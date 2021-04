El V° ‘CM’ de Carreras Atléticas de Relevos, 1 al 2 de mayo 2021, en Polonia

Tema de hoy . Para opinar sobre la situación precaria de nuestro deporte olímpico, y pese a que Panamá es uno de lo países de Centro América, que maneja el dólar americano, y los atletas reciben apoyo económico mensual de las arcas del Instituto Panameño de Deportes, se puede contar con los dedos de una mano los atletas clasificados para los 32° Juegos Olímpicos de Verano, Tokío. Nuestro atletismo debía estar participando en el V° Campeonato Mundial de Carreras de Relevos, organizado por Atletismo Mundial, (IAAF), pero no tenemos atletas para ellos. Todo el enfoque está en el Béisbol, y Fútbol, en donde se gastan millones construyendo, remodelando etc., estadios de fútbol y béisbol en casi todas la provincias, y en ninguno de los dos deportes estamos clasificados para los ‘JO’ de 2021.

No obstante, la prioridad N°1 en cuando al Deporte en Panamá, es la Aprobación en el Tercer Debate del Proyecto Ley N° 594, que Incentiva la Atracción de Academias de Béisbol de Grandes Ligas y Otras Disciplinas. Estará acompañado de la creación del Centro De Alto Rendimiento, (CEARE) de Béisbol en Panamá. Esto indica que Deportes Olímpicos, más atractivos como el Atletismo y Natación, etc., seguirán deteriorándose, ya que no hay una real masificación, y detección de talentos desde el nivel escolar.

Haciendo un poco de historia, señalo que el CONGRESO OLÍMPICO es la oportunidad para que el Movimiento Olímpico considere donde ha estado, y hacia dónde va. El XIII Congreso Olímpico fue celebrado en Copenhague, Dinamarca, el 5 de octubre del 2009, junto con la 121ª Sesión del Comité Olímpico Internacional, bajo la presidencia del Dr. Jaques Rogge. El título: “EL MOVIMIENTO OLÍMPICO EN LA SOCIEDAD”. La Misión del XIII Congreso Olímpico es la de revisar el estatus del Movimiento Olímpico en el momento de la sociedad global en evolución, recopilando información y buscando opiniones sobre su futuro, y para proporcionar orientación, propuestas y recomendaciones a todos los constituyentes y otras partes interesadas del Movimiento Olímpico para su promoción y desarrollo armonioso dentro de la comunidad en general.

Para ello se celebró primero un CONGRESO VIRTUAL, con CINCO (5) TEMAS para la colaboración, y finalmente las opiniones aprobadas. Los Temas: N°1) Los Atletas. N°2) Los Juegos Olímpicos. N°3) La Estructura del Movimiento Olímpico. N°4) Olimpismo y Juventud. N°5) La Revolución Digital. El Coctel estaba en el grupo selecto de comunicadores Deportivos invitados por el Presidente del COI, Jaques Rogge, como periodista de ‘La Decana’, a participar en ese Congreso Virtual. Seleccioné el tema N°4). “Olímpismo y Juventud”. Por casualidad algunos miembros de 1ª línea del COI, escogieron el mismo tema pero con su enfoque. Anita DeFrantz, su título: “Juegos Olímpicos de la Juventud, el mejor uso de fondos. Richard ‘Dick’ Pound. Su título: Deporte, el interés de la Comunidad, y el Movimiento Olímpico”. Juan Antonio Samaranch, Jr. Su Título: “Una proposición para desarrollar Estándares universales para la Educación Física. Nawal El Moutawakel. “Deportes en la Educación”. Tema del Coctel: “¿Sigue siendo atractivo el deporte Competitivo?”.

En parte del contenido dije: En algunas partes del mundo, particularmente en los Países Latinos, hay un conocimiento mínimo sobre el Olimpismo, la estructura del Comité Olímpico Internacional, (COI), la existencia de la Carta Olímpica o las reglas y regulaciones que gobierna el Movimiento Olímpico. Una de las razones por la que el deporte no atrae a una cantidad considerable de JÓVENES en estos países es porque no es una prioridad para algunos Gobiernos. También los Juegos de Videos están ocupando una cantidad de tiempo significativa que podía estar dedicado a actividades deportivas. En muchos países esto está creando un problema de obesidad, que necesita ser abordado con urgencia. Los gobiernos y el sector privado deben trabajar juntos para mejor el perfil de los DEPORTES CON POPULARIDAD LIMITADA, (no como se hacen con algunos deportes. Ejemplo Tiro con Arco, y ‘0’ para los atletas del Tiro Deportivo) ,y para asegurar que se brinden las oportunidades a todos los jóvenes con capacidades diferentes.

En muchos países latinos, (Panamá es uno) la prioridad de los Gobiernos y asistencia financiera se le da a los deportes populares como el boxeo, Baseball, baloncesto,. Hay una asistencia limitada en ayudar a promover otros deportes que son parte del Programa Olímpicos de los Juegos de verano. Así es.

Retornando al ‘CM’ de Carreras de Relevos de Atletismo de Pista, el IV Campeonato se celebró del 11 al 12 de mayo 2019, en el Estadio Int. de Yokohama de la ciudad de Yokohama, Japón. MUJERES. 4 x 100 Mts. Relevos (26 países y 266 atletas (Latinas). Brasil 7. Ecuador 5. De América: Canadá 8, y Jamaica 6. Relevo 4 x 200 Mts. Ecuador 3, y Jamaica 6. Relevo 4 x 400 Mts. Canadá 7. Chile 6, Cuba 5, Jamaica 8, y Pto Rico 5 atletas. Relevo Mixto. Brasil, 4 Hombres y 4 damas. Canadá: 4 de cada sexo. Colombia: 3 de cada sexo. Mixto. Canadá 4 de cada sexo. Brasil. 4 cada sexo. Rep. Dom. 3 de cada sexo. Retornando al V° ‘CM’ de Relevos en el Estadio de Silesia (Polonia), los días 1 y 2 de mayo de 2021, estarán presentes 37 países con 73 atletas hombres y mujeres, y la tristeza no hay un solo atleta hombre o dama de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

Una Nota Suelta. En mi sitio WEB, recibí un Comunicado de Prensa del Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS-TAS) con fecha 20 de abril de 2021. Título: “Rugby La Corte de Arbitraje Deportivo”. Contenido: CAS confirma la expulsión de la Liga Nacional de Rugby de Tonga INC., de la Liga Internacional de Tonga. La Corte de Arbitraje para Deporte, (CAS) ha desestimado la apelación presentado por el Tonga Nacional Rugby Legue INC. (TRNL) contra la International Rugby League LTD (IRL), en relación con la decisión tomada en la Junta General de miembros de IRL del 18 de marzo de 2020, (la decisión de impugnación) en la que tras la gobernanza temas dentro INRL, el 13 de febrero 2020, para expulsar a INRL como miembro de IRL.

El Panel de Árbitros del CAS a cargo del arbitraje. Profesor: Matthew J. Mitten, (USA), Presidente. El Hon. Anabella Bennett. SC (Australia), y el Profesor Richard H. McLaren (Canadá), concluyó que la negativa del INRL a Cooperar o participar en la investigación y los procesos de investigación y consulta de la IRL, incluyendo su omisión de considerar o adoptar cualquiera de las recomendaciones de buen gobierno que se le hayan formulado estableció que la expulsión era una medida proporcional de sanción disciplinaria por incumplimiento de INRL de sus deberes de Membresía IRL”. Tomen nota de esto lectores.