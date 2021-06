Falló Miryam Roper en su Debut, en el ‘CM’ de Judo, Budapest, Hungría, 2021

En el Coctel del martes 8 de junio de 2021, prometí seguir con la parte final. Miembros del G-7. Por haber surgido algo poco esperado en el deporte, y de haber dado ayer el resultado de los 52 kilos damas del Campeonato Mundial de Judo en Senior donde compite la compatriota Kristine Jiménez que no aparecía entre las ocho (8) finalistas, y que le tocaba competir ayer a Miryam Roper en los 57 kilos, hoy daré ese resultado. #1), Jessica Klimkait, (CANADA). #2), Tomaoki Momo, (JAPÓN). #3), Theresa Stoll, (ALEMANÍA). #4), Nora Gyakova (KOSOVO). #5) Marica Perisiv (SERBIA). #6) Telma Monteiro, (PORTUGAL), #7), Anastasia Konkina, (FED. RUSA). Daré seguimiento de esto.

Las Notas Sueltas: Por su contenido de gran interés, daré prioridad al Comunicado del Dep. de Comunicaciones del COI, con fecha de 8 de junio de 2021.Título Principal: “29 Deportistas Refugiados para enviar un Mensaje de Solidaridad y Esperanza al mundo en los Juegos Olímpicos, Tokío 2020. Contenido: “Veintinueve (29) Atletas compitiendo en 12 deportes, y de 13 Comités Olímpicos Nacionales anfitriones (CONs), será parte del Equipo de Refugiados del COI, (EOR) Tokío 2020. La Junta Ejecutiva (EB) del Comité Olímpico Internacional (COI), aprobó hoy la composición del equipo.

Los deportistas fueron seleccionados entre los atletas refugiados actualmente apoyados por el COI a través de las BECAS OLÍMPICAS para el Programa de Atletas Refugiados. Ellos enviaron un poderoso mensaje de Solidaridad y Esperanza al mundo este verano trayendo mayor conciencia a la difícil situación de más DE 80 MILLONES DE PERSONAS desplazados en todo el mundo. Los 29 Atletas se REUNIERON POR PRIMERA VEZ HOY, en una CEREMONIA VIRTUAL durante el cual, el Presidente del COI, Thomas Bach, anunció OFICIALMENTE su participación en los Juegos Olímpicos este verano en Tokío.

Dirigiéndose a los deportistas el presidente dijo: “Felicitaciones a todos ustedes. Hablo en nombre de todo el Movimiento Olímpico cuando yo digo que: “NO PODEMOS ESPERAR para encontrarnos en persona y verte competir en Tokío. Cuando USTED, el Equipo de Refugiados del COI, y los Atletas de los Comités Olímpicos Nacionales de alrededor de todo EL GLOBO, finalmente se reúnen en Tokío el 23 de julio, enviará un PODEROSO MENSAJE DE SOLIDARIDAD, RESILENCIA, y ESPERANZA para el Mundo. Eres una parte integral de nuestra Comunidad Olímpica, y te damos la bienvenida con los brazos abiertos”.

ACNUR-UNHCR, (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). FILIPPO GANDI, felicitó a los atletas diciendo: “Felicito a los deportistas. Estoy encantado de felicitar a cada uno de los deportistas que han sido nombrados en el Equipo de Refugiados para Tokío 2020. Oponiéndose a la guerra, la persecución y la angustia del exilio ya hazlos gente extraordinaria, por el hecho de que ahora también SOBRESALEN como deportistas en el escenario mundial, me llena de inmenso orgullo”. Muestra que es posible cuando los Refugiados tienen la oportunidad para aprovechar al máximo su potencial”. Siguen otros detalles interesantes.

Otra Nota Suelta. Volviendo a la parte final del Foro sobre la Constitución y el Futuro de Panamá, Organizado por el G-7, decía: “Y lo que nos dice el Licdo. González Ramírez, es que, además estamos ante una disyuntiva, o los iluminados, o seguir el deterioro de la sociedad y en él encuentra que el 314 es suficiente para enfrentar el problema.

Hay diferencias porque Carlos Lee dice que el 314 no va a dar tiempo de hacer todo el debate y González Ramírez afirma que si da suficiente tiempo y hay que aprovecharlo como la única puerta que está abierta y deja entrever algo que tal vez coincide en alguna forma con el Jorge Gamboa, de que bueno las cosas deben cambiar en el camino y convertir lo que es paralelo, en algo más originario”.

La posición d Gamboa coincide con el diagnóstico político del de González Ramírez. Él plantea de que las dificultades que habla González Ramírez él la siente más fuerte, es la que no haya reglamentación. Él cree que es un juego a ciegas y para él es un motivo de preocupación. La otra cosa es que su tesis básica es que se puede y se debe participar con el 314, porque él también siente que se puede hacer una labor educativa y concienciación en seis meses que es lo que para Carlos es muy corto. En seis meses se puede educar a la población entonces se escogerán a los más íntegros y aptos, lo primero que dirían es que esto no es una constitución paralela sino originario”.

“Yo me pregunto fuera del contexto. ¿Qué pasa con el poder de última instancia, el poder armado?. Es una pregunta que debemos hacernos. Si se siente afectado pueden invocar la vieja constitución para decir que se está dando un golpe de Estado, entre otras cosas. Soy un fiel creyente de la Constitución Originaria y debemos ser los más realistas posibles. A mi juicio de debe creer una fuerza social muy poderosa que actuando básicamente con el método de la violencia, como el caso de Chile, permita que no se active el poder militar contra una verdadera constituyente.

“Es fundamental entender que las simples 581 mil firmas no es un poder organizado lo suficiente desarrollado como para ese otro poder tenga que respetarlo. Lo último es una reflexión mía. Hay tres posiciones y creo que tenemos una Buena posibilidad de un debate por el futuro de Panamá”. El Coctel ha cumplido con dar a conocer, el resumen dado por el Profesor Juan Jované Miembro del Grupo de los Siete.

Haciendo como de costumbre mis pesquisas, quiero compartir con mis lectores, que el GRUPO DE LOS SIETE, es Un grupo de 7 amigos que desde hace unos SEIS AÑOS se reúnen con el fin de conversar sobre temas del Acontecer Nacional. Tomen nota de esto.

Otra Nota Suelta: No deja de circular noticias que no se puede afirmar o no, si son o no ‘FAKE-NEWS’. En Español (NOTICIAS FALSAS). Esta circulando una con título:”Dime con quién anda, y le diré qué Comité Olímpico tiene.

¿ “Qué hay detrás de la MARINA LINTON BAY?. Así están las cosas. Con un solo estudio de Impacto Ambiental, los Empresarios Surse Piermont y ALLAN BAITEL construyeron la MARINA LINTON BAY, en el Parque Nacional de Portobelo. El mencionado estudio no CONTEMPLA la Construcción de dicha marina y deja por fuera las afectaciones al medio ambienten en plena reserva ecológica”. ¿Qué opinas de esto, Serio o Fake News?.