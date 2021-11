“¡ ‘0’ Conformismo!” : CRC, GUA, NIC, y ESA

Por coincidencia tuve a bien escuchar a ‘La Letrada’ Damaris (‘USA$) Young, que junto con el Mitómano Camilo Amado Varela, que están manejando el COP, como dictadores, y en su mundo de Disney’, haciendo una declaración en TVN, y lo peor de conformismo, elogiando la actuación de Panamá, hasta el momento de estar haciendo este escrito, y casi usa la palabra ‘excelente’. Pese a su edad joven, me hizo recordar la palabra Alzheimer, en que las persona de más edades, donde este servidor se incluye, se les olvidan las cosas.

En esa tertulia como la periodista de ‘TVN’, se le olvidó al BÁDMINTON, un deporte en donde el ‘DG’ de Pandeportes de turno, reconoció al Dr. Rolando Villalaz, como el presidente de la (UNPABAD), Bádminton, que fue Usurpado por los Mitómanos, Camilo Amado Varela, y ‘La Letrada’ Young, en su reelección fraudulenta del COP en el 2016. En los 1° Primeros Juegos Panamericanos Jr, Cali-Valle 2021, compitieron por Panamá en Bádminton, Pedro Aguilar, de 17 años y tres meses, Kelly Yau de Panamá, tiene 19 años. Pedro Aguilar perdió el 26 de Nov. 2-0, frente al brasileño, Abreu De Oliveira Donniana, y fue eliminado. Kelly Yau, (Panamá), perdió2-0 frente a la dominicana Nairoby Abigail Jiménez, y también fue eliminada.

Veamos hoy martes 30 de Nov., de 2021, cuando estoy haciendo un resumen del Estado de Medalla del lunes 29 de noviembre de 2021, y que los TENÍA A MANO, la ‘Letrada del COP, Damaris, (USA$), Young, y no planteaba la realidad del contenido, de PANAMÁ en el Estado de Medallero. No me sorprendió porque eso es natural de la enfermedad de la Mitonomanía.

N°1). ‘EE.UU.’ (ORO) 25. (PLATA) 11 (BRONCE) 17. Totales. 53. MIXTO. Oro 3, Plata 1, Bronc 2, Totales 6.

N°2), BRASIL, (ORO) 23, (PLATA) 15, (BRONCE) 23. Totales 61. MIXTO. Oro 3, Plata 0, Bronce 11. Totales 29.

N°3), MÉXICO (ORO) 22, (PLATA) 38 (BRONCE), 15. Totales 75. MIXTO. Oro 1, Plata 7, Bronce ‘0’. Totales 8.

N°4) COLOMBIA: (ORO), 20. (PLATA) 13. (BRONCE) 24. Totales 57. MIXTO. Oro ‘0’. Plata 1 Bronce 3. Tot. 4.

N° 5) ARGENTINA. (ORO) 10 (PLATA) 7. (BRONCE), 14. Totales 31. MIXTO 1 de bronce.

N°6). (CUBA). (ORO) 6. (PLATA) 6. (BRONCE) 5. Totales 17. MIXTO. Oro 1, 1 de Plata. Totales: 2.

N°7) (CHILE) (ORO), 4. (PLATA) 7. (BRONCE) 10. Totales 2.

N°8), (ECUADOR), (ORO) 4.(PLATA) 2. (BRONCE) 8. Totales 14. MIXTO. 1 de Oro.

N°9), VENEZUELA. (ORO), 3. (PLATA) 3. (BRONCE 6). Totales 12. ‘0’ MIXTO.

N°10). Rep. Dominicana. (ORO) 3. (PLATA) 3. (BRONCE) 5. Totales 1. MIXTO1 de Bronce. N°11 (PTO. RICO) (ORO) 1, (PLATA) 1, (BRONCE) 4. Totales 6. MIXTO ‘0’.

N°12) (ARUBA). (ORO) 1. (PLATA) 1. Totales . MIXTO ‘0’- N°12) (ARUBA) (ORO) 1. (PLATA 1) Totales 2. MIXTO ‘0’).

MEDALLERO DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS.

(N° 14). (COSTA RICA) (ORO ‘0’) (PLATA 2). (BRONCE) 3. TOTALES 5) MIXTO ‘0’. (N°16). (GUATEMALA). (PLATA) 1. (BRONCE) 6. Totales 7. MIXTO ‘0’. (N° 19) (NICARAGUA). ‘0’ oro (PLATA) 1, Totales 1. (MIXTO ‘0’. (N°20) (EL SALVADOR (BRONCE 2). MIXTA 1 de Bronce.

VEAMOS LA CASILLA N°21) Están: PANAMÁ, hasta la fecha con 1 presea de bronce masculina de Bernard Tyle Christianson, en los 100 Mts., estilo pecho en Natación. Este atleta reside y entrena en Estados Unidos. El oro fue ganado por Mariano Lazzerine de Chile. La de Plata Andrés E. Puente de México. Otra nadador que radica y entrena

En ‘EE.UU’, y compitió en los XXXII ‘JO’ de Verano, Tokío, 2020, Emily Santos compitió en los 100 Mts. Estilo Pecho, y finalizó de N°6. Casilla N°21) HONDURAS 1 de bronce. N°21), Barbados 1 de Bronce. N°21), Bolivia 1 de bronce. N°21), Honduras 1 de Bronce. Lo que cuenta es el resultado final de los atletas.

Si miramos la participación de nuestros atletas en los diferentes deportes, los atletas siempre harán el máximo esfuerzo para hacer lo mejor de sí. PANAM-SPORTS, que preside IIic Neven, informa que Los 1° Juegos Panamericanos Junior de Cali, Colombia, 2021 son una nueva oportunidad para los atletas que acaban de comenzar sus carreras en el deporte élite y buscan en este evento, un camino para competir en los dos eventos multi-deportivos más importante del mundo. Los JUEGOS PANAMERCANOS DE SANTIAGO DE CHILE 2023, y los ‘JO’ de Verano, PARÍS, 2024. 3,800 ATLETAS en CALI de 41 países de las Américas competir en 39 DISTINTOS teniendo como Gran Premio para LOS MEDALLISTAS DE ORO INDIVIDUALES (tome nota de este ‘Letrada Damaris Young, y Camilo Amado Varela, el ‘Cacique’ de Pandeportes, el’HD’ Héctor Brands) LA CLASIFICACIÓN GARANTIZADA en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Este evento es muy importante y nos va a dar a nosotros los jóvenes, un impulso para llegar más lejos. En los XIX Juegos Panamericanos, Santiago 2023, tendrá 38 Deportes, y 57 Disciplinas, con + de 6,000 atletas, que buscarán la Clasificación a París 2024. Pues bien, si por curiosidad no han leído ‘EL CALDO DEPORTIVO’, del lunes 29 de

Nov., de 2021, una de las GLOSAS LEE. “La Presidenta del COP DAMARIS YOUNG valoró los acercamientos que Junto Pandeportes, (‘El Cacique’, ‘HD’, Héctor Brands) se avanzan para que la PROVINCIA DE COLÓN, (No menciona al supuesto ‘DT’ de Deportes y Recreación, Irvin Saladino). Sea sede posible DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS de la Juventud 2024”. Agrega es oportunidad PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO”. (Ven

Lectores del por qué es apodada, Damaris (USA $). Eso es como Camilo Amado Varela, que a su llegada a COP, hacía Recordar esa canción del ‘GRAN-COMBO’ de Puerto Rico, “Los Zapatos de Mancho eran de Cartón”.

Otra glosa de la ‘Letrada Young. “Nuestro Béisbol se quedó en base. “Aunque sigue inexplicable que el béisbol panameño no haya ido a los Panamericanos Junior de Cali, Colombia. Según Damaris Young no le llegó la documentación completa que los organizadores le pedían”.

LOS ‘TIPS SUELTOS’ N°1). En el Coctel del lunes 29 de Nov. de 2021, prometí finalizar el ‘TIP’ N°3). “Un comunicado de Prensa de la (FIE), Federación Internacional de Esgrima, de Lausana, Suiza, con título: “Alisher Usmanov Reelegido, por aclamación como Presidente de la FIE en el Congreso electivo de 2021, en Lausana.”. Terminé diciendo: “Agregó el Presidente Usmanov: “La Esgrima es más fuerte que nunca como deporte mundial. Nuestros programas de la FIE y el apoyo de la esgrima en todo el mundo han facilitado su crecimiento dinámico y su creciente de popularidad como uno de los eventos olímpicos originales.“Tokio 2020 fue un hito para la esgrima y su éxito rotundo”, agregó el presidente Usmanov”.

Hoy agrego: “Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo: “Felicito a mi amigo Alisher Usmanov por su reelección como presidente de la FIE. El Sr. Usmanov jugó un papel decisivo en el desarrollo de la Esgrima en todo el mundo, y estoy seguro de que bajo su liderazgo este maravilloso deporte olímpico continuará desarrollándose”. Alisher Usmanov es un emprendedor y filántropo de renombre internacional, fundador del holding USM. Nació em 1953 em Uzbekistán. En 1976, se graduó del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO) con una licenciatura en Derecho Internacional. En 1997, obtuvo un título em banca de la Academia Financiera del Gobierno de la Federación de Rusia. Tiene un Doctorado en Ciencias Sociales.

Usmanov fue reelegido presidente de la FIE en 2012 y 2016. Como parte del Congreso Electivo de 2021, los delegados eligieron miembros del Comité Ejecutivo de la FIE y varias Comisiones de la FIE hasta 2024. Tomen nota.