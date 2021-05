¡“Así Es!”: Lo que le Interesa a la ‘Fepa-Box’, es ir a Tokío, 2021, a como dé lugar

Una nota originada en el Comité Olímpico Internacional, (COI), con palabras del Presidente, Tomas Bach, Títuló Principal: “Los Mejores Boxeadores Olímpicos(de ambos sexos) en Tokío 2020. Sumario: “Clasificación Olímpica Continental de Boxeo está siendo ADMINISTRADO por el GRUPO DE TRABAJO del COI. Los Torneos de África y

Asia-Oceanía, concluyeron antes del cierre global forzado por el COVID-19, mientras que los eventos de EUROPA,

AMÉRICA y el mundo será completado en los meses venideros. Por el lado de LOS HOMBRES, cuidado con el consumado equipo de Uzbekistán.

El Campeón Olímpico reinante, Shakhobidin Zoirov, tiene probabilidades de retener su título de Peso Mosca (Fly-weight), mientras que los campeones del mundo, Mirazizbek. M. (peso pluma), y Rakhodir Jalolov, (super-pesado),

tendrá sus ojos puestos en un título olímpico inaugural. ANDY CRUZ de (Cuba), es el Campeón Mundial del ‘Peso Welter-Ligero’, y se esperan grandes cosas de él, en la división olímpica del peso ligero. Pat McCormack de Gran Bretaña, estará mirando buscando iluminar los pesos welter, mientras estamos preparados para una pelea en la categoría de peso medio, entre el filipino Umir Marcial y Oleksandr Khyhniak, el ucraniano es llamado, el nuevo Lomachenko.

En otros lugares, en el Comité Olímpico Ruso, el Peso Pesado, Gadzhimagomedeov, estará tranquilamente seguro de

Agregar Oro Olímpico a sus títulos mundiales y europeos. VEAMOS AHORA EL LADO DE LAS MUJERES: “La

Seis (6) veces Campeona del Mundo, Mary Koom será la boxeadora femenina con más experimentada el Tokío, pero

tendrá que superar a la talentosa pugilista de Taipe Chino, HUANG LIN Yu-ting, es una de las que tiene que mirar en los Pesos Pluma, mientras otra boxeadora de China Taipe en WU Shih-Yi, y Killie Harrington de Irlanda, son

favoritas para encontrarse en el final ligero.

La Campeona del Mundo Laura Price, tendrá la mejor esperanza de ganar Oro Olímpico para Gran Bretaña en el evento de Peso Mediano 75 Kilos. Tomen nota de esto.

Esta ‘PERORATA’, dicho por el mismísimo Jefe del COI, Thomas Bach, donde por ninguna parte hace mención de atletas del Boxeo Olímpico de Panamá de ninguno de los dos sexos. Una noticia de la Redacción de TVMAX, tituló

Panameña Atheyna Bylon es la cuarta atleta clasificada a los Juegos Olímpicos. La boxeadora panameña Atheyna Bylon estará con Panamá en los próximos Juegos Olímpicos de de Tokío. Confirmó este miércoles 12 de mayo el Comité Olímpico de Panamá (COP) en sus redes sociales. ‘El día de hoy se confirmó SU CLASIFICACIÓN por parte

De la Boxing Task Force designada por el COI. Lo que no se dijo, lo que el Coctel adelantó el miércoles 12 de mayo de 2021. En el Ranking elaborado del ‘COI’ en la División de 75 Kilos DAMAS, nuestra Atleta Bylon está ubicada en la CASILLA N°29 del Mundo. Y en el N°4 de AMÉRICA. Hasta ahora están CLASIFICADAS TRES que

son: La Norteamericana, La de Canadá, y a la de Brasil. La esperanza por este Ranking the Atheyna sería que se SUSPENDA EL MUNDIAL DE FRANCIA. (Esto no lo ha mencionado TVMAX), y entonces el COI OTORGARA OTRA PLAZA MÁS, PARA CADA CONTINENTE, en cada División, por lo que así según mi punto de vista, repito que no soy ni pretendo ser dueño de la verdad, se clasificaría Bylon. En el Ranking de la AIBA es la N° 29 del Mundo. De no guiarse por ese RANKING DEL ‘COI’, sino por el Ranking de la AIBA, no tendría posibilidades ya que la Atleta de ‘USA’, Canadá, y Brasil, tendría una Ecuatoriana, una Venezolana, por delante, y aquí no tendría posibilidades; pero según mis pesquisas se guiarán por el Ranking del COI. Esto indica repito y no lo mencionan, fue

suspendido el Mundial de Francia, que era el último clasificatorio que quedaba. Tomen nota de esto.

Vuelvo a repetir la queja del no muy bendito Jefe de la Fede-Boxeo, Tomas Cianca, que entre sus quejas a la Agencia EFE dijo: “A su vez, advirtió que en la falta de fogueos y eventos oficiales de la AIBA en América crea un problema

en la preparación de los atletas. En el caso preciso de Panamá, Cianca señaló que a ‘Atheyna intentaremos mandarla a

Europa”. ‘El gasto es mayor para nosotros, pero veremos como la ponemos en Europa, para que se prepare. (esto contrasta con lo que señaló el Jefe del COI, de la buena preparación de las atletas femenina, y las múltiples campeonas). Agregó que es importante que la peleadora panameña busque fogueos, debido a que en Panamá Atheyna

No tiene sparring”. Ella guantea con hombres, eso no es bueno, porque necesitamos que ella vaya de frente, y se ha convertido en una peleadora-golpeadora, puntualizó”. Como es panameña, y creo en aquello de los suyos con o sin

razón, ojalá que en Tokío, tenga una actuación aceptable. Tomen nota de esto.

La Nota Suelta: Con tantas forma de divulgar noticias, es pero bien difícil, saber cuál es o no ‘FAKE-NEWS’, (Noticias Falsa). Pues, está circulando una nota que dice: “Procuraduría de la Administración, abre Investigación en

Contra de la Autoridad Marítima por presuntos irregularidades con CONTRATOS de concesión que OCUPA LA

MARINA LINTON BAY”. Cuando hablamos de dicha marina, ‘tiene olor fétido’. Veamos algunos de los Directivos que tenía o tiene el COP. SUB-TESORERO. ALLAN BAITEL, el hombre que ‘tiene’ Acciones en el Linton Bay. Se

cree, que Camilo ‘Madurito’ Amado Varela, también es accionista. Estaré haciendo mis pesquisas y seguimiento para

ver si en su momento la Procuraduría de la Administración, ‘SE’ Rigoberto González Montenegro, dirá algo de este caso, si se trataba o no de un ‘Fake News’ (Noticias-Falsas). Tomen Nota de Esto.