Aprobado: ¨Presupuesto de Ingresos/Gastos de Pandeportes de 2022

Como acostumbre repetir en este espacio ese refrán que dice que la paciencia es virtuosa, y saber esperar es alearse con el tiempo. Con mi acostumbre pesquisas, puedo compartir con ustedes lectores, fue aprobado el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), que ahora dirige y controla a su ‘criterio’, El ‘Cacique’, ‘HD’, Héctor Brands,, fue aprobada el Presupuesto de Ingresos y Gastos de 2022. Los Ingresos disponibles es de $63,986,984. El Artículo 116 dice: “El detalle del Presupuesto aprobado en el artículo anterior, es el que a continuación indica: 137,000.00: Inst. Nacional de Formación Profesional y Cap., $54,129,600. 137,100,000., Ingresos Corrientes, $49,129,600.00. 137,110,000: Ingresos Tributarios, $48,965,700.0. 137.1.110.00:Impuestos Directos, $48.965.700.0. 137.1.11.400: Seguro Educativo: $48,965,700. 137.1.200.00. Ingresos no Tributarios, $163,900.00.

Artículo 113: “El detalle del Presupuesto de Ingresos aprobados en el Artículo anterior es el que a continuación se indica: Instituto Nacional de Deportes: $63,986,984. Ingresos Corrientes: $,22,861.941. Ingresos no Tributables: $22,861,941. Renta Activa: $200,000.0 Arrendamientos: (135:121.100) 200.00. Arrendamientos: (135:121.101), 200.00. Transferencias Corrientes: $22,631,941.Gobierno Central, $22,631,911. Ministerio de Educación: $22,631.91. Ingresos Varios, $30,000.00. (135.126.099), $30,000.0. Ingresos de Capital: $41,125.043. Otros Ingresos de Capital: (135.290.000), $41, 125,013 . Siguen otros detallitos.

Los ‘TIPS’ SUELTOS. Un escrito el 4 de Nov. de 2021 de Bradley Smith en la Revista ‘Around The Rings’, en el idioma inglés, y en español, “Alrededor de los Anillos, cuyo fundador y editor es Ed Hula. Shella Scott Hula, es su asistente. El título principal dice: “Pentatlón Moderno para tener un ‘Nuevo Look’, pero el Ciclismo no será parte de eso”: Contenido: “El Pentatlón Moderno tendrá un nuevo aspecto en 2028, pero el Ciclismo no será parte de él. La UIPM Confirma que el SALTO DE CABALLOS ya no se incluirá después de París 2024, pero no se ha determinado ningún deporte de reemplazo. Varios deportes en discusión, pero el ciclismo no es uno de ellos.

El deporte del Pentatlón Moderno se verá diferente en los Juegos de los Ángeles 2028, pero aún queda por ver cuán diferente es. Lo cierto que el salto de caballos dejará de formar parte de la disciplina, según afirma el tesorero de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM), John Helmick. Los cambios se están realizando en parte debido a las consecuencias de un incidente perturbador en los Juegos de Tokio el verano pasado. La atleta alemana Annika Schleu estaba en la posición de medalla de oro antes del salto y estaba visiblemente molesta después de que su caballo

Saint Boy y posteriormente fue descalificado de los Juegos de Tokio.

La UIPM realizó una investigación sobre el incidente y se confirmó la descalificación de Raisner. Tendrá que asistir a Seminario de formación de coaching antes de poder ser reintegrada para regresar a cualquier evento de la UIPM. “La decisión de eliminar a los ecuestres se está tomando para eliminar una variable que un atleta no puede controlar: la calidad del caballo. Esto permitirá un juego limpio y una prueba más real”, dijo Helmick. “Hay varias razones para está decisión y el mayor escrutinio después de Tokio 2020 con respecto al bienestar de los caballos durante la competencia fue un factor”. Helmick dijo además, que no ha tomado una decisión por parte de la UIPM con respecto a qué competencia reemplazará el salto de caballos, pero insistió en que no será el ciclismo. La UIPM ha establecido una lista de 13 criterios que deben cumplir el deporte de reemplazo, y el CICLISMO no cumple con todos los criterios.

“Si bien se ha discutido positivamente que algunas disciplinas se ajustan a nuestros criterios, el ciclismo NO FUE una de ellas”, dijo Helmick en un comunicado. Tomen nota de esto.

‘TIP SUELT0 N°2) Pese a todos los comentarios del ‘Manos de Piedras Durán’, nada se ha mencionado del argentino-panameño, Luis Espada que fue apoderado de Roberto Durán. Me unía una buena amistad con Espada, un hombre respetable, que me invitó a su ‘Suite’ en la Avenida Balboa, para dialogar sobre Durán en cuanto al manejo de su dinero, y que no era un buen empresario. Según mis pesquisas, con el apoyo de ‘El Loco’ ‘SE’, ‘RMB’, abrió un restaurante en la ‘Vía Argentina’ que terminaron en ‘quiebra’.

También hablaré de un personaje, el Letrado CARLOS JONES, cuya esposa era Giomara Jones, que labora en el Ministerio Público. Le tocó a Jones ayudar a nuestro ídolo Durán en un momento crítico cuando estuvo en dificultades para perder su Mansión. Logró Jones que eso no ocurriera. Todo se derrumbó para Carlos Jones, al tener un accidente frente al Bohío de Vistahermosa donde murieron dos personas. Tomen nota de esto.

Como prometí en el Coctel del miércoles 10 de Nov. de 2021, con título principal. “Premios: Los Anillos de Oro del Comité Olímpico Internacional, 2020. Sumario: Objetivo: Promover y Premiar la excelencia en la Transmisión de los ‘JO’. Hoy comienzo con: “Mejor contenido de Igualdad e Inclusión (presentado por el socio TOP Mundial P&G).

ORO: NBC Universal NBC Olympics. Cobertura de los Juegos de la XXXII Olimpiada- Productor: Rob Hyland- Director: Mike Sheehan. PLATA: Televisa – Legado de Campeones: Ricardo del Real Productor: Javier Sahagún- Director: Amaury Salyano. BRONCE: Sky New Zealand – Equipo de informes de Sky en Tokio Productor: Andrew Hawthorn – Director. Matt Quin. MEJOR INNOVACIÓN: ORO: Eurosport Discovery: ‘The Eurosport Cube – Productor: Paul Whipps – Director: Alex Dinnin. ORO: NBC Universal – Integración de amigos y familiars de NBC Olympics – Productor: Lee Ann Gschwind-

Director: Mike Sheehan. BRONCE: NHK – Comentarios en lenguaje de señas en tiempo real con animación CG- Productor: Toru Ogawa- Director: Tsubasa Uchida.

MEJOR SERVICIO DIGITAL OLÍMPICO. ORO. NBC Universal: NBC Sports. Productor: Eric Hamilton – Directores: Alexis Coble y Sam Tydings. PLATA: TV Globo: Repercusión- Productor,Yas André Yasaka – Director: Chico Leao. BRONCE: CBC /Radio-Canadá – Experiencia completa en productos digitales – Equipo CBC / Radio Canadá. MEJOR LAGROMETRAJE /Documental Olímpico. ORO: NBC Universal Imagime – Productores: Phillip Parrisch, Elimore Wright, Aaron Cohen, Jack Felling – Director: Phillip Parrish. PLATA: Sky New Zealand – One Fern: One Hundred Years: - Productor: y director: Paora Ratahi. BRONCE: 7Network – Pantalla dividida de la medalla de oro de Jess Fox – Productor: Nick Barrow – Director: Lewis Martin.

MEJOR PROGRAMA OLÍMPICO: ORO NBC Universal – Cobertura de NBC Olympics de los de los Juegos de la XXXII Olimpiada – Productor: Rob Hyland- Director: Mike Sheehan. PLATA: BBC – Hoy en los juegos n- Productor: Mike Jackson- Director: Matthew Griffiths. BRONCE: France TV – Lo más destacado de Tokio 2020 - Productores: Pascual Golomer, Gilles Silard, Frederic Gaillard, Laurence Beyssac, Frabrice Colin- Director: Didier Fraisse.

MEJOR PROMCIÓN AL AIRE: ORO: France TV – Sumo – Productor: Hugues Allart- Director: Geoffory Barbet- Massin. PLATA: NBC Universal – Mañana en Tokio – Productor - . Jack Felling – Director: Jsck Felling. BRONCE: TV Globo: Anime – Productor: Yas André Yasaka –Director: Chico Leao.

MEJOR CONTENIDO /Producción de Redes Sociales: ORO: 7Network – De las pequeñas cosas, las grandes cosas crecen – Productor: Nick Barrow – Director: Lewis Martin. PLATA: BBC –BBC Sport – TikTok – BBC Sport Video Team.. BRONCE: SBS – Cámara directa de Tokio 2020 – Productor: Lee Moon-Ki – Director: Mok Jungwong. Tomen nota de Esto.