XIX Campeonato Mundial de Natación, FINA 2022

El XIX Campeonato del Mundo FINA, tendrá lugar en Fukuoka, Japón, 3-29 de mayo de 2022. El concepto de agua de los campeonatos se encuentra con el futuro expresa, la esperanza que todos los participantes conocerán el futuro. El evento tiene como objetivo crear el futuro de los deportes acuáticos a través de la innovadora tecnología y también crear un futuro para la región conectando a varias personas.

Natación Artística FINA, marzo 2022. Del 19-22 en ‘USA’ Evento Virtual. Evento de Buceo FINA. Canadá, Montreal, 15-27 marzo.

LOS ‘TIPS’ SUELTOS. N°1. (Prensa-Latina), de 25 de Dic. 2021, en La Habana, Cuba. Título: “Entrenador Cubano Aboga por la inclusión FEMENINA en PRÁCTICA DE BOXEO”. En exclusiva para Prensa Latina, Rolando Acebal, llamó a sensibilizarnos con las mujeres y en la necesidad de rogarles el derecho de incursionar, tal como lo hace el judo, lucha, karate, o taekwondo, en la práctica del deporte de los puños. A juicio del avezado técnico, la mujer cubana tiene CONDICIONES DE SOBRA para entrenar este deporte, y lamentó que su país sea el único EN EL MUNDO que no incluye a las féminas dentro de su Federación nacional.

Acebal respalda su solicitud en que éste no daña la salud de las chicas y en la gran participación de ellas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y el Campeonato Mundial celebrado semanas atrás en Belgrado, Serbia. Al respecto, señaló que en la capital japonesa Cuba dejó de aspirar a medallas en cinco divisiones, y advirtió, que para la próxima cita estival, la Asociación Internacional de Boxeo aspira a establecer siete categorías competitivas al igual que entre los hombres. Llamó la atención de que de poder incorporase, las mujeres podrán respaldar la actuación de la isla en certámenes multideportivos.

Sobre la actuación de sus hombres tanto en Tokio como en Belgrado, Acebal resaltó la entrega, responsabilidad y compromiso de ellos para con su deporte, a pesar de las dificultades provocadas por la Covid-19. Calificó de satisfactorio el desempeño de los boxeadores antillanos en la temporada, en la cual ganaron por equipos en la cita estival japonesa y en certamen universal de Belgrado. Acerca del relevo generacional visto en los 1 Juegos Panamericanos Junior Cali-Valle 2021, el estratega aseguró que en ellos confían poder robustecer en un futuro no muy lejano la nómina de los ‘Domadores de Cuba”. (msm/rws).

‘TIPS’ SUELTO N°2. De ‘CALDO DEPORTIVO, del DIARIO METRO LIBRE. Redacción 24 de Dic. 2021. “Le da Vergüenza el pago de PREMIOS A NUESTRO FÚTBOL”. “30 mil dólares al campeón del fútbol masculino y 3 mil al campeón de fútbol femenino. Esto no es solamente vergonzoso, es discriminatorio. De por sí, el pago al campeón masculino, es poco, lo de las chicas, es hasta irrespetuoso, ridículo”, criticó el periodista Santos Cano”. Nuevo jugador del #Súper9” para ’22. “El 9 de octubre FC (Ecuador) anunció al extremo panameño, Ricardo Phillips, como su nuevo refuerzo para la 2022: ¡Con todo, Ricky!”. Esta semana el club también incorporó al delantero ‘pana’ A. Stephens.

‘TIPS’ SUELTO N°3. Un Comunicado de Prensa recibido de Atletismo Mundial, (IAAF), que preside Sebastian Coe, con fecha jueves 23 de diciembre de 2021., tituló: “Nuevas Regulaciones de Calzado Deportivo Aprobadas por el Consejo. Contenido: “El Consejo aprobó un nuevo reglamento para reemplazar la Regla Técnica 5 relativa al CALZADO DEPORTIVO y sus disposiciones transitorias, que vencen el 31 de diciembre de 2021. Las nuevas reglas y regulaciones estarán vigentes a partir del 1°DE ENERO DE 2022. Las enmiendas incluyen: La eliminación de las disposiciones transitorias insertadas en 2020 y 2021, dejando solo una regla de habilitación en la Regla Técnica 5.2.

Una definición de ‘competiciones aplicables’ para aclarar el alcance de los eventos que se aplican las reglas y regulaciones y evitar que se apliquen a clubes de aficionados, escuelas o universidades, o incluso competiciones de nivel de maestría.

Aclaración sobre qué tipos de personalizaciones están permitidas con la aprobación previa de World Athletic. Esto es para permitir adaptaciones para atletas individuales por motivos médicos y de seguridad. La simplificación del grosor de la suela en todos los zapatos deportivos en eventos de pista y campo a una altura de pila de 20 mm a partir del 1 de noviembre de 2024. Este cronograma se acordó para avisar a los fabricantes con suficiente antelación tras la importante inversión que habrán realizado en zapatillas con clavos con un grosor de suela entre 20 y 25 mm. Los espesores de suela actuales se mantendrán hasta entonces.

Un proceso de cumplimiento más flexible para el calzado deportivo para que la verificación del cumplimiento sea más Práctica y eficiente según la naturaleza del evento. Se pondrá mayor énfasis en la realización de controles al azar posteriores a la carrera mediante la introducción de procedimientos de control de calzado y un papel de oficial de control de calzado. Habrá algunos eventos (por ejemplo, maratones importantes) donde continuarán las declaraciones previas Al evento. Un nuevo enfoque de las sanciones por infracciones que salen a la luz después del evento.

Los poderes de los árbitros se han aclarado y el CEO de World Athletic o su nominado ha recibido la autoridad para actuar (o remitir el asunto a AIU) cuando se identifican infracciones posteriores a la competencia. Que los zapatos deportivos no deben contener ninguna tecnología ‘sensible o inteligente’ incorporada ahora o en el futuro. Esto no se aplica al uso de monitores de frecuencia cardiaca, velocidad, distancia, etc. Cambios menores de palabras y redacción como parte de una limpieza general del idioma en las reglas y regulaciones. Al comentar sobre las nuevas regulaciones el director ejecutivo de World Athletic, Jon Ridgeon, dijo: “Ha habido una enorme cantidad de trabajo de antecedentes y reuniones realizadas tanto interno como externamente sobre nuestras reglas de calzado desde la creación del Grupo de Trabajo sobre Calzado Deportivo en junio de 2020, como continuación del trabajo en 2019 su predecesor, el Grupo de Revisión de Asistencia. Todavía hay más por hacer, pero me gustaría agradecer al Grupo de Trabajo, a la Federación Mundial de la Industria de Artículos Deportivos (WFSGI) y a las empresas de calzado por su apertura y colaboración para encontrar soluciones que ayuden a apoyar la innovación, por un lado, al tiempo que garantizan la innovación en la tecnología del calzado no crea injusticia o un cambio de paradigma en el rendimiento por el otro’. Continuaré mañana, pero debo repetir, no sé por qué número de veces. Urge que el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes), bajo el mando total, de su nuevo Cacique: “El HD’ Héctor Brands, acepte que, sin una Dirección Técnica de Deportes, y Recreación, Asesoría Legal, etc., el Deporte Rey, el Atletismo, y la Natación de los Deportes Acuáticos, seguiremos gastando millones de ‘USA $’, sin los resultados que quisieran ver todos los que queremos a Panamá. Tomen nota.