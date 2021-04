Datos de varios Deportes, etc., Anotados en mi Libro de Apuntes

Ayer inicié en mis Notas Sueltas, parte del Comunicado recibió del Tribunal de Arbitraje Deportivo, (TAS/CAS) con

Varios Tribunales de ArbitrajeDeportivo (CAS), han emitido las siguientes decisiones. 1)Laudos (es la denominación de la Resolución que dicta unÁrbitro y que sirve para resolver un conflicto entre dos o más partes) emitido por CAS, actuando en lugar de la Federación Atlética de Rusia (CAS2019/A/6165. Yuliya Kondakova vs. World Athletic. (Atletismo Mundial), quepreside Sebastian Coe. Como prometí, aquí va la continuación.El periodo de inelegibilidad sobre Yuliya Kondakova se redujo de 4 años a dos años y 9 meses, aplicable a partir del 1º de febrero de 2019. Todos los resultados obtenidos por Svetlana Shkolina a partir del 16 de julio de 2012, hasta el31 de diciembre de 2014 (inclusive), son retirados con todas las consecuencias resultantes incluida a confiscación deCualquier título, premios, medallas, puntos, premios y dinero de apariencia. Esto representa una reducción a la bajaDesde la decisión de primera instancia fueron sus resultados competitivos del 16 de julio hasta el 28 de julio de 2015Fueron descalificados. (CAS2019/A6167. Ekaterina Galitski vs. World Athletics). El Recurso de Casación interpuesto por Ekaterina Galitski contra la decisión de primera instancia emitida por el CAS el 22 de febrero de 2019 (CAS 2018/O/5668 IAAF vs. RUSAF y Iván Ukhov, se mantuvo parcialmente. El periodo de inelegibilidad impuesto a Ivan Kov se redujo de 4 años a 2 años y 9 meses comenzando el 1º de febrero de 2019.Todos los resultados competitivos obtenidos por Ivan Ukhov, desde el 16 de julio 2012 hasta 31 de diciembre 2014(inclusive) están descalificados con todas las consecuencias resultantes incluida la confiscación de cualquier títuloIncluyendo premios, medallas, premios puntuales y dinero por apariciones. Como hay más casos en otro momentolo abordaré.Una Nota Corta, Con la reelección del Presidente del COI, Thomas Bach para su último periodo de 4 años, que finalizará en el 2025, y la salida de Juan Antonio Samaranch Jr. del Comité Ejecutivo, ya comenzaron algunas vocesa sonar ‘trompetas’ de que podría ser el próximo candidato presidencial de COI. Al parecer, hay muchos olimpistas que no les agrada la idea de que quien ha señalado que tiene las cualidades para ser el próximo Jefe del COI, es Sebastian COI. Un hombre repleto de carácter al frente de la IAAF, ahora Atletismo Mundial. Su labor como Presidente de los XXX Juegos Olímpicos de Verano celebrado en Gran Bretaña del 27 de julio al 12 de agosto de 2012 con la asistencia de 204 países, y 10,588 atletas que compitieron en 304 eventos y 26 deportes fue todo un éxito, con el eslogan: “Inspirar a una Generación”. Dichos Juegos fueron inaugurados por la Reina Isabel II. Tiene todas lascualidades, carácter y solvencia moral y ética para ser el próximo Presidente del COI. Así opina el Coctel.Otra Nota Suelta. La dirigencia deportiva de Panamá, y en especial el ‘DG’ de Pandeportes, y el Presidente del COP,No pueden seguir con ese auto-engaño de querer asistir a ‘JO’ de Verano cuando no tenemos atletas de ese nivel. EsEl caso de nuestros tres luchadores que están en Sofía, Bulgaria, y no tienen el nivel para clasificar a los 32° ‘JO’ deVerano. Si miramos el ranking de los 87 Kgs. del Estilo Grecorromana, de los países latinos y de América están: Daniel Gregorich Hechevarría, (Cuba). Luis Eduardo Avendaño (Venezuela) Carlos Andrés Muñóz, (Colombia).Radisson Brandao Santiago (Brasil) Lesyan Osvaldo Cousin, (Jamaica) Carlos Alberto Adames, (Rep. Dom.). ArielAndrés Rodríguez, (Honduras). En ninguna de las categorías, del Estilo Greco, tenemos atletas en el ranking, al igualque en el Estilo Libre de ambos sexos. Tomen nota de esto.|