Gabinete, del Gobierno actual donde ‘SE’, ‘LCC’, se Auto-apoda, “El Buen Gobierno’, donde declaró a partir del 17 de marzo de 2021, tres días de reflexión nacional por el sensible fallecimiento del ilustre ciudadano don Tomás Gabriel Altamirano Duque, y se ordenó que la bandera nacional ondee a media asta consecutivamente. El Título principal del Coctel del viernes 5 de marzo de 2021: “Coincide el 47° Aniversario de los 12° ‘JCC’, en República Dominicana, el 27 de Feb. 1974, con el deceso de ‘Fito’ Duque’. SUMARIO: ‘Fito’, A Chú Yi, El Coctel, ‘Curro Testa’, estuvimos en Sto. Dom, para invitar al Torneo ‘CAC’ de Judo en Panamá. Un escrito del Coctel en ‘La Decana’ tituló: “Tony Noriega presidió la FEDEJUDO”. Sumario: “Aunque las fotos suelen recordar lo que el tiempo y las personas olvidan por conveniencia, en mi querido y bello Panamá, muchos lo olvidan por conveniencia”. Algunos detalles de ‘Fito’ Duque. Se desempeñó como Ministro de

Estado. Director del Inst. Nacional de Cultura y Deportes (INCUDE), Legislador de la Rep. Diputado representando al Distrito de Chepo.

Muchos de los que estuvieron cerca del General Manuel Antonio Noriega, y compartían sonrisas, agasajos fiestas, etc., con el Dictador, hace recordar al Apóstol San Pedro, de que: “no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces”.

Debo aclarar que no estoy haciendo una comparación, sino reiterando que la amistad de muchos está basada en su acomodo e intereses personales. Este servidor por intermedio del Profesor Aurelio Chú Yi, (q.e.p.d.) conoció a Manuel Noriega, entonces Teniente Coronel de las Fuerzas de Defensa, quién se mostró satisfecho de mi objeción de la actitud del Prof. Rigoberto Paredes, primer director del INCUDE, que a ‘raja tabla’ quiso reemplazar al delegado del Judo en COP, Prof. Rafael Barranco, en violación de la Carta Olímpica.

En esos momentos el Judo estaba convulsionado, por lo que me invitó a colaborar y acepté. Un punto que quiero dejar claro, es que mi contacto fue cuando era Teniente Coronel, y nunca con el después General Manuel Noriega. Era un buen dirigente del judo, y lo practicaba en el cuartel de Chiriquí, con el Sensei Aurelio Tamaño, lo que continuó cuando fue trasladado a Panamá, con el Sensei Aurelio Chú Yi, en su DIJO PRIVADO en su residencia en Bethania. Como vivíamos cerca, y Chú Yi me pedía consejos con frecuencia, aunque nunca ha sido judoca, estaba presente. Manuel Noriega presidía la FedeJudo durante los VII ‘JB’ celebrados en Panamá, en 1973, donde Panamá ganó 3 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce.

El Judo estaba sin sobre saltos para sus competencias internacionales. Los aviones de la ‘FAP’ apoyaban al Judo. Bajo su presidencia Noriega celebró en Panamá con éxito, un Torneo ‘CA’ y del Caribe de Judo. Como en Rep. Dominicana los XII ‘JCA’ y del Caribe se celebraron el 27 de febrero de de 1974, sede que fue ganada en Panamá, bajo la Presidencia de la ODEPA, (PANAM-SPORTS), Don ‘MVR’(q.e.p.d.). Una delegación de Panamá, con ‘Fito’ Duque a la cabeza, Aurelio Chú Yi, ‘Curro Testa’, el Coctel , viajamos a Rep. Dom. para extender la invitación al Torneo ‘CA’ y del Caribe de Judo que repito, se celebró con éxito en Panamá. La celebración de los 47° Aniversario de los 12° ‘JCA’ y del Caribe, el 27 de febrero de 1974, con la asistencia de 23 países, y siendo entonces el Presidente de Turno, ‘SE’, Joaquín Balaguer. El Alcalde de Sto. Domingo era Rafael Estre Rojas.

Todas las hazaña de Tomás Altamirano ‘Fito’ Duque, en sus diferentes facetas, hay uno que estamos ‘metiendo en el baúl de las cosa que se olvidan’. Es su papel en el Deporte, especialmente que ayudó al crecimiento del béisbol y fútbol. Esto fue su ‘SIEMBRA DE ALUMBRADO’ en todos los estadios del país. En el Coctel del jueves 11 de marzo

en una de las ‘Notas Sueltas’ dije: “La Asamblea Legislativa del Estado brasileño de Río de Janiero, aprobó cambiar el nombre del legendario Estadio Maracaná Periodista Mario Filho, por el del REY PELÉ, (Edson Arantes do Nascimento).

El Gimnasio ‘Nuevo Panamá’ fue inaugurado en 1970, y el nombre fue cambiado a ‘Arena Roberto Durán.’ Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, inaugurado el 6 de Feb. de 1970, para albergar los XI ‘JCC’ de 1970. La Asamblea Legislativa aprobó la Ley para cambiar el nombre de ‘Piscina Patria’ a la de Piscina Eileen Marie Coparropa Alemán.

Fue cambiado lo que se llamaba Jardín Olímpica, a Ciudad Deportiva Irving Saladino. Ha sido el lugar donde el Gobierno del (Tortugón) ‘SE’, ‘JCV’, y no puedo excluir el de turno, ‘SE” ‘LCC’, que han usado estos terrenos, para el Fútbol Americano, Tiro al Arco’ etc., para construir proyectos millonarios con dinero de las arcas del país, y lo insólito usando nombre de parentesco. Finalizando y le pregunto a los lectores del Coctel, si el título de hoy es acertado al decir ¡ “In Memoriam!”: Un Estadio de Béisbol con el nombre de Tomás ‘Fito’ Duque. Tomen nota.

La Nota Suelta: Vuelvo a tocar el tema del Balonmano, en donde en forma descarada los Mitómanos Camilo Amado Varela, Damaris (USA$) Young, y Jorge Aued, que fue separado de la ‘SG’ de la Fepafut, por el entonces Presidente

Pedro Chalúa, sigue sujeto del cordón umbilical del COP, puesto que ‘Rasputín Cerda, Alias el Monje Loco”, nadie lo respeta. Un comunicado de Prensa de la Agencia ‘EFE’, originado en Madrid, España, titula: “Calendario de los torneos preolímpicos de balonmano que se disputarán del 12 al 14 de marzo en Podgorica, Montpellier y en Berlín.

Torneo 1 Podgorica (Montenegro). Equipos participantes: Noruega, BRASIL, CHILE, y Corea del Sur. 12/3- Chile-Corea del Sur (17:30/1630/ GMT). 12/3. Noruega- Brasil (20:00/19 GMT). 13/3. Brasil-Corea del Sur (17:30/16:30 GMT). 13/3. Noruega – Chile (20:00/19: GMT). 14/3. Brasil- Chile (17:30/16 GMT). 14/3. Corea del Sur-Noruega (20:00/19:00 GMT).

Tormo 2 Montpellier (Francia). Equipos principales Francia, Croacia, Túnez y Portugal: 12/3. Túnez- Portugal (18:30/17:30 GMT. 12/3. Túnez – Portugal (18:30/17:30 GMT). 12/3. Francia – Croacia (21:00/20:00 GMT). 13/3.

Francia- Túnez. (21:00/00/20:00 GMT). 14/3. Portugal – Francia (21:00/20:00 GMT). Torneo 3 (Berlín, (Alemania) Equipos participantes: Alemania, Suecia, Eslovenia y Argelia. 2/3: Alemania – Suecia (15: 15/14:15 GMT). 12/3. Eslovenia – Argelia (17:45/16:45 GMT). 13/3: Alemania – Eslovenia (15:35/14:35 (GMT). 13/3 Suecia – Argelia (18:15/17: (GMT). 14/3. Argelia – Alemania (15:45/14:45 GMT). 14/3. Suecia –Eslovenia, (18:15/17 GMT).