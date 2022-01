Del XVIII ‘CM’ de Atletismo al Aire Libre, Eugene, Oregon, 2022

Siguiendo los Diaros locales, lo más importante de nuestra ‘Sele’ Mayor de Fútbol, ‘La Marea Roja’, es su partido

Amistoso en Lima, Perú, que para el ‘DT’, Thomas Christiansen, después de sus largas vacaciones, y el problema de

la Covid-19, es evaluar las condiciones de sus atletas. Buena suerte. Panamá Perdía 1-0 al iniciar en 2° tiempo.

Aún recuerdo un escrito en el Diario El Siglo, con fecha 5 de enero de 2021, escrito por el colega JIMMY YOUNG:

Con título: “Conforma participación en la Vuelta al Táchira. “El ciclismo panameño se mantiene en una base de entrenamiento con equipos nacionales, para iniciar la competición en el año 2021. La dirigencia de este deporte confirmó que un equipo de pedalistas panameños estará en la EDICIÓN 56 de la Vuelta Internacional de ciclismo en

Táchira, Venezuela, la primera gran competencia de este deporte en el 2021 y una de las principales y tradicionales del continente. El evento pertenece a la categoría UCI de América Tour 22, y cuenta con una masiva participación de

Equipos internacionales de países como Colombia, Ecuador, Perú, México y equipos del país sede.

“Se espera que haya más de 20 equipos en competencia, SIENDO PANAMÁ una de las grandes novedades, al presentar no solo participantes en la competencia individual, sino también con un equipo completo. Esta competición

se celebrará entre el 17 y 24 de enero, por lo que el equipo panameño se encuentra en la última fase de acondicionamiento. Panamá cuenta con dos selecciones, para afrontar dos invitaciones, un equipo viajará a Argentina

para ir al San Juan Pro Series(nivel tour), del 24 al 31 de enero de 2021.

Pues bien, pese al silencio, el Título del Coctel del miércoles 12 de enero de 2022, leía: En Táchira, Venezuela: Va

la 57 edición de la Vuelta Ciclística de América”. Sumario: Va del 16 al 23 de enero 2022. Varios países han confirmado su asistencia. El Diario ‘El Nacional’ de Venezuela , con fecha DOMINGO16 de ENERO, 2022 ,Tituló:

“Comenzó la 57° edición de la Vuelta al Táchira”. La carrera dará inicio entre las localidades de Tariba y San Cristóbal, con un recorrido total de 123,9 Km. Sigue el Contenido: “Este domingo comienza una de las competiciones de ciclismo más tradicionales de Venezuela, se trata de la 57° edición de la Vuelta Táchira. 27 equipos

Nacionales e internacionales, buscan coronarse como campeones.

Durante el acto de apertura en el Parque Metropolitano, se presentaron los 27 equipos participantes, 10 SON EXTRANJEROS y 17 son locales. En total se tratarían de un poco más de 150 CORREDORES, según reseño el Diario La acción. La carrera dará inicio entre las localidades de Tariba y San Cristóbal, con un recorrido total de 123.9 km. En donde también estará Roniel Campos, actual campeón y favorito local, miembro del equipo deportivo

Táchira. En el desfile de presentación de la Vuelta al Táchira, Freddy Bernal, gobernador de la entidad, dedicó un mensaje a todos los presentes. Especialmente a los corredores que estarán desde este domingo hasta el próximo 23 de enero.

Entre los más ovacionados se encontró el tachirense Luis Barroso, quien pertenece al team Manager Gianni. Por otro lado, Savio trae el equipo Drone Hopper Androni Giocattoli, el cual está confirmado por varios ciclistas italianos, colombianos, y un serbio. Entre ellos se encuentran pesistas media montaña y escaladores. En el caso de Colombia, estará, representada por cinco equipos, dos italianos, uno de ‘Países Bajos, uno de Serbia y un de Rep.Dominicana.

Mientras que Venezuela contará con 17 conjuntos, en el que destaca el Deportivo Táchira con el bicampeón Roniel Campos. Este buscará el récord en la Vuelta de ganar tres títulos de manera consecutiva.

Vuelta al Táchira: Una fiesta de ciclismo: “Representado al país también estará el equipo de Venezuela país de futuro., con Miguel Ubeto a la cabeza. Este conjunto tiene Jorge Abreu, el actual campeón de la vuelta Ciclista a Venezuela, quien será candidato a disputarse el título individual.

Otro equipo es Lotería de Táchira, el ganador mayor en la Vuelta al Táchira y uno de los más antiguos del mundo, bajo la dirección de Samuel Villamizar”. Seguiré este certamen para dar a conocer los ganadores.

Tema de hoy. No hay duda de que el Atletismo Sigue siendo el Rey’ De los Juegos Olímpicos de Verano”. En mi

Sitio Web con fecha viernes 14 de enero de 2022, recibí un Comunicado de Prensa de Atletismo Mundial, (IAAF), que preside Sebastian Coe, con título. “Los Campeonatos Mundiales de Atletismo llegan a los Estados Unidos por

Primera Vez”.”WCH Oregon 22 será un experiencia global imperdible y se llevará a cabo en los Estados Unidos por

primera vez. Los mejores atletas de pista y campo del mundo se reunirán en una celebración de la diversidad, el potencial humano y los logros atléticos. Este extraordinario escaparate ocupará un lugar central en el corazón y el hogar del deporte del atletismo en los ‘EE.UU’: - en Oregón, en Eugene, en Hayward Field en la ‘U’ de Oregón”.

“Herramienta de seguimiento de Clasificaciones de OAD to Oregon se pone en marcha. “La herramienta que se puede buscar por evento, país y estado de calificación, proporciona una vista en tiempo real de cada evento durante e

transcurso del periodo de clasificación, que finaliza el 26 DE JUNIO DE 2022 (29 de mayo de 2022 para el MARATÓN y la carrera de 35 Km. a pie). El Campeonato Mundial se llevará a cabo del 15 al 24 de julio de 2022.

Los atletas pueden calificar a través de una de las cuatro formas: logrando un estándar de entrada, en virtud de su bién cubre ubicación en campeonatos de área o maratones Platinum Label (se considera que han alcanzado el estándar de entrada), por entrada comodín o por posición en el ranking mundial.

“Al final del periodo de clasificación, World Athletic determinará el número de atletas con un estándar de entrada,

Comodines elegibles y lugares de universalidad en función de los números objeto para cada evento. Cualquier lugar

restante dentro del número objetivo de un evento se asignará a los atletas en función de su posición en el ranking mundial. para completar el campo en ese evento específico. Si se alcanzara o superara el número objetivo de atletas en cualquier evento a través de los estándares de entrada, comodines, y lugares de universalidad, ningún otro atleta

calificaría en virtud de su posición en el ranking mundial.

La herramienta “Road to Oregon” solo pretende brindar una descripción general de qué atletas están en una posición de clasificación, no indica ni indicará que atletas han sido seleccionados por su federación miembro. Las inscripciones finales se publicarán más cerca del momento de los campeonatos”. La herramienta también cubre el estado de clasificación para cinco disciplinas de relevos, aunque estas no dependen de los estándares de entrada ni de las clasificaciones mundiales”. Seguiré dando más detalles. Tomen nota de esto.