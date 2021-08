‘Eugene escena de Revancha’ de Medallistas hombres de Tokio, 2020

Atletismo. 200 Mts. De Grasse vs. Noah Lyles. 200 Mts. (Italia vs. ‘USA’)

No hay duda de que tiene validez, ese refrán del legendario Pete Romero, desde el 2015, en el Sistema de Radió y Televisión, (SERTV) , ‘RECORDAR ES VIVIR’. No obstante, no podemos vivir del pasado, como pretenden algunos

Comunicadores. El presente y el futuro tienen un alto valor intrínseco. Es por ello que en el Coctel de hoy seguiré hablando de los Juegos Paralímpicos que comenzarán el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2021, que serán de 18

Deportes de ambos sexos. Comencé dando una explicación del Atletismo, que también es ‘Rey de los Deportes en los

Juegos Paralímpicos”. Prometí continuar con la nota del Departamento de Comunicación del Presidente del COI, Thomas Bach, de las 100 Cosas que debes saber sobre los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, 2020, y que el DR.

LUDWIG GUTTMANN, creó la Asociación Deportiva de Discapacitados de Gran Bretaña, (GBR).

Hoy daré la misma explicación de LA NATACIÓN, que es el más importante de los Deportes Acuáticos: Los atletas

Competirán en: 1), Estilo Libre. 2), Estilo de Espalda. 3), Estilo Mariposa. 3), Brasa y Estilos. Los atletas son agrupados de acuerdo con su Capacidad Funcional, para realizar cada estilo en un proceso conocido como clasificación. La natación es el segundo deporte después del Atletismo con más número de atletas en los Juegos Paralímpicos. Tomen Nota de esto.

El Coctel del lunes 16 de agosto de 2021, tenía un título principal que leía: “Un Número de Datos de Actualidad que

American conocer”. “Un Comunicado de Prensa de Atletismo Mundial, con fecha 13 de agosto de 2021, tituló: “Eugene para jugar anfitrión, a la REVANCHA del ‘Clásico Prefontaine’ el 21 de agosto de 2021. Basado en los anuncios hechos hasta ahora por organizadores de reuniones Cinco Eventos, contará con un conjunto completo de Medallistas Olímpicos de Tokío, 2020. Hice referencia a todas las damas.

Hoy hablaré de los hombres. Todo tiene relación con la Liga Diamante WANDA, en Eugene cuando el ‘Hayward Field’ será anfitrión del Clásico Prefontaine el 21 de agosto. Allí se estarán enfrentando estos medallistas del atletismo

de Tokio 2020. EN 100 MTS. PLANO: ORO. Lamount Marcell Jacobs., (ITALIA, 9.80). PLATA. Fred Kerley (USA), 9.84. BRONCE. (CANADÁ). André De Grasse, 9.89. EN 200 MTS. PLANOS. ORO André De Grasse (CANADÁ), 19.62. PLATA, Kenneth Bednarek. (USA) 1968. BRONCE, Noah Lyles , 1974. Daré a conocer los

resultados.

Las Notas Sueltas. N°1). Título Principal. “El Campeonato U-20 de Atletismo Mundial, programado para celebrarse en

NAIROBI, KENYA, entre el 17-22 de agosto, de 2020, ahora comenzará un día más tarde, el miércoles 18 de agosto,

Finalizando el domingo 22 de agosto. El impacto de Covid en los viajes de equipos y la logística de mover equipos vitales en todo el mundo, ha demostrado ser un desafío.

Sin embargo, el panorama completo del atleta puede ser acomodado durante cinco días, en lugar de cinco días y medio,

con el impacto mínimo en los atletas que asisten de más de 100 países. El nuevo cronograma ofrece una mayor y más

rápido ritmo al evento y estamos encantados de que los derechos de transmisión para estos campeonatos se han retomado por más de 14 días, con doce (12) de ellos mostrándolos en vivo. Durante los últimos 18 meses, se ha determinado ‘World Athletes’ (Atletismo Mundial en el idioma español) para dar a los atletas tantas oportunidades

como sea posible, para competir a pesar de la compleja condición el mundo enfrenta en la lucha contra la pandemia. Nos gustaría que nuestros atletas y sus equipos, nuestros proveedores y el Comité Organizador local en Kenya por adoptarse a este cambio, y trabajar en colaboración para desafiar tiempos de organizar un gran campeonato para estos

jóvenes (de ambos sexos) atletas prometedores al comenzar su viaje atlético.

Los próximos cuatro años ofrecen oportunidades sin precedentes para estos atletas prometedores para pasar al Campeonato del Mundo Senior, y escenarios Olímpicos. Como presentamos el Campeonato de Atletismo Mundial en

Oregon 2021, Budapest 2023, los Juegos Olímpicos, París 2024, y otro Campeonato Mundial en 2025, que se otorgará

a la ciudad anfitriona a principio del próximo año. Tomen nota de Esto.

Nota Suelta N°2 Esta nuevamente la época de la Maratón. Un Comunicado de Prensa de World Athletic, de ‘AFP’ (GettyImages) título: Yimar, Melese, Kiplagat, y Mengslu, entre los abridores de Boston. Contenido: “Ganadores de

ambos sexos del Maratón de la gran ciudad, y varios ex campeones participarán en la Maratón de Boston, el 11 DE OCTUBRE de 2021, en lo que será la primera vez, la carrera de ruta mundial de Atletismo Élite Platinum, se ha celebrado en Otoño.

Nueve mujeres que han cronometrado 2:22 los mejores de toda la vida, se alinearán en Hopkinton, incluyendo Yebrgual Melese de Etiopia cuyo 2:1936, su mejor marca personal la convierte en la más rápida en el campo. A ella se

unirá su compatriota, Mare Dibaba, la campeona del mundo de 2015, y medallista de Bronce Olímpico, en Río de Janeiro, Brasil, 2016. La corredora de maratón de Etiopia, 2:20.24, Workenesh Edesa ganadora del pasado Xiamen, Lanzhou, y la Marrakech Maratons, hará su debut en Boston. Mañana daré la lista que de los PARTICIPANTES. Tiene 28 MUJERES Y 40 HOMBRES. De los PAÍSES LATINOS y de América, que incluye a los del área del Caribe

que hablan el idioma inglés.

Mujeres 5 de ‘USA’. De COLOMBIA: Kellys Arias. ‘0’ de Canadá. HOMBRES. 17 DE ‘USA’ 17. De Canadá 2. UNO DE GUATEMALA. Tomen Nota de Esto. ¿La Pregunta?: De Panamá Jorge Castelblanco, etc., participarán en

uno de estos Maratones?.