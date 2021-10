Cuba Sorprendió a nuestra ‘Sele’ el Sáb. 2 de Oct. en la ‘SR’, de la ‘CM’, Sub-23

Antes de abordar el tema triste de hoy, comienzo por compartir con ustedes lectores, que en la ‘Super-Ronda’, Venezuela vino de atrás en esta Super-Ronda, de la ‘CM’ U-23 de la WBSC. Tomó una ventaja de 1-0 en el sexto, cinco en el séptimo y ahora lidera la ‘Super-Ronda’. Empatada con Colombia a 3-1.

Durante gran parte del jueves parecía la copa el emparejamiento super redonda en el Estado de Sonora, sería un juego que Venezuela lamentaría por sus oportunidades perdidas. En un instante, dieron la vuelta a esa narrativa. Venezuela, N°10 del mundo, repuntó durante siete rondas para convertir un déficit de 1-0 en una victoria sobre el N°5 México, en Hermosillo. Otros juegos de hoy de la ‘SR’, es Holanda vs. República Dominicana, y China Taipé contra Venezuela.

En cuanto a la derrota inesperada y también triunfo sorpresiva de Cuba frente a nuestra ‘Sele’, hace recordar, que los de Las Antillas Mayores, hizo algo parecido a la Rep. Dominicana. Ex ‘vox-poluli’, la cantidad de peloteros cubanos que han desertado.

En la segunda entrada, Panamá anotó 2 carreras. En la 3ª 1 Carreras más. En la 4ª 2 carreras. En la 6ª 1 carrera. En el 8° innings 2 carreras. TOTALES PANAMÁ. 8 Carreras. 9 Imparables y 2 errores.

CUBA. En la 4ª Entrada, anotó 5 Carreras. En la Séptima entrada 1 carrera, y en la 8ª 3 Carreras. Totales 9 Carreras, 9 Imparables, y un error. Esto podría poner a Panamá, sin opción de aspirar a la presea de bronce, al igual que Cuba.

Los otros partidos de la Super-Ronda de hoy, es China Taipé vs. Venezuela. En dos entradas Venezuela ganaba dos carreras 3-1. No obstante, China Taipé anotó otra carrera. Holanda vs. República Dominicana.

Una Nota Suelta: Un Comunicado de Prensa, originado en Montreal, Canadá, oficina principal de la Agencia Mundial Antidopaje. (WADA) con fecha 30 de septiembre de 2021. Dice: “La Agencia invita a los atletas, su entorno y todas las partes interesadas a tomar nota de los cambios relacionados con el SALDUTAMOL y los GLUCOCORTICOIDES por Inyección.

WADA se complace en publicar la Lista de Sustancias y Métodos Prohibidos de 2022 (la Lista). El Resumen de los Cambios Principales y las Notas Explicativas para 2022, así como el monitoreo de 2022. La Lista 2022 aprobada por el Comité Ejecutivo de la AMA en su reunión del 14 de septiembre de 2021 y entrará en vigor EL 1° DE ENERO DE 2022. La Lista es una de las OCHO (8) NORMAS Internacionales que deben cumplir todos los signatarios del Código Mundial Antidopaje. (Panamá es uno de ellos).

Enumera sustancias y métodos prohibidos dentro y fuera de competición, así como sustancias prohibidas en determinados deportes. Cada ano, la AMA lleva a cabo un extenso proceso de consulta sobre la Lista de Prohibiciones, En el que participan algunos de los principales expertos en ciencia y medicina del mundo’, dijo el Director General de La AMA, OLIVIER NIGGLI. Esta consulta es una oportunidad para que la AMA analice las tendencias más recientes y la investigación científica para asegurarse de que cualquier sustancia o método nuevo o existente que pueda cumplir con los criterios que justifican una adición a la Lista se examinan a fin de proteger la salud de los atletas y mantener un entorno justo para todos”. Seguiré con este tema mañana si el Todopoderoso, lo permite.